«Τα Φαντάσματα»: Ξεκινά ο 2ος κύκλος! - Sneak preview από το 1o επεισόδιο

Πρεμιέρα για τη σειρά την Κυριακή στις 21.00 στο Star

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«Τα Φαντάσματα»: Τι Θα Δούμε Στην Πρεμιέρα– Sneak Preview

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 2ος κύκλος της σειράς «Φαντάσματα» ξεκινά με πρεμιέρα την Κυριακή στις 21:00 στο Star.
  • Προβλήθηκε sneak preview από το 1ο επεισόδιο, με ανατρεπτικές συναντήσεις και χιούμορ.
  • Οι ήρωες επιστρέφουν με καθημερινές συζητήσεις και απολαυστικές ατάκες, όπως για το σιντριβάνι και τις ισχυρές προσωπικότητες.
  • Η αλληλεπίδραση μεταξύ των χαρακτήρων υπόσχεται πολλές ξεκαρδιστικές στιγμές και απρόβλεπτες καταστάσεις.

Ένα απολαυστικό sneak preview από τα «Φαντάσματα» προβλήθηκε στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα», δίνοντας μια πρώτη γεύση από όσα θα παρακολουθήσουμε στη νέα σεζόν της αγαπημένης σειράς του Star.

Οι ήρωες επιστρέφουν με νέες περιπέτειες, αναπάντεχες συναντήσεις και, φυσικά, το γνώριμο χιούμορ που έχει αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε, μία συζήτηση για… το σιντριβάνι στον κήπο εξελίσσεται με τον χαρακτηριστικό τρόπο της σειράς.

«Αν μπορούσαμε το σιντριβάνι…», ακούγεται αρχικά να λέει ο Χάρης, για να ακολουθήσει η ερώτηση: «Το σιντριβάνι στον κήπο; Ναι. Τι μας προσφέρει;».

«Τα Φαντάσματα»: Ξεκινά ο 2ος κύκλος! - Sneak preview από το 1o επεισόδιο

Η συζήτηση, όμως, γρήγορα αλλάζει κατεύθυνση, όταν γίνεται αναφορά σε μία απρόσμενη επίσκεψη.

«Καλημέρα», ακούγεται να λέει η Κυρία επί των τιμών, με την απάντηση να έρχεται αμέσως απο τη Μαρίνα: «Καλημέρα. Τι έγινε;».

«Σε έψαχνα το πρωί», λέει στη συνέχεια, με τον διάλογο να συνεχίζεται σε ένα κλίμα καθημερινότητας και… απόλυτης τηλεοπτικής τρέλας.

Μάλιστα, μία από τις ατάκες που ξεχωρίζουν είναι η αναφορά στην εμφάνιση, καθώς ακούγεται η Μαρίνα: «Δεν έχω προλάβει ακόμα να χτενιστώ ούτε να ράψω».

Η απάντηση, φυσικά, δεν θα μπορούσε να είναι πιο χαρακτηριστική: «Παρ' όλα αυτά, παραμένεις καλλονή».

Το σκηνικό συνεχίζεται με την αποχώρηση της Καλλιρρόης, ενώ οι ήρωες προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη.

«Έφυγε; Κατάλαβα ποια ήταν», ακούγεται να λέει ο Χάρης ενώ αμέσως μετά ακολουθεί η απορία: «Η Στρίτζο;».

Η συνέχεια είναι εξίσου απολαυστική, καθώς γίνεται λόγος για το γεγονός ότι η συγκεκριμένη γυναίκα δεν σχολίασε ούτε το γεγονός ότι κάποιος τρώει χωρίς πιατάκι ούτε την… κουρελιασμένη μπλούζα του.

«Τα Φαντάσματα»: Ξεκινά ο 2ος κύκλος! - Sneak preview από το 1o επεισόδιο

«Δεν σχολίασε τίποτα, και αυτό είναι πολύ περίεργο. Απλά αποφάσισε να με αποδεχτεί όπως είμαι», λέει χαρακτηριστικά.

Και κάπως έτσι έρχεται ακόμη μία ατάκα που συνοψίζει το χιούμορ της σειράς: «Μπράβο ρε Χαρούλη μου, κατάφερες και της επιβλήθηκες. Είδες πώς είναι οι ισχυρές προσωπικότητες;».

Στη συνέχεια, η κουβέντα περνάει από τις… ισχυρές προσωπικότητες στο τραπέζι του σπιτιού, με την ερώτηση να προκαλεί νέο κύκλο γέλιου: «Δε μου λες, αυτό το τραπέζι τόσο μεγάλο το χρειαζόμαστε;».

Η απάντηση έρχεται με τον ίδιο σαρκαστικό τόνο: «Και το τραπέζι θα πουλήσουμε; Για να σώσουμε το νεφρό μας;».

Τα «Φαντάσματα» επιστρέφουν στο Star

Η νέα σεζόν της σειράς κάνει πρεμιέρα την Κυριακή στις 21:00 στο Star, με τους τηλεθεατές να ετοιμάζονται για ακόμη περισσότερες ξεκαρδιστικές στιγμές και απρόβλεπτες καταστάσεις.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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