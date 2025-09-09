Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα – Ταρακουνήθηκε και η Αττική

Άγνωστο το ρήγμα – Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.25 , 07:45 Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα – Ταρακουνήθηκε και η Αττική
09.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 9 Σεπτεμβρίου
09.09.25 , 00:21 Ηττήθηκε από τη Δανία με 3-0 η Εθνική στο Καραϊσκάκη
09.09.25 , 00:11 Τροχαίο Κιλιμάντζαρο: Οι τραυματίες στο Star - «Τρακάραμε & μας λήστεψαν»
08.09.25 , 23:38 Εριέττα Κούρκουλου: Σπάνιες φωτογραφίες με τον άντρα της, Βύρωνα Βασιλειάδη
08.09.25 , 23:07 Θεσσαλονίκη: Πιστολέρο άρπαξαν 21χρονο από μπαρ και εξαφανίστηκαν
08.09.25 , 23:03 Μαρίνα Σπανού: «Με έσωσε η ψυχοθεραπεία»
08.09.25 , 22:24 Πειραιάς: Συνελήφθη Ο Ληστής Με Το Μαχαίρι
08.09.25 , 22:01 Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του μιλά πρώτη φορά - «Τον αγαπώ»
08.09.25 , 21:52 Επιμένει στον υψηλό ΦΠΑ η Ελλάδα κόντρα στις οδηγίες της ΕΕ
08.09.25 , 21:47 Μαφία της Κρήτης: «Μας θέλανε στα κρατητήρια ή και στη φυλακή»
08.09.25 , 21:23 Γιος Χάφταρ: Τι ζήτησε από τον Μητσοτάκη και τι ζητήσαμε για τη Λιβύη
08.09.25 , 20:48 Αυτό είναι το νέο Renault Clio - Πότε έρχεται στην Ελλάδα
08.09.25 , 20:46 Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Αυτός είναι ο φερόμενος αρχηγός
08.09.25 , 20:35 Leapmotor B05: Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μόναχο
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του μιλά πρώτη φορά - «Τον αγαπώ»
Σοφία Καρβέλα: Το challenge με τον γιο της στο σαλόνι του σπιτιού τους
Γιος Χάφταρ: Τι ζήτησε από τον Μητσοτάκη και τι ζητήσαμε για τη Λιβύη
Βανδή - Μπισμπίκης: Με τα μαγιό τους σε παραλία της Κρήτης
Ήβη Αδάμου: Πρεμιέρα με τον Νίκο Οικονομόπουλο- Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις
Ιωάννα Τούνη: Το πρώτο βίντεο με τον φημολογούμενο νέο της σύντροφο
Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη και πιο αδύνατη από ποτέ σε βραδινή έξοδο
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Έγινε νονός - Η ασορτί εμφάνιση με τον γιο του, Πάρη
Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας
Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα – Ταρακουνήθηκε και η Αττική
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αττική, σημειώθηκε στις 00:27 το βράδυ στα Νέα Στύρα της Εύβοιας

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Αττικής και Εύβοιας 5 χλμ. δυτικά βορειοδυτικά των Νέων Στύρων και το εστιακό του βάθος ήταν 13,6 χλμ. 

Μέχρι τώρα μάλιστα έχουν καταγραφεί περίπου 25 μετασεισμοί μεγέθους από 1,3 έως και 2,8 Ρίχτερ. 

Περίπου 15 λεπτά μετά από τον κύριο σεισμό, ακολούθησαν δύο μικρότεροι μετασεισμοί 2,5 και 2,6 Ρίχτερ και η ακολουθία άρχισε να φθίνει με άλλες τέσσερις δονήσεις από 1,6 έως 2 Ρίχτερ. Δύο ώρες πριν από το σεισμό μάλιστα είχε καταγραφεί άλλη μια δόνηση, μεγέθους 2,6 Ρίχτερ.

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα – Ταρακουνήθηκε και η Αττική

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, εκτός από μία επιχείρηση κοντά στα Νέα Στύρα, ο σεισμός όμως προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση τόσο στους κατοίκους της Εύβοιας, όσο και σε εκείνους της Αττικής που τον ένιωσαν για τα καλά. 

Σεισμός Νέα Στύρα: «Η περιοχή δε δίνει μεγάλους σεισμούς»

Οι σεισμολόγοι είναι καθησυχαστικοί. Όπως είπε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, πρόκειται για μια περιοχή που δε δίνει μεγάλους σεισμούς. 

