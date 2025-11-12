Βασκικό cheesecake με στραγγιστό γιαούρτι

Μία συνταγή που θα ξετρελάνει τους γλυκατζήδες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.11.25 , 14:58 Πέγκυ Ζήνα: «Δεν έχω καμία σχέση με τη μόδα»
12.11.25 , 14:52 Δέσποινα Μοιραράκη: «Στην καθημερινότητά μου κυκλοφορώ άβαφη και με φόρμες»
12.11.25 , 14:42 Η United Group ορίζει τον Δρ. Kim Kyllesbech Larsen ως CTIO
12.11.25 , 14:32 Άση Μπήλιου: Σελήνη στον Λέοντα και προσοχή σε υγεία, σχέσεις & δουλειά
12.11.25 , 14:25 Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δεν έχουμε λεφτά ούτε για να φάμε - Ζω στο σκοτάδι!»
12.11.25 , 14:23 «Πίστευα ότι πάει με άνδρες, όχι με ανήλικα», λέει η σύζυγος του λιμενικού
12.11.25 , 14:22 Βασκικό cheesecake με στραγγιστό γιαούρτι
12.11.25 , 14:11 Ο Στέλιος Λεγάκης έρχεται στο Cash or Trash και κάνει θραύση
12.11.25 , 14:01 Καινούργιου: «Έκανα ορμονοθεραπείες. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα»
12.11.25 , 13:32 Νότια Κορέα - Space Out Competition: Όποιος μείνει ακίνητος, κερδίζει!
12.11.25 , 13:32 Βοιωτία: Βασανιστικός ο θάνατος του 27χρονου – Τον σκότωσαν και τον έκαψαν
12.11.25 , 13:29 Έξαλλος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Ντροπή σας! Δε δικαιολογούνται»
12.11.25 , 13:12 Χριστουγεννιάτικο Bazaar ΕΛΙΖΑ, στις 22 Νοεμβρίου
12.11.25 , 13:06 «Χτύπησε σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε κι έπεσε στο κενό αγκαλιά με τον 3χρονο»
12.11.25 , 13:04 «Παγώνει» το 5X5; Η αντίδραση του Θάνου Κιούση
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Καινούργιου: «Έκανα ορμονοθεραπείες. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα»
«Πίστευα ότι πάει με άνδρες, όχι με ανήλικα», λέει η σύζυγος του λιμενικού
Δανάη Μπάρκα: H απάντησή της για την απώλεια κιλών
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
«Χτύπησε σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε κι έπεσε στο κενό αγκαλιά με τον 3χρονο»
Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δεν έχουμε λεφτά ούτε για να φάμε - Ζω στο σκοτάδι!»
Άση Μπήλιου: Σελήνη στον Λέοντα και προσοχή σε υγεία, σχέσεις & δουλειά
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος η καταβολή του
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα cheesecake διαφορετικό από τα κλασικά, έφτιαξε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή Breakfast@Star. 

Tρεις εύκολες συνταγές για γλυκά

Βασκικό cheesecake με στραγγιστό γιαούρτι

Ο γνωστός σεφ επέλεξε να ετοιμάσει βασκικό cheesecake ;ή αλλιώς το καμένο τσίζκεϊκ των Βάσκων με την πεντανόστιμη κρούστα και την τυρένια γεύση.

Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε αναλυτικά τη συνταγή. 

Βασκικό cheesecake με στραγγιστό γιαούρτι

Υλικά για Βάσκικο Cheesecake 
 

• 400 γρ. τυρί κρέμα
• 200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι 
• 200 γρ. ζάχαρη
• 4 αυγά
• 1 κ.σ. κορν φλάουρ
• 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
• 200 ml κρέμα γάλακτος
 • Ξύσμα από ½ λεμόνι 


 
Εκτέλεση της Συνταγής

 1. Προθέρμανε τον φούρνο στους 220°C (πάνω-κάτω). 2. Στρώσε τη φόρμα με λαδόκολλα, αφήνοντάς την να προεξέχει (είναι χαρακτηριστικό του βασκικού). 3. Σε ένα μπολ, χτύπα το τυρί κρέμα με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. 4. Πρόσθεσε τα αυγά ένα-ένα, ανακατεύοντας απαλά. 5. Ρίξε το γιαούρτι, τη βανίλια, το ξύσμα λεμονιού και το κορν φλάουρ. 6. Τέλος, πρόσθεσε την κρέμα γάλακτος και ανακάτεψε μέχρι να έχεις ομοιόμορφο, λείο μείγμα. 7. Άδειασε το μείγμα στη φόρμα. 8. Ψήσε για 35–45 λεπτά, μέχρι η επιφάνεια να σκουρύνει αρκετά (αυτό δίνει την καραμελωμένη γεύση). 9. Άφησέ το να κρυώσει τελείως και μετά βάλ’ το στο ψυγείο για 5-6 ώρες (ή όλη νύχτα.


