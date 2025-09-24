Eύκολη συνταγή για πεντανόστιμο μπανόφι

Mία λαχταριστή συνταγή από τον Γιώργο Ρήγα στo Βreakfast@Star

Συνταγες

Ένα γλυκό το οποίο εκτός από απόλαυση στον ουρανίσκο θα μας επιβαρύνει και με λιγότερες θερμίδες, μόλις 300 στα 100 γραμμάρια, έφτιαξε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή Breakfast@Star.

Ο Γιώργος Ρήγας έδειξε μία σούπερ συνταγή για μπανόφι

Ο Γιώργος Ρήγας έδειξε μία σούπερ συνταγή για μπανόφι
Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε μπανόφι
Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε μπανόφι
Φτιάξε μόνος-η σου την ιταλική σαλάτα παντζανέλα

O σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία. 

Eύκολη συνταγή για πεντανόστιμο μπανόφι

Λαχταριστό μπανόφι 

Για τη βάση

• 250 γρ. μπισκότα τύπου digestive ή πτι-μπερ
• 100 γρ. βούτυρο

Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε το πιο λαχταριστό γλυκό

Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε το πιο λαχταριστό γλυκό

Για τη καραμέλα

• 1 κουτί ζαχαρούχο γάλα

Για τη γέμιση

• 3-4 μπανάνες
• 300 ml κρέμα γάλακτος
• 1-2 κ.σ. ζάχαρη άχνη
• Σοκολάτα ή κακάο για γαρνίρισμα
• 100 γρ. τυρί κρέμα

Eύκολη συνταγή για πεντανόστιμο μπανόφι

Εκτέλεση

1. Βάση: Τρίβεις τα μπισκότα σε ψιχουλάκια και τα ανακατεύεις με το λιωμένο βούτυρο. Απλώνεις το μείγμα σε ταρτιέρα ή φόρμα 20-23 εκ., πιέζοντας καλά. Το βάζεις στο ψυγείο για 30 λεπτά.

2. Καραμέλα: Αν χρησιμοποιείς έτοιμο καραμελωμένο ζαχαρούχο, το απλώνεις πάνω στη βάση. Αν όχι, βράζεις το κλειστό κουτί ζαχαρούχου σε κατσαρόλα με νερό για 2-3 ώρες (προσοχή στη διαδικασία).

3. Μπανάνες: Κόβεις τις μπανάνες σε φέτες και τις στρώνεις πάνω από την καραμέλα.

4. Σαντιγί: Χτυπάς την κρέμα γάλακτος με τη ζάχαρη άχνη μέχρι να γίνει σφιχτή σαντιγί και την απλώνεις πάνω από τις μπανάνες.

5. Γαρνίρισμα: Πασπαλίζεις με τριμμένη σοκολάτα ή κακάο αν θέλεις.

6. Σερβίρισμα: Το βάζεις στο ψυγείο για 1-2 ώρες πριν σερβίρεις, ώστε να σφίξε

Δείτε το Breakfast@Star
 

