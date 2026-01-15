Toυλουμπάκια γεμιστά με κρέμα πατισερί

Ψάχνετε να βρείτε ένα ιδιαίτερο γλυκό για να φτιάξετε για τα αγαπημένα σας πρόσωπα; Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star μία σούπερ ιδέα.

Ο σεφ ετοίμασε τουλουμπάκια γεμιστά με κρέμα πατισερί και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Τουλουμπάκια γεμιστά με κρέμα πατισερί

Υλικά της Συνταγής

Για τις τουλούμπες

• 250 ml νερό

• 100 γρ. βούτυρο

• 1 πρέζα αλάτι

• 1 κ.γ. ζάχαρη

• 160 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

• 4 αυγά



Για το σιρόπι

• 500 γρ. ζάχαρη

• 400 ml νερό

• 1 φέτα λεμόνι





Για την κρέμα πατισερί

• 500 ml γάλα

• 120 γρ. ζάχαρη

• 4 κρόκοι αυγών

• 40 γρ. κορν φλάουρ

• 1 κ.γ. υγρή βανίλια

• 30 γρ. βούτυρο

Eκτέλεση της Συνταγής

Σιρόπι 1. Βράζουμε νερό, ζάχαρη και λεμόνι για 5 λεπτά. 2. Αποσύρουμε και αφήνουμε να κρυώσει τελείως. Κρέμα πατισερί 1. Ζεσταίνουμε το γάλα με τη μισή ζάχαρη. 2. Σε μπολ χτυπάμε κρόκους, υπόλοιπη ζάχαρη, κορν φλάουρ και βανίλια. 3. Ρίχνουμε λίγο ζεστό γάλα στο μείγμα, ανακατεύουμε και το επιστρέφουμε στην κατσαρόλα. 4. Βράζουμε σε μέτρια φωτιά ανακατεύοντας μέχρι να πήξει. 5. Αποσύρουμε, προσθέτουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε. 6. Σκεπάζουμε με μεμβράνη να ακουμπά στην επιφάνεια και αφήνουμε να κρυώσει. Ζύμη για τουλούμπες (σου) 1. Βάζουμε σε κατσαρόλα νερό, βούτυρο, αλάτι και ζάχαρη να βράσουν. 2. Ρίχνουμε το αλεύρι μονομιάς και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει μπάλα και να ξεκολλάει. 3. Αποσύρουμε και αφήνουμε 5 λεπτά να πέσει η θερμοκρασία. 4. Προσθέτουμε τα αυγά ένα-ένα, ανακατεύοντας καλά κάθε φορά. Τηγάνισμα 1. Βάζουμε τη ζύμη σε κορνέ με μύτη αστεράκι. 2. Πιέζουμε τουλούμπες σε κρύο λάδι. 3. Τηγανίζουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να ροδίσουν καλά. 4. Τις βγάζουμε και τις ρίχνουμε καυτές στο κρύο σιρόπι. Γέμισμα 1. Βάζουμε την πατισερί σε κορνέ με λεπτή μύτη. 2. Γεμίζουμε τις τουλούμπες από το πλάι ή από κάτω.

Δείτε το Breakfast@Star

