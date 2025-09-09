Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα – Ταρακουνήθηκε και η Αττική

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αττική, σημειώθηκε στις 00:27 το βράδυ στα Νέα Στύρα της Εύβοιας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Αττικής και Εύβοιας 5 χλμ. δυτικά βορειοδυτικά των Νέων Στύρων και το εστιακό του βάθος ήταν 13,6 χλμ.

Μέχρι τώρα μάλιστα έχουν καταγραφεί περίπου 25 μετασεισμοί μεγέθους από 1,3 έως και 2,8 Ρίχτερ.

Περίπου 15 λεπτά μετά από τον κύριο σεισμό, ακολούθησαν δύο μικρότεροι μετασεισμοί 2,5 και 2,6 Ρίχτερ και η ακολουθία άρχισε να φθίνει με άλλες τέσσερις δονήσεις από 1,6 έως 2 Ρίχτερ. Δύο ώρες πριν από το σεισμό μάλιστα είχε καταγραφεί άλλη μια δόνηση, μεγέθους 2,6 Ρίχτερ.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, εκτός από μία επιχείρηση κοντά στα Νέα Στύρα, ο σεισμός όμως προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση τόσο στους κατοίκους της Εύβοιας, όσο και σε εκείνους της Αττικής που τον ένιωσαν για τα καλά.

Σεισμός Νέα Στύρα: «Η περιοχή δε δίνει μεγάλους σεισμούς»

Οι σεισμολόγοι είναι καθησυχαστικοί. Όπως είπε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, πρόκειται για μια περιοχή που δε δίνει μεγάλους σεισμούς.

Παράλληλα, τόνισε πως αναμένονται μετασεισμοί ακόμα και άνω των 4 Ρίχτερ, ενώ δεν έκρυψε τον προβληματισμό των επιστημόνων για την εγγύτητα που είχε το επίκεντρο του σεισμού με το ρήγμα του Ωρωπού, που δίνει λίγο μεγαλύτερες δονήσεις.

«Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, οι κάτοικοι των περιοχών θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου», είπε ο κ. Λέκκας.

Σεισμός Νέα Στύρα: «Ο σεισμός ήταν αρκετά δυνατός»

«Ο σεισμός ήταν αρκετά δυνατός, κοντά στην περιοχή της Αττικής, και γι’ αυτό έγινε πολύ έντονα αισθητός σε όλη την περιφέρεια και βεβαίως και στην Εύβοια», δήλωσε από την πλευρά του στο Mega ο δρ. σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

«Αποτελεί μία κλασική περίπτωση δυνατού, επιφανειακού σεισμού, από αυτούς που πάρα πολλές φορές έχουμε βιώσει. Η περιοχή αυτή δεν έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό. Υπάρχει σημαντικό περιθώριο να γίνουν και άλλοι μετασεισμοί με μεγαλύτερα μεγέθη», πρόσθεσε.

Σεισμός: Ξαγρύπνησαν τα Νέα Στύρα

Πολλοί κάτοικοι των Νέων Στύρων πέρασαν το βράδυ τους σε εξωτερικούς χώρους υπό το φόβο μεγαλύτερου σεισμού.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής ο σεισμός ήταν πάρα πολύ δυνατός είχε διάρκεια και αρκετή βοή.

«Ο σεισμός είχε διάρκεια και ανησυχήσαμε πολύ. Πρώτη φορά νιώσαμε τόσο δυνατό σεισμό στην περιοχή μας» δήλωσε κάτοικος των Νέων Στύρων στην ΕΡΤ.

Κάτοικοι του Μαραθώνα δήλωσαν στην κρατική τηλεόραση πως πρώτη φορά έχουν νιώσει τόσο ισχυρό σεισμό στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, σχολίασε στην ΕΡΤ ότι «ο σεισμός ήταν πολύ έντονος», ενώ σημείωσε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει κάποιες αναφορές για ζημιές».

Ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, επισήμανε ότι «ακόμη δεν έχουν καταγραφεί ζημιές στην περιοχή», ενώ συμπλήρωσε ότι δεν παρατηρείται κάποιο γεγονός που να προκαλεί ανησυχία.

Ο Νίκος Δρακογιάννης, πρόεδρος κοινότητας στα Νέα Στύρα, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι «δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, παρά μόνο σε ένα κατάστημα όπου έσπασε η τζαμαρία στην παραλία των Νέων Στύρων».

Σεισμός: Η στιγμή του σεισμού κατά τη διάρκεια εκπομπής στην ΕΡΤ

Στον αέρα, στην έναρξη εκπομπής, έπιασε τους δημοσιογράφους του ERTNews ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Εύβοια.

Ο #σεισμος βρηκε σε ζωντανη συνδεση τους δημοσιογραφους της ΕΡΤ.

Εκοληκτικη ψυχραιμια. pic.twitter.com/SqvNfj5qTj — Marka2‼️ (@Marka2free) September 8, 2025

Συγκεκριμένα την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή Off The Record και ενώ στο στούντιο επικρατούσε το σκοτάδι, οι δημοσιογράφοι είδαν τις κάμερες να κουνιούνται και ένιωσαν το έδαφος να σείεται.

Οι δημοσιογράφοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους, ενώ ο παρουσιαστής ζήτησε συγγνώμη για τον τρόπο που ξεκίνησε η εκπομπή.

Σεισμός Νέα Στύρα: Η αντίδραση του Γιοβάνοβιτς τη στιγμή της δόνησης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στην αίθουσα Τύπου του «Γ. Καραϊσκάκης», κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του προπονητή της Εθνικής Ελλάδος Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά από τον αγώνα της Ελλάδας με τη Δανία.

Τη στιγμή του σεισμού ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σταμάτησε τις δηλώσεις, χωρίς όμως να υπάρξει πανικός.