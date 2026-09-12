Πάολα: Με ένα βίντεο γεμάτο αναμνήσεις αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη

Είχαν συνεργαστεί πέντε χρόνια

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Πάολα: Ράγισε καρδιές με το «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη

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Οι αναμνήσεις από τις κοινές τους βραδιές στην πίστα επέστρεψαν για την Πάολα, που επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από ένα βίντεο γεμάτο στιγμές από τη μακρόχρονη κοινή τους πορεία.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε εικόνες από τις φορές που βρέθηκαν μαζί στη σκηνή, τραγουδώντας, γελώντας και ζώντας από κοντά τη μοναδική σχέση που είχαν δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια.

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Ένα βίντεο γεμάτο μουσική και στιγμές που σήμερα αποκτούν μια διαφορετική, ιδιαίτερα φορτισμένη σημασία.

NIVO: Λύγισε τραγουδώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by PAOLA (@paola_official__)

Η Πάολα και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν βρεθεί μαζί στην πίστα πέντε φορές, υπογράφοντας μερικά από τα πιο αγαπημένα σχήματα της νυχτερινής Αθήνας.

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Πίσω, όμως, από τις επιτυχημένες συνεργασίες και τα φώτα της σκηνής υπήρχε μια σχέση με αγάπη, εκτίμηση και αμοιβαίο σεβασμό.

Η Πάολα δεν είχε κρύψει ποτέ τη συμπάθεια και την ιδιαίτερη αγάπη που έτρεφε για εκείνον.

Με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο τον είχε αποκαλέσει «αλήτη του σαλονιού», περιγράφοντάς τον ως έναν αυθεντικό άνθρωπο, που μπορεί να είχε παρεξηγηθεί, αλλά παρέμενε πάντα ξεχωριστός.

Στο παρελθόν, μάλιστα, είχε σταθεί δημόσια στο πλευρό του, εκφράζοντας τη στήριξή της και στις δύσκολες στιγμές που είχε περάσει. «Χέρι που σε ταΐζει, δεν το δαγκώνεις ποτέ», είχε πει χαρακτηριστικά.

Αυτή τη φορά, όμως, η Πάολα δεν χρειάστηκε να πει πολλά. Άφησε τις εικόνες να μιλήσουν για εκείνη.

 

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ΠΑΟΛΑ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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