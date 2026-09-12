Μια βραδινή έξοδο γεμάτη χαμόγελα είχαν η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης, σε μια εμφάνιση που ήρθε να δώσει τη δική της απάντηση στα δημοσιεύματα που τους ήθελαν το τελευταίο διάστημα να περνούν κρίση στη σχέση τους.

Το βράδυ της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, η Ανδρομάχη βρέθηκε στο Θέατρο Άλσος για να παρακολουθήσει τον σύντροφό της στην παράσταση «Του αγοριού απέναντι», στην οποία συμμετέχει.

Η τραγουδίστρια μάλιστα δεν έκρυψε τη χαρά της για την παρουσία του στη θεατρική σκηνή, απαθανατίζοντάς τον κατά τη διάρκεια της παράστασης και δημοσιεύοντας το σχετικό στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η βραδιά, όμως, είχε και μια πιο προσωπική στιγμή για το ζευγάρι. Μετά το τέλος της παράστασης, η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης πόζαραν μαζί στον φωτογραφικό φακό, χαμογελαστοί και εμφανώς άνετοι ο ένας δίπλα στον άλλον.

Στη φωτογραφία, η Ανδρομάχη έχει το χέρι της στον ώμο του Γιώργου Λιβάνη, ενώ εκείνος την κρατά από τη μέση, δημιουργώντας ένα τρυφερό στιγμιότυπο που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Η κοινή τους εμφάνιση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα για πιθανή κρίση στη σχέση τους, ακόμη και για χωρισμό. Μέχρι σήμερα, κανείς από τους δύο δεν είχε επιλέξει να τοποθετηθεί δημόσια για όσα γράφονταν σχετικά με την προσωπική τους ζωή.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, η κοινή τους παρουσία και κυρίως το στιγμιότυπο από το Θέατρο Άλσος μίλησαν από μόνα τους, με το ζευγάρι να δείχνει πως συνεχίζει να μοιράζεται όμορφες στιγμές μαζί.

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης έχουν δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια και τον Σεπτέμβριο του 2024 έγιναν για πρώτη φορά γονείς. Ο γιος τους, Γεράσιμος, ήρθε στον κόσμο στις 12 Σεπτεμβρίου και πήρε το όνομα του πατέρα του τραγουδιστή.