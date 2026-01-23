Φτιάξε λαχταριστά ροξάκια εύκολα και γρήγορα

Μία συνταγή εύκολη που θα σας καταπλήξει

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.01.26 , 14:55 Φορτηγατζήδες έδειραν οδηγό απορριμματοφόρου
23.01.26 , 14:48 Στα δικαστήρια η Ιωάννα Τούνη - Θα προβληθεί το επίμαχο βίντεο
23.01.26 , 14:43 Γλυφάδα: «Ο θάνατος της Χριστίνας είναι δολοφονία»
23.01.26 , 14:42 Φράνσις Μπούχολζ: Έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός μπασίστας των Scorpions
23.01.26 , 14:09 Σπάραξε η χήρα του λιμενικού στην κηδεία - «Υιοθετεί» το παιδί του η Βουλή
23.01.26 , 13:50 Συνατσάκη - Παπαδημητρίου: Βόλτα στη Γλυφάδα με casual street style
23.01.26 , 13:29 Φτιάξε λαχταριστά ροξάκια εύκολα και γρήγορα
23.01.26 , 13:27 Βρετανία: Πήρε σπίτι της 16χρονη και την κρατούσε αιχμάλωτη για 25 χρόνια
23.01.26 , 13:25 Ευλαμπία Ρέβη: Εξιτήριο από το μαιευτήριο - Δάκρυσε η Κατερίνα Καινούργιου
23.01.26 , 13:06 Ιωάννα Φωκά: Σπάνια εμφάνιση για την εγγονή του Ιωάννη Μεταξά
23.01.26 , 12:50 Νίκος Κοκλώνης - J2US: «Δε θα είναι η Δέσποινα Βανδή στην κριτική επιτροπή»
23.01.26 , 12:40 Τσιμτσιλή για Λιβαθυνού: «Διάβασα ότι μάζευε τα πράγματά της με λυγμούς»
23.01.26 , 12:14 Θανάσης Βισκαδουράκης και Δάφνη Καραβοκύρη συζητούν για το J2US
23.01.26 , 12:08 Γρίπη: Στη ΜΕΘ του Παίδων δύο παιδιά – Διασωληνώθηκε 3χρονο αγοράκι
23.01.26 , 12:04 «Τίτλοι τέλους» στον γάμο πασίγνωστου ζευγαριού του Χόλιγουντ
«Τίτλοι τέλους» στον γάμο πασίγνωστου ζευγαριού του Χόλιγουντ
Άρης Σοϊλέδης: «Νόμιζα ότι θα πεθάνει μπροστά μου, την πήγα στα επείγοντα»
Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»
Καιρός: Έρχεται νέα 48ωρη κακοκαιρία – Πότε ξεκινάει
Σπάραξε η χήρα του λιμενικού στην κηδεία - «Υιοθετεί» το παιδί του η Βουλή
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Στέφανος Παπαδόπουλος: «Δεν κατάλαβε ο Μαζωνάκης ότι με παρενόχλησε»
Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»
Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σας αρέσουν τα ροξάκια και θέλετε να επιχειρήσετε να τα φτιάξετε μόνοι σας στο σπίτι, σας έχουμε μία πεντανόστιμη και εύκολη συνταγή.

Toυλουμπάκια γεμιστά με κρέμα πατισερί

Τη συνταγή έδειξε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας βήμα-βήμα.

Φτιάξε λαχταριστά ροξάκια εύκολα και γρήγορα

Λαχταριστά ροξάκια 

Υλικά της Συνταγής

Για το σιρόπι
• 450 γρ. ζάχαρη
• 300 γρ. νερό
• 50 γρ. γλυκόζη
 • 1 ξυλάκι κανέλας
• Φλούδα από 1 λεμόνι
 
 Για τα ροξάκια

• 420 γρ. φύλλο σφολιάτας
• 200 γρ. βούτυρο
• 50 γρ. ζάχαρη
• κανελα σκόνη
• 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
• 50 γρ. νερό
• 350 γρ. αλεύρι μαλακό
 • 2 αυγά
•1 πρέζα αλάτι
 • 130 γρ. καρυδόψιχα
• 1 κ.σ. κακάο
 • 1 κρόκος αυγού
 

Εκτέλεση της Συνταγής

1) Σιρόπι 1. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε ζάχαρη, νερό, γλυκόζη, κανέλα και φλούδα λεμονιού. 2. Βράζουμε για περίπου 5–7 λεπτά μέχρι να δέσει ελαφρά. 3. Αποσύρουμε από τη φωτιά και το αφήνουμε να γίνει χλιαρό.  2) Ζύμη & Ροξάκια 1. Σε μπολ χτυπάμε βούτυρο, ζάχαρη, κανέλα και βανίλια μέχρι να αφρατέψει. 2. Προσθέτουμε νερό, αυγά, αλάτι και κακάο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. 3. Ρίχνουμε το αλεύρι και το μπέικιν σταδιακά μέχρι να γίνει ζύμη. 4. Ανακατεύουμε μέσα την καρυδόψιχα.  3) Σύνθεση με σφολιάτα 1. Ανοίγουμε το φύλλο σφολιάτας και απλώνουμε πάνω τη ζύμη. 2. Τυλίγουμε σε ρολό και κόβουμε σε φέτες περίπου 2 εκ.. 3. Τα βάζουμε σε ταψί με λαδόκολλα, αλείφουμε με κρόκο αυγού. 4. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 °C για ~20–25 λεπτά μέχρι να ροδίσουν. 4) Τελικό βήμα – Σιρόπιασμα Μόλις βγουν από τον φούρνο, ριχνετε το χλιαρό σιρόπι πάνω στα ροξάκια σιγά-σιγά ώστε να το απορροφήσουν αλλά να μην λιώσουν. 

Δείτε το Breakfast@Star
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
 |
ΡΟΞΑΚΙΑ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΡΟΞΑΚΙΑ
 |
ΓΛΥΚΟ
 |
ΓΛΥΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΓΛΥΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top