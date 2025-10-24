Λάβα κέικ με διπλή σοκολάτα

Μία λαχταριστή συνταγή με σοκολάτα διά χειρός Γιώργου Ρήγα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.10.25 , 15:21 Koρωπί: «Κοίτα, όλα είναι κόκκινα» - Τα λόγια του 4χρονου στη δασκάλα του
24.10.25 , 15:05 Ελένη Καλογεροπούλου: Η υιοθεσία του γιου της & οι οικονομικές δυσκολίες
24.10.25 , 15:04 Πώς οι ανήλικοι αλλάζουν τους αριθμούς ταυτότητας για να μπαίνουν στα κλαμπ
24.10.25 , 15:00 Γκρέυ: Ο γιος της αμφισβητεί τη διαθήκη -«Μάρτυρας ήταν η παραδουλεύτρα»
24.10.25 , 14:58 Παρίστανε τον υδραυλικό και ξάφριζε σπίτια
24.10.25 , 14:55 Φοινικούντα: «Αμφισβητώ ότι οι 22χρονοι είναι οι δολοφόνοι του θείου μου»
24.10.25 , 14:31 Γωγώ Τσαμπά: Τραγούδησε σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αυτόφωρο
24.10.25 , 14:28 Aθωώθηκε μητέρα που είχε καταδικαστεί για «βασανίστηρια» των παιδιών της
24.10.25 , 13:50 Cash or Trash: Δημοπρασία με πολλά... γκάζια και καθόλου φρένο!
24.10.25 , 13:27 Eurovision 2026: Τα πρώτα ονόματα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
24.10.25 , 13:14 Άση Μπήλιου: «Κάντε πράγματα που σας αρέσουν και κυρίως κινηθείτε»
24.10.25 , 13:07 Βασίλης Μπισμπίκης: Στην αγκαλιά της Βανδή με ανατρεπτικό look
24.10.25 , 12:51 Άγνωστος Στρατιώτης: Στα δικαστήρια προσφεύγει ο Δούκας - Η απάντηση Δένδια
24.10.25 , 12:36 Χάρης Βαρθακούρης: «Με την Αντελίνα είμαστε καλύτερα από ποτέ!»
24.10.25 , 12:32 North Evia Pass 2025: Άνοιξε η πλατφόρμα - Πώς κάνετε αίτηση
Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ - «Σας αγαπώ»
Γαλλία: «Αφού την είχα βιάσει καλύτερα να τη σκότωνα»
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Φοινικούντα: «Αμφισβητώ ότι οι 22χρονοι είναι οι δολοφόνοι του θείου μου»
Βασίλης Μπισμπίκης: Στην αγκαλιά της Βανδή με ανατρεπτικό look
Eurovision 2026: Τα πρώτα ονόματα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
Γωγώ Τσαμπά: Τραγούδησε σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αυτόφωρο
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Φοινικούντα: Πώς ο εργοδότης των 22χρονων είχε αποθηκευμένο τον 68χρονο
Ελένη Καλογεροπούλου: Η υιοθεσία του γιου της & οι οικονομικές δυσκολίες
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αν είστε λάτρης των cake πάρτε χαρτί και μολύβι για να σημειώσετε αυτή την σούπερ νόστιμη συνταγή που έδωσε ο Γιώργος Ρήγας στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star.

 

Λάβα κέικ με διπλή σοκολάτα

Eύκολη συνταγή για πεντανόστιμο μπανόφι

Ο σεφ ετοίμασε λάβα κέικ με διπλή σοκολάτα και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής

• 120 γρ. σοκολάτα υγείας
• 100 γρ. βούτυρο
• 2 αυγά
• 2 κρόκοι αυγών
 • 60 γρ. ζάχαρη
• 20 γρ. αλεύρι
• 20–30 γρ. λευκή σοκολάτα

Λάβα κέικ με διπλή σοκολάτα
 
Εκτέλεση της Συνταγής

  Προθέρμανση φούρνου • Προθερμαίνεις στους 200°C (αέρα ή πάνω-κάτω αντίσταση). • Βουτυρώνεις και αλευρώνεις 4 φορμάκια (ramekins).  Λιώσιμο σοκολάτας • Λιώνεις σε μπεν μαρί τη σοκολάτα υγείας με το βούτυρο. • Ανακατεύεις μέχρι να γίνει λείο μείγμα.  Προετοιμασία αυγών • Χτυπάς τα αυγά, τους κρόκους και τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. • Προσθέτεις τη λιωμένη σοκολάτα και ανακατεύεις απαλά. • Κοσκινίζεις το αλεύρι και το ενσωματώνεις απαλά στο μείγμα.  Γέμισμα φορμάκια • Μοιράζεις το μείγμα στα βουτυρωμένα φορμάκια. • Προαιρετικά, μπορείς να βάλεις ένα μικρό κομμάτι σοκολάτας υγείας στο κέντρο για πιο έντονο λάβα αποτέλεσμα.  Ψήσιμο • Ψήνεις 8–10 λεπτά, μέχρι να σφίξει το περίβλημα αλλά να παραμείνει ρευστό στο κέντρο. • Προσοχή: δεν θέλουμε να ψηθεί τελείως μέσα. Διακόσμηση με λευκή σοκολάτα • Λιώνεις τη λευκή σοκολάτα και την περιχύνεις πάνω από τα ζεστά λάβα κέικ. • Προαιρετικά: μπορείς να κάνεις γραμμές ή σχέδια με ένα κουταλάκι ή σακούλα ζαχαροπλαστικής Λάβα Κέικ με Λευκή Σοκολάτα (4 μερίδες) Υλικά • 120 γρ. λευκή σοκολάτα • 100 γρ. βούτυρο • 2 αυγά • 2 κρόκοι αυγών • 60 γρ. ζάχαρη • 20 γρ. αλεύρι • 1 πρέζα αλάτι • Προαιρετικά: λίγη βανίλια για άρωμα Εκτέλεση  Προθέρμανση φούρνου • Προθερμαίνεις στους 200°C (αέρα ή πάνω-κάτω αντίσταση). • Βουτυρώνεις και αλευρώνεις 4 μικρά φορμάκια (ramekins).   Λιώσιμο σοκολάτας • Λιώνεις σε μπεν μαρί τη λευκή σοκολάτα με το βούτυρο μέχρι να γίνει λείο μείγμα.  Προετοιμασία αυγών • Χτυπάς τα αυγά, τους κρόκους και τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. • Προσθέτεις τη λιωμένη σοκολάτα και ανακατεύεις απαλά. • Κοσκινίζεις το αλεύρι με το αλάτι και το ενσωματώνεις απαλά στο μείγμα.  Γέμισμα φορμάκια • Μοιράζεις το μείγμα στα βουτυρωμένα φορμάκια. • Προαιρετικά: για πιο έντονο λευκό λάβα αποτέλεσμα, μπορείς να βάλεις ένα κομματάκι λευκής σοκολάτας στο κέντρο πριν το ψήσιμο.   Ψήσιμο • Ψήνεις για 8–10 λεπτά, μέχρι το κέικ να έχει σταθερές άκρες αλλά ρευστό κέντρο. • Προσοχή: δεν θέλουμε να ψηθεί όλο το κέντρο.

Δείτε το Breakfast@Star


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΓΛΥΚΟ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΓΛΥΚΟ
 |
ΓΛΥΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΡΗΓΑΣ
 |
BREAKFASTSTAR
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top