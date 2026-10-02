Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε από την αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσής της με θανατηφόρα ένεση στο Τενεσί των ΗΠΑ.

Η 50χρονη έλαβε δύο δόσεις θανατηφόρας ουσίας, όμως παρέμεινε ζωντανή και χρειάστηκε επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Κρίστα Πάικ: Τους έδινε οδηγίες πού να βρουν φλέβα

Σύμφωνα με τη νομική ομάδα της Πάικ, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι προσπαθούσαν να βρουν φλέβα για να χορηγήσουν την θανατηφόρα ουσία.

Η Κρίστα Πάικ επέζησε από εκτέλεση στο Τενεσί

Όπως είπε ο δικηγόρος της Ράντι Σπάιβι, η Πάικ δεν αντιστάθηκε στη διαδικασία, αλλά αντίθετα προσπάθησε να βοηθήσει τους ανθρώπους που επιχειρούσαν να εντοπίσουν φλέβα.

«Η κ. Πάικ δεν ήταν απλώς συνεργάσιμη, αλλά προσπαθούσε να βοηθήσει δίνοντας οδηγίες στους ανθρώπους που τοποθετούσαν τις ενδοφλέβιες γραμμές για το πού θα μπορούσαν να τις βρουν», είπε ο Σπάιβι.

Η ίδια επαναλάμβανε:

«Παρακαλώ δοκιμάστε πιο ψηλά στον ώμο μου. Παρακαλώ δοκιμάστε εδώ. Παρακαλώ δοκιμάστε εδώ».

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι η Πάικ φοβόταν περισσότερο έναν παρατεταμένο και επώδυνο θάνατο παρά την ίδια τη διαδικασία του θανάτου.

Η Κρίστα Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της Κολίν Σλέμερ

«Αυτός ήταν πραγματικά ο μεγαλύτερός της φόβος. Δεν ήταν ο φόβος του θανάτου. Ήταν ο φόβος ενός παρατεταμένου, επώδυνου, τραυματικού θανάτου», εξήγησε.

Κρίστα Πάικ: Η εκτέλεση δεν ολοκληρώθηκε

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Riverbend Maximum Security Institution στο Νάσβιλ.

Μετά τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης, η Πάικ εξακολουθούσε να εμφανίζει σημάδια ζωής.

Μάρτυρες της διαδικασίας ανέφεραν ότι μπορούσαν να ακούσουν την αναπνοή της, ακόμη και όταν οι μάρτυρες απομακρύνθηκαν από τον θάλαμο εκτέλεσης.

Η Κρίστα Πάικ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Η δημοσιογράφος Τόρι Γκλέσνερ του WKRN, η οποία ήταν μεταξύ των δημοσιογράφων που παρακολούθησαν τη διαδικασία, ανέφερε ότι όταν οι μάρτυρες απομακρύνθηκαν στις 8:53 μ.μ. τοπική ώρα, η Πάικ εξακολουθούσε να ακούγεται να ροχαλίζει.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε για επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Κρίστα Πάικ: «Η Κρίστα είναι ζωντανή αυτή τη στιγμή»

Οι δικηγόροι της , μιλώντας σε δημοσιογράφους σημείωσαν πως η Πάικ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Η Κρίστα είναι ζωντανή αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε εικόνα για την πρόγνωσή της ούτε πολλές νεότερες πληροφορίες για την υγεία της προς το παρόν, αλλά γνωρίζουμε ότι είναι ζωντανή αυτή τη στιγμή και λαμβάνει ιατρική φροντίδα που της σώζει τη ζωή», δήλωσε ο Ράντι Σπάιβι.

Η ακριβής αιτία για την οποία η διαδικασία δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα παραμένει υπό διερεύνηση.

Η Κρίστα Πάικ φέρεται να έδινε οδηγίες στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους για να βρουν φλέβα

Ο κυβερνήτης Μπιλ Λι διέταξε ανεξάρτητο έλεγχο, ενώ ανακοίνωσε ότι οι υπόλοιπες προγραμματισμένες εκτελέσεις στο Τενεσί για το 2026 αναστέλλονται.

«Απ’ όσο γνωρίζουμε, το Τμήμα Σωφρονισμού ακολούθησε ακριβώς το πρωτόκολλο όπως είχε οριστεί», είπε ο Λι, προσθέτοντας ότι η πολιτεία πρέπει να διαπιστώσει «γιατί το αποτέλεσμα είναι αυτή τη φορά διαφορετικό από κάθε άλλη φορά».

«Δεν υπάρχει κανείς που να ήθελε να συμβεί αυτό που συνέβη χθες το βράδυ. Δεν έπρεπε να συμβεί», ανέφερε.

Μετά την αποτυχημένη εκτέλεση, η νομική ομάδα της Πάικ κάλεσε τον κυβερνήτη να μετατρέψει τη θανατική ποινή της σε ισόβια κάθειρξη.

Οι δικηγόροι της Πάικ ζήτησαν να μην γίνει η εκτέλεσή της και να μετατραπεί η ποινή της σε ισόβια

Οι συνήγοροί της υποστηρίζουν ότι όσα συνέβησαν δημιουργούν νέα νομικά δεδομένα και ότι μια δεύτερη απόπειρα εκτέλεσης θα μπορούσε να εγείρει σοβαρά συνταγματικά ζητήματα.

Κρίστα Πάικ: Η δικαστική μάχη πριν από την εκτέλεση

Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε έπειτα από μια σειρά νομικών προσφυγών της τελευταίας στιγμής.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ είχε προηγουμένως επιτρέψει να προχωρήσει η διαδικασία, ακυρώνοντας την αναστολή που είχε εκδοθεί από ομοσπονδιακό εφετείο.

Η τελευταία δικαστική διαμάχη αφορούσε, μεταξύ άλλων, τους ισχυρισμούς της Πάικ ότι το ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης που υποστηρίζει ότι υπέστη ως παιδί δεν είχε ληφθεί επαρκώς υπόψη κατά την επιμέτρηση της ποινής της.

Η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ το 1995.

Ήταν τότε 18 ετών. Το 1996 κρίθηκε ένοχη για φόνο πρώτου βαθμού.

Ο τότε σύντροφος της Πάικ, Ταντάριλ Σιπ, καταδικάστηκε επίσης για φόνο πρώτου βαθμού για τον ρόλο του στην υπόθεση και του επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Η Πάικ είχε καταδικαστεί επιπλέον το 2001 για απόπειρα φόνου πρώτου βαθμού, μετά από επίθεση σε άλλη κρατούμενη.