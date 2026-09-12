Ανδρομάχη – Γιώργος Λιβάνης: Η κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες χωρισμού

Η εμφάνιση στο θέατρο που τράβηξε τα βλέμματα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.09.26 , 12:45 Πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ
12.09.26 , 12:39 Ανδρομάχη – Γιώργος Λιβάνης: Η κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες χωρισμού
12.09.26 , 12:25 Φαίδων Καστρής: Επιστρέφει με τους «Πέρσες» του Αισχύλου
12.09.26 , 12:25 Ένστολοι: Ποιοι κερδίζουν από το νέο μισθολόγιο- Οι αυξήσεις στις συντάξεις
12.09.26 , 12:13 Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Ο Κίμωνας υποδέχτηκε τη νέα σχολική χρονιά με στιλ
12.09.26 , 12:00 Οι τάσεις στο μακιγιάζ που ξεχωρίζουν για το φθινόπωρο του 2026
12.09.26 , 11:47 Βίσση για Μαζωνάκη: «Ένας ωραίος άνθρωπος, ένας ωραίος καλλιτέχνης χάθηκε»
12.09.26 , 11:41 Τραγωδία στη Μεσαρά: Παρέσυρε και σκότωσε τη μητέρα του με το αγροτικό του
12.09.26 , 11:35 Νίκος Δένδιας: «Οι Πρώτες Βοήθειες στη νέα θητεία»
12.09.26 , 11:21 Καραλής: «Πέταξε» στα 6,15μ στο Ultimate Championship & κέρδισε τη 2η θέση
12.09.26 , 11:08 Lady Gaga – Michael Polansky: Έγιναν γονείς για πρώτη φορά!
12.09.26 , 10:22 Φθινοπωρινός ο καιρός: Βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη
12.09.26 , 10:00 Συνταγή για το απόλυτο σοκολατένιο γλυκό του Σαββατοκύριακου
12.09.26 , 09:47 Μαζωνάκης: «Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία», λέει η Δημογλίδου
12.09.26 , 09:27 Το van της Kia με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη
Μαζωνάκης: «Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία», λέει η Δημογλίδου
Μαζωνάκης: Τα τελευταία λόγια του και τα ψηφιακά ευρήματα στο ιατρείο
Θάνατος Μαζωνάκη: Είχε αφήσει διαθήκη; Ποιος κληρονομεί την περιουσία του;
Ιωάννα Τούνη: Οι εργαζόμενοί της στη Θεσσαλονίκη έχουν πέσει σε κατάθλιψη
Μαζωνάκης: Προφητικό αντίο στη Θεσσαλονίκη -Γονάτισε και ξέσπασε σε κλάματα
Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Ο Κίμωνας υποδέχτηκε τη νέα σχολική χρονιά με στιλ
Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκινεί η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα
Πρέλεβιτς: Έφτιαξε το αγαπημένο της και πολύ υγιενό cake
Mαζωνάκης: Πότε και τι ώρα θα γίνει η κηδεία του
Οι τάσεις στο μακιγιάζ που ξεχωρίζουν για το φθινόπωρο του 2026
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης εμφανίστηκαν μαζί στο Θέατρο Άλσος, διαψεύδοντας φήμες χωρισμού.
  • Η Ανδρομάχη παρακολούθησε τον Γιώργο στη θεατρική παράσταση "Του αγοριού απέναντι" και δημοσίευσε στιγμιότυπα στο Instagram.
  • Το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό και τρυφερό μετά την παράσταση, δείχνοντας την ευτυχία τους.
  • Έχουν αποκτήσει τον γιο τους, Γεράσιμο, που γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2024.

Μια βραδινή έξοδο γεμάτη χαμόγελα είχαν η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης, σε μια εμφάνιση που ήρθε να δώσει τη δική της απάντηση στα δημοσιεύματα που τους ήθελαν το τελευταίο διάστημα να περνούν κρίση στη σχέση τους.

