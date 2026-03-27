Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε το απόλυτο σοκολατένιο γλυκό για το Σαββατοκύριακο

Το Σαββατοκύριακο έρχεται κι αν θέλετε να φτιάξετε το απόλυτο σοκολατένιο γλυκό για τα αγαπημένα σας πρόσωπα μία καλή ιδέα είναι αυτή που έδωσε το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας.

Ο Γιώργος Ρήγας φτιάχνει εκλεράκια/ μαγειρική Breakfast@Star

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα και ετοίμασε λαχταριστά εκλεράκια με μους σοκολάτας δείχνοντας βήμα-βήμα στους τηλεθεατές της εκπομπής πώς να τα φτιάξουν.

Σοκολατένια εκλεράκια με μους σοκολάτας

Υλικά της Συνταγής

Για τη ζύμη

• 250 ml νερό

• 100 γρ. βούτυρο

• 1 πρέζα αλάτι

• 1 κ.γ. ζάχαρη

• 150 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• 4 αυγά



Για τη μους σοκολάτας

• 200 γρ. κουβερτούρα

• 400 ml κρέμα γάλακτος (κρύα)

• 2 κ.σ. άχνη ζάχαρη

• 1 βανίλια



Για το γλάσο σοκολάτας

• 200 γρ. κουβερτούρα

• 150 ml κρέμα γάλακτος

• 1 κ.σ. μέλι ή βούτυρο



Εκτέλεση της Συνταγής

1. Ζύμη για εκλέρ 1. Σε κατσαρόλα βάζεις: • νερό, βούτυρο, αλάτι, ζάχαρη και τα αφήνεις να πάρουν βράση. 2. Ρίχνεις όλο το αλεύρι και ανακατεύεις δυνατά μέχρι να γίνει ζύμη που ξεκολλάει από τα τοιχώματα. 3. Αποσύρεις από τη φωτιά και αφήνεις 5 λεπτά να πέσει η θερμοκρασία. 4. Προσθέτεις τα αυγά ένα-ένα, ανακατεύοντας καλά κάθε φορά μέχρι να πάρεις μια λεία, παχύρρευστη ζύμη. 2. Σχηματισμός & ψήσιμο 1. Βάζεις τη ζύμη σε σακούλα ζαχαροπλαστικής. 2. Σχηματίζεις μπαστουνάκια πάνω σε λαδόκολλα. Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο: • 180°C για 30–35 λεπτά Δεν ανοίγεις τον φούρνο κατά τη διάρκεια 3. Τα αφήνεις να κρυώσουν εντελώς. 3. Μους σοκολάτας (σαντιγί) 1. Λιώνεις την κουβερτούρα και την αφήνεις να γίνει χλιαρή. 2. Χτυπάς την κρέμα γάλακτος με την άχνη και τη βανίλια μέχρι να γίνει αφράτη σαντιγί (όχι πολύ σφιχτή). 3. Παίρνεις λίγη σαντιγί και τη ανακατεύεις μέσα στη σοκολάτα. 4. Προσθέτεις τη σοκολάτα στη σαντιγί και ανακατεύεις απαλά με σπάτουλα μέχρι να ομογενοποιηθεί. 4. Γέμισμα • Κόβεις τα εκλέρ στη μέση ή τα τρυπάς από κάτω • Τα γεμίζεις με τη μους • Τα βάζεις στο ψυγείο για 30–60 λεπτά 5. Γλάσο σοκολάτας 1. Ζεσταίνεις την κρέμα γάλακτος. 2. Τη ρίχνεις πάνω στην κουβερτούρα. 3. Ανακατεύεις μέχρι να γίνει λεία γκανάς. 4. Προσθέτεις μέλι ή βούτυρο για γυαλάδα (προαιρετικά). 6. Τελικό στάδιο • Βουτάς ή περιχύνεις τα εκλέρ με το γλάσο • Τα αφήνεις στο ψυγείο για 20–30 λεπτά να σταθεροποιηθούν.

