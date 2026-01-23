Φτιάξε λαχταριστά ροξάκια εύκολα και γρήγορα

Σας αρέσουν τα ροξάκια και θέλετε να επιχειρήσετε να τα φτιάξετε μόνοι σας στο σπίτι, σας έχουμε μία πεντανόστιμη και εύκολη συνταγή.

Τη συνταγή έδειξε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας βήμα-βήμα.

Λαχταριστά ροξάκια

Υλικά της Συνταγής

Για το σιρόπι

• 450 γρ. ζάχαρη

• 300 γρ. νερό

• 50 γρ. γλυκόζη

• 1 ξυλάκι κανέλας

• Φλούδα από 1 λεμόνι



Για τα ροξάκια

• 420 γρ. φύλλο σφολιάτας

• 200 γρ. βούτυρο

• 50 γρ. ζάχαρη

• κανελα σκόνη

• 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

• 50 γρ. νερό

• 350 γρ. αλεύρι μαλακό

• 2 αυγά

•1 πρέζα αλάτι

• 130 γρ. καρυδόψιχα

• 1 κ.σ. κακάο

• 1 κρόκος αυγού



Εκτέλεση της Συνταγής

1) Σιρόπι 1. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε ζάχαρη, νερό, γλυκόζη, κανέλα και φλούδα λεμονιού. 2. Βράζουμε για περίπου 5–7 λεπτά μέχρι να δέσει ελαφρά. 3. Αποσύρουμε από τη φωτιά και το αφήνουμε να γίνει χλιαρό. 2) Ζύμη & Ροξάκια 1. Σε μπολ χτυπάμε βούτυρο, ζάχαρη, κανέλα και βανίλια μέχρι να αφρατέψει. 2. Προσθέτουμε νερό, αυγά, αλάτι και κακάο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. 3. Ρίχνουμε το αλεύρι και το μπέικιν σταδιακά μέχρι να γίνει ζύμη. 4. Ανακατεύουμε μέσα την καρυδόψιχα. 3) Σύνθεση με σφολιάτα 1. Ανοίγουμε το φύλλο σφολιάτας και απλώνουμε πάνω τη ζύμη. 2. Τυλίγουμε σε ρολό και κόβουμε σε φέτες περίπου 2 εκ.. 3. Τα βάζουμε σε ταψί με λαδόκολλα, αλείφουμε με κρόκο αυγού. 4. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 °C για ~20–25 λεπτά μέχρι να ροδίσουν. 4) Τελικό βήμα – Σιρόπιασμα Μόλις βγουν από τον φούρνο, ριχνετε το χλιαρό σιρόπι πάνω στα ροξάκια σιγά-σιγά ώστε να το απορροφήσουν αλλά να μην λιώσουν.

