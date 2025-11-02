Tρεις εύκολες συνταγές για γλυκά

Νόστιμα γλυκά που θα θέλετε βα φτιάχνετε συνέχεια

Tρεις εύκολες συνταγές για γλυκά
STAR.GR
Συνταγες
Πρώτη Δημοσίευση: 31.10.25, 12:59
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αν είστε γλυκατζήδες και ψάχνετε να βρείτε νέες εύκολες συνταγές να φτιάξετε, πάρτε χαρτί, στυλό και σημειώστε.

Συνταγές για λαχταριστά γλυκά με σοκολάτα

Tρεις εύκολες συνταγές για γλυκά

Λάβα κέικ με διπλή σοκολάτα

Υλικά της Συνταγής

• 120 γρ. σοκολάτα υγείας
• 100 γρ. βούτυρο
• 2 αυγά
• 2 κρόκοι αυγών
 • 60 γρ. ζάχαρη
• 20 γρ. αλεύρι
• 20–30 γρ. λευκή σοκολάτα

Εκτέλεση της Συνταγής


  Προθέρμανση φούρνου • Προθερμαίνεις στους 200°C (αέρα ή πάνω-κάτω αντίσταση). • Βουτυρώνεις και αλευρώνεις 4 φορμάκια (ramekins).  Λιώσιμο σοκολάτας • Λιώνεις σε μπεν μαρί τη σοκολάτα υγείας με το βούτυρο. • Ανακατεύεις μέχρι να γίνει λείο μείγμα.  Προετοιμασία αυγών • Χτυπάς τα αυγά, τους κρόκους και τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. • Προσθέτεις τη λιωμένη σοκολάτα και ανακατεύεις απαλά. • Κοσκινίζεις το αλεύρι και το ενσωματώνεις απαλά στο μείγμα.  Γέμισμα φορμάκια • Μοιράζεις το μείγμα στα βουτυρωμένα φορμάκια. • Προαιρετικά, μπορείς να βάλεις ένα μικρό κομμάτι σοκολάτας υγείας στο κέντρο για πιο έντονο λάβα αποτέλεσμα.  Ψήσιμο • Ψήνεις 8–10 λεπτά, μέχρι να σφίξει το περίβλημα αλλά να παραμείνει ρευστό στο κέντρο. • Προσοχή: δεν θέλουμε να ψηθεί τελείως μέσα. Διακόσμηση με λευκή σοκολάτα • Λιώνεις τη λευκή σοκολάτα και την περιχύνεις πάνω από τα ζεστά λάβα κέικ. • Προαιρετικά: μπορείς να κάνεις γραμμές ή σχέδια με ένα κουταλάκι ή σακούλα ζαχαροπλαστικής Λάβα Κέικ με Λευκή Σοκολάτα (4 μερίδες) Υλικά • 120 γρ. λευκή σοκολάτα • 100 γρ. βούτυρο • 2 αυγά • 2 κρόκοι αυγών • 60 γρ. ζάχαρη • 20 γρ. αλεύρι • 1 πρέζα αλάτι • Προαιρετικά: λίγη βανίλια για άρωμα Εκτέλεση  Προθέρμανση φούρνου • Προθερμαίνεις στους 200°C (αέρα ή πάνω-κάτω αντίσταση). • Βουτυρώνεις και αλευρώνεις 4 μικρά φορμάκια (ramekins).   Λιώσιμο σοκολάτας • Λιώνεις σε μπεν μαρί τη λευκή σοκολάτα με το βούτυρο μέχρι να γίνει λείο μείγμα.  Προετοιμασία αυγών • Χτυπάς τα αυγά, τους κρόκους και τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. • Προσθέτεις τη λιωμένη σοκολάτα και ανακατεύεις απαλά. • Κοσκινίζεις το αλεύρι με το αλάτι και το ενσωματώνεις απαλά στο μείγμα.  Γέμισμα φορμάκια • Μοιράζεις το μείγμα στα βουτυρωμένα φορμάκια. • Προαιρετικά: για πιο έντονο λευκό λάβα αποτέλεσμα, μπορείς να βάλεις ένα κομματάκι λευκής σοκολάτας στο κέντρο πριν το ψήσιμο.   Ψήσιμο • Ψήνεις για 8–10 λεπτά, μέχρι το κέικ να έχει σταθερές άκρες αλλά ρευστό κέντρο. • Προσοχή: δεν θέλουμε να ψηθεί όλο το κέντρο.

Tρεις εύκολες συνταγές για γλυκά


Αποδομημένη μηλόπιτα με crumble και μους γιαουρτιού

Υλικά 


• 100 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 60 γρ. βούτυρο
• 60 γρ. ζάχαρη καστανή
• ½ κ.γ. κανέλα
• 3 μήλα
• 40 γρ. βούτυρο
• 30 ml λικέρ αμαρέτο
• 1 πρέζα κανέλα
 
Για τη Μους γιαουρτιού

• 200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
 • 150 ml κρέμα γάλακτος
• 40 γρ. ζάχαρη άχνη
• 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση της Συνταγής


1. Crumble • Προθερμαίνεις φούρνο στους 180°C. • Ανακατεύεις αλεύρι, ζάχαρη και κανέλα. Προσθέτεις το βούτυρο και τρίβεις με τα δάχτυλα μέχρι να γίνει ψιχουλιαστό. • Απλώνεις σε ταψί με λαδόκολλα και ψήνεις 15–18 λεπτά μέχρι να ροδίσει. Αφήνεις να κρυώσει. 2. Μήλα σε φέτες μισοφέγγαρο • Σε τηγάνι λιώνεις το βούτυρο και προσθέτεις τις φέτες μήλου με τη ζάχαρη. Σοτάρεις απαλά, γύριζοντάς τες, μέχρι να μαλακώσουν και να γυαλίσουν. • Σβήνεις με Disaronno, αφήνεις 1–2 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ. Κρατάς ζεστά ή σε θερμοκρασία δωματίου. 3. Μους γιαουρτιού • Χτυπάς την κρέμα γάλακτος με ζάχαρη άχνη και βανίλια μέχρι να γίνει σαντιγί. • Ενσωματώνεις απαλά το γιαούρτι με μαρίζ για αφράτη μους.

Tρεις εύκολες συνταγές για γλυκά

Eύκολη και γρήγορη μπουγάτσα με κρέμα και κανέλα( Συνταγή Γιώργου Πορφύρη)

Tρεις εύκολες συνταγές για γλυκά

Υλικά της Συνταγής  

500 γρ φύλλο κρούστας
200 γρ βούτυρο
1 ζαχαρούχο
1 ποτήρι γάλα
1/2 ποτήρι νερό
2 βανιλίνες

Άχνη κανέλα για σερβίρισμα

Εκτέλεση της Συνταγής 

Σε ένα ταψί τοποθετούμε τα φύλλα βουτυρωμένα καλά σε ότι σχήμα θέλουμε και προψήνουμε ελαφρώς  για 15 λεπτά στους 170 μέχρι να πάρουν λίγο χρώμα.

Παράλληλα φτιάχνουμε την κρέμα σε ένα μεγάλο μπολ.

Περί χύνουμε τα φύλλα και ξανά ψήνουμε για περίπου 30-45 λεπτά στους 170.

Σερβίρουμε με άχνη και κανέλα.

