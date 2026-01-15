Toυλουμπάκια γεμιστά με κρέμα πατισερί

Ένα ιδιαίτερο και πεντανόστιμο γλυκό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.01.26 , 13:42 Εθελοντική αιμοδοσία από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και τη ΣΤΑΣΥ ΑΕ
15.01.26 , 13:27 Τζώρτζια Γεωργίου: «Η Ελίνα Παπίλα ποτέ δεν ήταν παρουσιάστρια»
15.01.26 , 13:27 Το Πολεμικό Ναυτικό υποδέχθηκε τη φρεγάτα «Κίμων» - Τα χαρακτηριστικά της
15.01.26 , 13:21 Audi: Ο εντυπωσιακός αριθμός αυτοκινήτων που παρέδωσε το 2025
15.01.26 , 13:07 Άνδρας απειλεί να πέσει από το κτίριο της Πολεοδομίαςστην οδό Σωκράτους
15.01.26 , 13:06 Συνελήφθη γνωστή Τουρκάλα αθλήτρια - Της «χρεώνουν» σχέση με τον Ιμάμογλου
15.01.26 , 12:33 Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Για ποιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωτική από 2/2
15.01.26 , 12:13 Toυλουμπάκια γεμιστά με κρέμα πατισερί
15.01.26 , 12:07 Ζήνα Κουτσελίνη: Ερμήνευσε ζωντανά το... Ψαράκι στον Γιώργο Λιάγκα!
15.01.26 , 12:05 Mercedes CLA ηλεκτρική: Το ασφαλέστερο αυτοκίνητο του 2025
15.01.26 , 12:02 Ανατροπή στη Φοινικούντα: Άλλαξε την απολογία του ο 22χρονος
15.01.26 , 11:48 Εξαφάνιση Λόρας: «Σε παρακαλώ, δώσε ένα σημάδι» - Η έκκληση των γονιών της
15.01.26 , 11:46 Φανερά αδυνατισμένη η Βίκυ Σταυροπούλου- Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της
15.01.26 , 11:21 Belharra: Σε ελληνικά νερά η φρεγάτα «Κίμων»
15.01.26 , 11:12 Ελένη & Ετεοκλής για Μελέτη: «Αυτά τα τραύματα δεν τα ξεπερνάς ποτέ»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Αλλάζει ξανά ο καιρός: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια
Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
Χειλάκης: «Το 2026 ήρθε με ένα πρόβλημα υγείας. Είναι δύσκολα τα πράγματα»
Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου: Αυτός είναι ο σύντροφος της ηθοποιού του Maestro
Ελένη Τσολάκη: Η νέα καθημερινότητα μετά το κόψιμο της εκπομπής της
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ψάχνετε να βρείτε ένα ιδιαίτερο γλυκό για να φτιάξετε για τα αγαπημένα σας πρόσωπα; Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star μία σούπερ ιδέα. 

Σας αρέσει το κάστανο; Το γλυκό με τις λίγες θερμίδες που θα σας ξετρελάνει

Ο σεφ ετοίμασε τουλουμπάκια γεμιστά με κρέμα πατισερί και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Toυλουμπάκια γεμιστά με κρέμα πατισερί

Τουλουμπάκια γεμιστά με κρέμα πατισερί

Υλικά της Συνταγής 

Για τις τουλούμπες
• 250 ml νερό
• 100 γρ. βούτυρο
• 1 πρέζα αλάτι
• 1 κ.γ. ζάχαρη
• 160 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.
 • 4 αυγά
 
Για το σιρόπι

• 500 γρ. ζάχαρη
 • 400 ml νερό
• 1 φέτα λεμόνι

Toυλουμπάκια γεμιστά με κρέμα πατισερί
 
Για την κρέμα πατισερί

• 500 ml γάλα
• 120 γρ. ζάχαρη
• 4 κρόκοι αυγών
• 40 γρ. κορν φλάουρ
• 1 κ.γ. υγρή βανίλια
• 30 γρ. βούτυρο

Βασκικό cheesecake με στραγγιστό γιαούρτι
 
 

 

Eκτέλεση της Συνταγής 

Σιρόπι 1. Βράζουμε νερό, ζάχαρη και λεμόνι για 5 λεπτά. 2. Αποσύρουμε και αφήνουμε να κρυώσει τελείως. Κρέμα πατισερί 1. Ζεσταίνουμε το γάλα με τη μισή ζάχαρη. 2. Σε μπολ χτυπάμε κρόκους, υπόλοιπη ζάχαρη, κορν φλάουρ και βανίλια. 3. Ρίχνουμε λίγο ζεστό γάλα στο μείγμα, ανακατεύουμε και το επιστρέφουμε στην κατσαρόλα. 4. Βράζουμε σε μέτρια φωτιά ανακατεύοντας μέχρι να πήξει. 5. Αποσύρουμε, προσθέτουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε. 6. Σκεπάζουμε με μεμβράνη να ακουμπά στην επιφάνεια και αφήνουμε να κρυώσει.  Ζύμη για τουλούμπες (σου) 1. Βάζουμε σε κατσαρόλα νερό, βούτυρο, αλάτι και ζάχαρη να βράσουν. 2. Ρίχνουμε το αλεύρι μονομιάς και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει μπάλα και να ξεκολλάει. 3. Αποσύρουμε και αφήνουμε 5 λεπτά να πέσει η θερμοκρασία. 4. Προσθέτουμε τα αυγά ένα-ένα, ανακατεύοντας καλά κάθε φορά.   Τηγάνισμα 1. Βάζουμε τη ζύμη σε κορνέ με μύτη αστεράκι. 2. Πιέζουμε τουλούμπες σε κρύο λάδι. 3. Τηγανίζουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να ροδίσουν καλά. 4. Τις βγάζουμε και τις ρίχνουμε καυτές στο κρύο σιρόπι.  Γέμισμα 1. Βάζουμε την πατισερί σε κορνέ με λεπτή μύτη. 2. Γεμίζουμε τις τουλούμπες από το πλάι ή από κάτω.

Δείτε το Breakfast@Star 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΓΛΥΚΟ
 |
ΓΛΥΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΓΛΥΚΟ
 |
ΤΟΥΛΟΥΜΠΑΚΙΑ
 |
ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΑ ΓΛΥΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top