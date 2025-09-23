Φτιάξε μόνος-η σου την ιταλική σαλάτα παντζανέλα

«Άρωμα Ιταλίας» στο πλατό του Breakfast@Star

«Άρωμα Ιταλίας» είχε το πιάτο που έφτιαξε το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας.

Πώς να φτιάξεις την ιταλική σαλάτα παντζανέλα 

Πώς να φτιάξεις την ιταλική σαλάτα παντζανέλα 

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του Star και ετοίμασε την ιταλική σαλάτα παντζανέλα η οποία είναι must σε όλα τα εστιατόρια της Ιταλίας. 

Η ιταλική σαλάτα που όλοι λατρεύουν

Η ιταλική σαλάτα που όλοι λατρεύουν

Υλικά της Συνταγής 

• 300 γρ. ψωμί
• 1 μεγάλη ντομάτα
• 250 γρ. ντοματίνια
• 1 κρεμμύδι
• 1 αγγούρι
• 1 κόκκινη πιπεριά
• 100 γρ. ελιές χωρίς κουκούτσι
• 1 κίτρινη πιπεριά
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 50 γρ κάπαρη
• 2 ώριμα ροδάκινα
• Φρέσκος βασιλικός
• 3-4 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1-2 κ.σ. κόκκινο ξύδι
• Αλάτι, πιπέρι
• 1 μπουράτα για το σερβίρισμα

