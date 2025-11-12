Βασκικό cheesecake με στραγγιστό γιαούρτι

Ένα cheesecake διαφορετικό από τα κλασικά, έφτιαξε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή Breakfast@Star.

Ο γνωστός σεφ επέλεξε να ετοιμάσει βασκικό cheesecake ;ή αλλιώς το καμένο τσίζκεϊκ των Βάσκων με την πεντανόστιμη κρούστα και την τυρένια γεύση.

Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε αναλυτικά τη συνταγή.

Υλικά για Βάσκικο Cheesecake



• 400 γρ. τυρί κρέμα

• 200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

• 200 γρ. ζάχαρη

• 4 αυγά

• 1 κ.σ. κορν φλάουρ

• 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

• 200 ml κρέμα γάλακτος

• Ξύσμα από ½ λεμόνι





Εκτέλεση της Συνταγής

1. Προθέρμανε τον φούρνο στους 220°C (πάνω-κάτω). 2. Στρώσε τη φόρμα με λαδόκολλα, αφήνοντάς την να προεξέχει (είναι χαρακτηριστικό του βασκικού). 3. Σε ένα μπολ, χτύπα το τυρί κρέμα με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. 4. Πρόσθεσε τα αυγά ένα-ένα, ανακατεύοντας απαλά. 5. Ρίξε το γιαούρτι, τη βανίλια, το ξύσμα λεμονιού και το κορν φλάουρ. 6. Τέλος, πρόσθεσε την κρέμα γάλακτος και ανακάτεψε μέχρι να έχεις ομοιόμορφο, λείο μείγμα. 7. Άδειασε το μείγμα στη φόρμα. 8. Ψήσε για 35–45 λεπτά, μέχρι η επιφάνεια να σκουρύνει αρκετά (αυτό δίνει την καραμελωμένη γεύση). 9. Άφησέ το να κρυώσει τελείως και μετά βάλ’ το στο ψυγείο για 5-6 ώρες (ή όλη νύχτα.



Κέικ με λάβα σοκολάτας



Ο Γιώργος Ρήγας κατά καιρούς έχει ετοιμάσει πολλές γλυκές συνταγές για τους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star. Ποιος άλλωστε δεν θυμάται το υπέροχο λάβα κέικ με τη διπλή σοκολάτα;



Κι αν δεν θυμάστε τη συνταγή εμείς θα σας την ξαναδώσουμε για να τη φτιάξετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα.



Υλικά της Συνταγής



• 120 γρ. σοκολάτα υγείας

• 100 γρ. βούτυρο

• 2 αυγά

• 2 κρόκοι αυγών

• 60 γρ. ζάχαρη

• 20 γρ. αλεύρι

• 20–30 γρ. λευκή σοκολάτα



Εκτέλεση της Συνταγής



Προθέρμανση φούρνου • Προθερμαίνεις στους 200°C (αέρα ή πάνω-κάτω αντίσταση). • Βουτυρώνεις και αλευρώνεις 4 φορμάκια (ramekins). Λιώσιμο σοκολάτας • Λιώνεις σε μπεν μαρί τη σοκολάτα υγείας με το βούτυρο. • Ανακατεύεις μέχρι να γίνει λείο μείγμα. Προετοιμασία αυγών • Χτυπάς τα αυγά, τους κρόκους και τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. • Προσθέτεις τη λιωμένη σοκολάτα και ανακατεύεις απαλά. • Κοσκινίζεις το αλεύρι και το ενσωματώνεις απαλά στο μείγμα. Γέμισμα φορμάκια • Μοιράζεις το μείγμα στα βουτυρωμένα φορμάκια. • Προαιρετικά, μπορείς να βάλεις ένα μικρό κομμάτι σοκολάτας υγείας στο κέντρο για πιο έντονο λάβα αποτέλεσμα. Ψήσιμο • Ψήνεις 8–10 λεπτά, μέχρι να σφίξει το περίβλημα αλλά να παραμείνει ρευστό στο κέντρο. • Προσοχή: δεν θέλουμε να ψηθεί τελείως μέσα. Διακόσμηση με λευκή σοκολάτα • Λιώνεις τη λευκή σοκολάτα και την περιχύνεις πάνω από τα ζεστά λάβα κέικ. • Προαιρετικά: μπορείς να κάνεις γραμμές ή σχέδια με ένα κουταλάκι ή σακούλα ζαχαροπλαστικής Λάβα Κέικ με Λευκή Σοκολάτα (4 μερίδες) Υλικά • 120 γρ. λευκή σοκολάτα • 100 γρ. βούτυρο • 2 αυγά • 2 κρόκοι αυγών • 60 γρ. ζάχαρη • 20 γρ. αλεύρι • 1 πρέζα αλάτι • Προαιρετικά: λίγη βανίλια για άρωμα Εκτέλεση Προθέρμανση φούρνου • Προθερμαίνεις στους 200°C (αέρα ή πάνω-κάτω αντίσταση). • Βουτυρώνεις και αλευρώνεις 4 μικρά φορμάκια (ramekins). Λιώσιμο σοκολάτας • Λιώνεις σε μπεν μαρί τη λευκή σοκολάτα με το βούτυρο μέχρι να γίνει λείο μείγμα. Προετοιμασία αυγών • Χτυπάς τα αυγά, τους κρόκους και τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. • Προσθέτεις τη λιωμένη σοκολάτα και ανακατεύεις απαλά. • Κοσκινίζεις το αλεύρι με το αλάτι και το ενσωματώνεις απαλά στο μείγμα. Γέμισμα φορμάκια • Μοιράζεις το μείγμα στα βουτυρωμένα φορμάκια. • Προαιρετικά: για πιο έντονο λευκό λάβα αποτέλεσμα, μπορείς να βάλεις ένα κομματάκι λευκής σοκολάτας στο κέντρο πριν το ψήσιμο. Ψήσιμο • Ψήνεις για 8–10 λεπτά, μέχρι το κέικ να έχει σταθερές άκρες αλλά ρευστό κέντρο. • Προσοχή: δεν θέλουμε να ψηθεί όλο το κέντρο.