Αινιγματική η Ανδρομάχη: «Αν σ’ αγαπάει… θα είναι εκεί»

Το βράδυ της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, η Ανδρομάχη βρέθηκε στο Θέατρο Άλσος για να παρακολουθήσει τον σύντροφό της στην παράσταση «Του αγοριού απέναντι», στην οποία συμμετέχει.

Ανδρομάχη: Παιχνίδια και αγκαλιές με τον κατάξανθο γιο της στην παραλία

κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες χωρισμού

Η τραγουδίστρια μάλιστα δεν έκρυψε τη χαρά της για την παρουσία του στη θεατρική σκηνή, απαθανατίζοντάς τον κατά τη διάρκεια της παράστασης και δημοσιεύοντας το σχετικό στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η βραδιά, όμως, είχε και μια πιο προσωπική στιγμή για το ζευγάρι. Μετά το τέλος της παράστασης, η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης πόζαραν μαζί στον φωτογραφικό φακό, χαμογελαστοί και εμφανώς άνετοι ο ένας δίπλα στον άλλον.

Ανδρομάχη & Γιώργος Λιβάνης: Η αινιγματική ανάρτηση και οι φήμες χωρισμού

Στη φωτογραφία, η Ανδρομάχη έχει το χέρι της στον ώμο του Γιώργου Λιβάνη, ενώ εκείνος την κρατά από τη μέση, δημιουργώντας ένα τρυφερό στιγμιότυπο που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Η κοινή τους εμφάνιση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα για πιθανή κρίση στη σχέση τους, ακόμη και για χωρισμό. Μέχρι σήμερα, κανείς από τους δύο δεν είχε επιλέξει να τοποθετηθεί δημόσια για όσα γράφονταν σχετικά με την προσωπική τους ζωή.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, η κοινή τους παρουσία και κυρίως το στιγμιότυπο από το Θέατρο Άλσος μίλησαν από μόνα τους, με το ζευγάρι να δείχνει πως συνεχίζει να μοιράζεται όμορφες στιγμές μαζί.

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης έχουν δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια και τον Σεπτέμβριο του 2024 έγιναν για πρώτη φορά γονείς. Ο γιος τους, Γεράσιμος, ήρθε στον κόσμο στις 12 Σεπτεμβρίου και πήρε το όνομα του πατέρα του τραγουδιστή.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ
 |
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λεωνίδας Κουτσόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Ο Κίμωνας υποδέχτηκε τη νέα σχολική χρονιά με στιλ
Άννα Βίσση - Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Βίσση για Μαζωνάκη: «Ένας ωραίος άνθρωπος, ένας ωραίος καλλιτέχνης χάθηκε»
Lady Gaga – Μάικλ Πολάνσκι
Celebrities & Gossip Νεα
Lady Gaga – Michael Polansky: Έγιναν γονείς για πρώτη φορά!
Ολυμπία Χοψονίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Η Ολυμπία Χοψονίδου σε ηλικία 22 ετών σχολιάζει τα «επεισοδιακά» καλλιστεία
Μαζωνάκης: Τη Δευτέρα Στις 13:00 Η Κηδεία Του
Celebrities & Gossip Νεα
Mαζωνάκης: Πότε και τι ώρα θα γίνει η κηδεία του
Πένθος για τις Όλγα και Γωγώ Φαρμάκη – Πέθανε ο αδερφός τους
Celebrities & Gossip Νεα
Δύσκολες ώρες για την Όλγα και τη Γωγώ Φαρμάκη – Πέθανε ο αδελφός τους
Κατερίνα Καινούργιου: Με Την Κόρη Της Στα Μαγαζιά
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Καινούργιου: Βόλτα στα μαγαζιά με την πέντε μηνών Ξένια
Άννα Βίσση
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Βίσση: Με εντυπωσιακό total black look στο Μουσείο της Ακρόπολης
Η Μαρία Ναυπλιώτου Στο Φεστιβάλ Βενετίας - Εντυπωσίασε
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Ναυπλιώτου: Εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top