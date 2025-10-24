Αν είστε λάτρης των cake πάρτε χαρτί και μολύβι για να σημειώσετε αυτή την σούπερ νόστιμη συνταγή που έδωσε ο Γιώργος Ρήγας στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star.

Ο σεφ ετοίμασε λάβα κέικ με διπλή σοκολάτα και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής

• 120 γρ. σοκολάτα υγείας

• 100 γρ. βούτυρο

• 2 αυγά

• 2 κρόκοι αυγών

• 60 γρ. ζάχαρη

• 20 γρ. αλεύρι

• 20–30 γρ. λευκή σοκολάτα





Εκτέλεση της Συνταγής

Προθέρμανση φούρνου • Προθερμαίνεις στους 200°C (αέρα ή πάνω-κάτω αντίσταση). • Βουτυρώνεις και αλευρώνεις 4 φορμάκια (ramekins). Λιώσιμο σοκολάτας • Λιώνεις σε μπεν μαρί τη σοκολάτα υγείας με το βούτυρο. • Ανακατεύεις μέχρι να γίνει λείο μείγμα. Προετοιμασία αυγών • Χτυπάς τα αυγά, τους κρόκους και τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. • Προσθέτεις τη λιωμένη σοκολάτα και ανακατεύεις απαλά. • Κοσκινίζεις το αλεύρι και το ενσωματώνεις απαλά στο μείγμα. Γέμισμα φορμάκια • Μοιράζεις το μείγμα στα βουτυρωμένα φορμάκια. • Προαιρετικά, μπορείς να βάλεις ένα μικρό κομμάτι σοκολάτας υγείας στο κέντρο για πιο έντονο λάβα αποτέλεσμα. Ψήσιμο • Ψήνεις 8–10 λεπτά, μέχρι να σφίξει το περίβλημα αλλά να παραμείνει ρευστό στο κέντρο. • Προσοχή: δεν θέλουμε να ψηθεί τελείως μέσα. Διακόσμηση με λευκή σοκολάτα • Λιώνεις τη λευκή σοκολάτα και την περιχύνεις πάνω από τα ζεστά λάβα κέικ. • Προαιρετικά: μπορείς να κάνεις γραμμές ή σχέδια με ένα κουταλάκι ή σακούλα ζαχαροπλαστικής Λάβα Κέικ με Λευκή Σοκολάτα (4 μερίδες) Υλικά • 120 γρ. λευκή σοκολάτα • 100 γρ. βούτυρο • 2 αυγά • 2 κρόκοι αυγών • 60 γρ. ζάχαρη • 20 γρ. αλεύρι • 1 πρέζα αλάτι • Προαιρετικά: λίγη βανίλια για άρωμα Εκτέλεση Προθέρμανση φούρνου • Προθερμαίνεις στους 200°C (αέρα ή πάνω-κάτω αντίσταση). • Βουτυρώνεις και αλευρώνεις 4 μικρά φορμάκια (ramekins). Λιώσιμο σοκολάτας • Λιώνεις σε μπεν μαρί τη λευκή σοκολάτα με το βούτυρο μέχρι να γίνει λείο μείγμα. Προετοιμασία αυγών • Χτυπάς τα αυγά, τους κρόκους και τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. • Προσθέτεις τη λιωμένη σοκολάτα και ανακατεύεις απαλά. • Κοσκινίζεις το αλεύρι με το αλάτι και το ενσωματώνεις απαλά στο μείγμα. Γέμισμα φορμάκια • Μοιράζεις το μείγμα στα βουτυρωμένα φορμάκια. • Προαιρετικά: για πιο έντονο λευκό λάβα αποτέλεσμα, μπορείς να βάλεις ένα κομματάκι λευκής σοκολάτας στο κέντρο πριν το ψήσιμο. Ψήσιμο • Ψήνεις για 8–10 λεπτά, μέχρι το κέικ να έχει σταθερές άκρες αλλά ρευστό κέντρο. • Προσοχή: δεν θέλουμε να ψηθεί όλο το κέντρο.

