Φτιάξε μόνος-η σου την ιταλική σαλάτα παντζανέλα

«Άρωμα Ιταλίας» είχε το πιάτο που έφτιαξε το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας.
O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε στην εκπομπή Breakfast@Star άλλο ένα λαχταριστό πιάτο
Πώς να φτιάξεις την ιταλική σαλάτα παντζανέλα
Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του Star και ετοίμασε την ιταλική σαλάτα παντζανέλα η οποία είναι must σε όλα τα εστιατόρια της Ιταλίας.
Η ιταλική σαλάτα που όλοι λατρεύουν
Υλικά της Συνταγής
• 300 γρ. ψωμί
• 1 μεγάλη ντομάτα
• 250 γρ. ντοματίνια
• 1 κρεμμύδι
• 1 αγγούρι
• 1 κόκκινη πιπεριά
• 100 γρ. ελιές χωρίς κουκούτσι
• 1 κίτρινη πιπεριά
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 50 γρ κάπαρη
• 2 ώριμα ροδάκινα
• Φρέσκος βασιλικός
• 3-4 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1-2 κ.σ. κόκκινο ξύδι
• Αλάτι, πιπέρι
• 1 μπουράτα για το σερβίρισμα