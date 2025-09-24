Eύκολη συνταγή για πεντανόστιμο μπανόφι

Ένα γλυκό το οποίο εκτός από απόλαυση στον ουρανίσκο θα μας επιβαρύνει και με λιγότερες θερμίδες, μόλις 300 στα 100 γραμμάρια, έφτιαξε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή Breakfast@Star.
O σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.
Για τη βάση
• 250 γρ. μπισκότα τύπου digestive ή πτι-μπερ
• 100 γρ. βούτυρο
Για τη καραμέλα
• 1 κουτί ζαχαρούχο γάλα
Για τη γέμιση
• 3-4 μπανάνες
• 300 ml κρέμα γάλακτος
• 1-2 κ.σ. ζάχαρη άχνη
• Σοκολάτα ή κακάο για γαρνίρισμα
• 100 γρ. τυρί κρέμα
Εκτέλεση
1. Βάση: Τρίβεις τα μπισκότα σε ψιχουλάκια και τα ανακατεύεις με το λιωμένο βούτυρο. Απλώνεις το μείγμα σε ταρτιέρα ή φόρμα 20-23 εκ., πιέζοντας καλά. Το βάζεις στο ψυγείο για 30 λεπτά.
2. Καραμέλα: Αν χρησιμοποιείς έτοιμο καραμελωμένο ζαχαρούχο, το απλώνεις πάνω στη βάση. Αν όχι, βράζεις το κλειστό κουτί ζαχαρούχου σε κατσαρόλα με νερό για 2-3 ώρες (προσοχή στη διαδικασία).
3. Μπανάνες: Κόβεις τις μπανάνες σε φέτες και τις στρώνεις πάνω από την καραμέλα.
4. Σαντιγί: Χτυπάς την κρέμα γάλακτος με τη ζάχαρη άχνη μέχρι να γίνει σφιχτή σαντιγί και την απλώνεις πάνω από τις μπανάνες.
5. Γαρνίρισμα: Πασπαλίζεις με τριμμένη σοκολάτα ή κακάο αν θέλεις.
6. Σερβίρισμα: Το βάζεις στο ψυγείο για 1-2 ώρες πριν σερβίρεις, ώστε να σφίξε