Κέικ με λάβα σοκολάτας


Ο Γιώργος Ρήγας κατά καιρούς έχει ετοιμάσει πολλές γλυκές συνταγές για τους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star. Ποιος άλλωστε δεν θυμάται το υπέροχο λάβα κέικ με τη διπλή σοκολάτα; 


Κι αν δεν θυμάστε τη συνταγή εμείς θα σας την ξαναδώσουμε για να τη φτιάξετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Βασκικό cheesecake με στραγγιστό γιαούρτι


Υλικά της Συνταγής


• 120 γρ. σοκολάτα υγείας
• 100 γρ. βούτυρο
• 2 αυγά
• 2 κρόκοι αυγών
 • 60 γρ. ζάχαρη
• 20 γρ. αλεύρι
• 20–30 γρ. λευκή σοκολάτα

Βασκικό cheesecake με στραγγιστό γιαούρτι


Εκτέλεση της Συνταγής


  Προθέρμανση φούρνου • Προθερμαίνεις στους 200°C (αέρα ή πάνω-κάτω αντίσταση). • Βουτυρώνεις και αλευρώνεις 4 φορμάκια (ramekins).  Λιώσιμο σοκολάτας • Λιώνεις σε μπεν μαρί τη σοκολάτα υγείας με το βούτυρο. • Ανακατεύεις μέχρι να γίνει λείο μείγμα.  Προετοιμασία αυγών • Χτυπάς τα αυγά, τους κρόκους και τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. • Προσθέτεις τη λιωμένη σοκολάτα και ανακατεύεις απαλά. • Κοσκινίζεις το αλεύρι και το ενσωματώνεις απαλά στο μείγμα.  Γέμισμα φορμάκια • Μοιράζεις το μείγμα στα βουτυρωμένα φορμάκια. • Προαιρετικά, μπορείς να βάλεις ένα μικρό κομμάτι σοκολάτας υγείας στο κέντρο για πιο έντονο λάβα αποτέλεσμα.  Ψήσιμο • Ψήνεις 8–10 λεπτά, μέχρι να σφίξει το περίβλημα αλλά να παραμείνει ρευστό στο κέντρο. • Προσοχή: δεν θέλουμε να ψηθεί τελείως μέσα. Διακόσμηση με λευκή σοκολάτα • Λιώνεις τη λευκή σοκολάτα και την περιχύνεις πάνω από τα ζεστά λάβα κέικ. • Προαιρετικά: μπορείς να κάνεις γραμμές ή σχέδια με ένα κουταλάκι ή σακούλα ζαχαροπλαστικής Λάβα Κέικ με Λευκή Σοκολάτα (4 μερίδες) Υλικά • 120 γρ. λευκή σοκολάτα • 100 γρ. βούτυρο • 2 αυγά • 2 κρόκοι αυγών • 60 γρ. ζάχαρη • 20 γρ. αλεύρι • 1 πρέζα αλάτι • Προαιρετικά: λίγη βανίλια για άρωμα Εκτέλεση  Προθέρμανση φούρνου • Προθερμαίνεις στους 200°C (αέρα ή πάνω-κάτω αντίσταση). • Βουτυρώνεις και αλευρώνεις 4 μικρά φορμάκια (ramekins).   Λιώσιμο σοκολάτας • Λιώνεις σε μπεν μαρί τη λευκή σοκολάτα με το βούτυρο μέχρι να γίνει λείο μείγμα.  Προετοιμασία αυγών • Χτυπάς τα αυγά, τους κρόκους και τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. • Προσθέτεις τη λιωμένη σοκολάτα και ανακατεύεις απαλά. • Κοσκινίζεις το αλεύρι με το αλάτι και το ενσωματώνεις απαλά στο μείγμα.  Γέμισμα φορμάκια • Μοιράζεις το μείγμα στα βουτυρωμένα φορμάκια. • Προαιρετικά: για πιο έντονο λευκό λάβα αποτέλεσμα, μπορείς να βάλεις ένα κομματάκι λευκής σοκολάτας στο κέντρο πριν το ψήσιμο.   Ψήσιμο • Ψήνεις για 8–10 λεπτά, μέχρι το κέικ να έχει σταθερές άκρες αλλά ρευστό κέντρο. • Προσοχή: δεν θέλουμε να ψηθεί όλο το κέντρο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΚΙΚΟ CHEESECAKE
 |
ΓΛΥΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΓΛΥΚΟ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top