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα – Ταρακουνήθηκε και η Αττική

Παράλληλα, τόνισε πως αναμένονται μετασεισμοί ακόμα και άνω των 4 Ρίχτερ, ενώ δεν έκρυψε τον προβληματισμό των επιστημόνων για την εγγύτητα που είχε το επίκεντρο του σεισμού με το ρήγμα του Ωρωπού, που δίνει λίγο μεγαλύτερες δονήσεις.

«Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, οι κάτοικοι των περιοχών θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου», είπε ο κ. Λέκκας.

Σεισμός Νέα Στύρα: «Ο σεισμός ήταν αρκετά δυνατός»

«Ο σεισμός ήταν αρκετά δυνατός, κοντά στην περιοχή της Αττικής, και γι’ αυτό έγινε πολύ έντονα αισθητός σε όλη την περιφέρεια και βεβαίως και στην Εύβοια», δήλωσε από την πλευρά του στο Mega ο δρ. σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

«Αποτελεί μία κλασική περίπτωση δυνατού, επιφανειακού σεισμού, από αυτούς που πάρα πολλές φορές έχουμε βιώσει. Η περιοχή αυτή δεν έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό. Υπάρχει σημαντικό περιθώριο να γίνουν και άλλοι μετασεισμοί με μεγαλύτερα μεγέθη», πρόσθεσε.

Σεισμός: Ξαγρύπνησαν τα Νέα Στύρα

Πολλοί κάτοικοι των Νέων Στύρων πέρασαν το βράδυ τους σε εξωτερικούς χώρους υπό το φόβο μεγαλύτερου σεισμού.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής ο σεισμός ήταν πάρα πολύ δυνατός είχε διάρκεια και αρκετή βοή. 

«Ο σεισμός είχε διάρκεια και ανησυχήσαμε πολύ. Πρώτη φορά νιώσαμε τόσο δυνατό σεισμό στην περιοχή μας» δήλωσε κάτοικος των Νέων Στύρων στην ΕΡΤ.

Κάτοικοι του Μαραθώνα δήλωσαν στην κρατική τηλεόραση πως πρώτη φορά έχουν νιώσει τόσο ισχυρό σεισμό στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, σχολίασε στην ΕΡΤ ότι «ο σεισμός ήταν πολύ έντονος», ενώ σημείωσε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει κάποιες αναφορές για ζημιές».

Ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, επισήμανε ότι «ακόμη δεν έχουν καταγραφεί ζημιές στην περιοχή», ενώ συμπλήρωσε ότι δεν παρατηρείται κάποιο γεγονός που να προκαλεί ανησυχία.

Ο Νίκος Δρακογιάννης, πρόεδρος κοινότητας στα Νέα Στύρα, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι «δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, παρά μόνο σε ένα κατάστημα όπου έσπασε η τζαμαρία στην παραλία των Νέων Στύρων».

Σεισμός: Η στιγμή του σεισμού κατά τη διάρκεια εκπομπής στην ΕΡΤ

Στον αέρα, στην έναρξη εκπομπής, έπιασε τους δημοσιογράφους του ERTNews ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Εύβοια.

 

 

Συγκεκριμένα την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή Off The Record και ενώ στο στούντιο επικρατούσε το σκοτάδι, οι δημοσιογράφοι είδαν τις κάμερες να κουνιούνται και ένιωσαν το έδαφος να σείεται. 

Οι δημοσιογράφοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους, ενώ ο παρουσιαστής ζήτησε συγγνώμη για τον τρόπο που ξεκίνησε η εκπομπή.

Σεισμός Νέα Στύρα: Η αντίδραση του Γιοβάνοβιτς τη στιγμή της δόνησης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στην αίθουσα Τύπου του «Γ. Καραϊσκάκης», κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του προπονητή της Εθνικής Ελλάδος Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά από τον αγώνα της Ελλάδας με τη Δανία.

 

 

Τη στιγμή του σεισμού ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σταμάτησε τις δηλώσεις, χωρίς όμως να υπάρξει πανικός.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΕΙΣΜΟΣ
 |
ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΡΑ
 |
ΣΕΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ
 |
ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ
 |
ΕΥΒΟΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top