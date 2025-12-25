Άλιμος: Έπεσε μάντρα πολυκατοικίας από τα ορμητικά νερά- «Γίνεται συνέχεια»

Απελπισμένοι οι ένοικοι του κτιρίου - «Πρέπει να χαθεί ανθρώπινη ζωή;»

Ελλαδα
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (25/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σκηνές καταστροφής εκτυλίχθηκαν χθες στον Άλιμο, όταν ισχυρή καταιγίδα μετέτρεψε δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Στην οδό Λυσσικράτους, η ένταση των νερών ήταν τέτοια που μάντρα πολυκατοικίας κατέρρευσε, παρασύρθηκε από τη δύναμη του χειμάρρου και κατέληξε σχεδόν μέσα στο κτίριο.

Η εικόνα της περιοχής θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Λάσπες, φερτά υλικά και συντρίμμια καλύπτουν το οδόστρωμα, ενώ οι κάτοικοι παραμένουν σοκαρισμένοι από όσα βίωσαν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο συγκεκριμένος δρόμος παρουσιάζει έντονη κλίση και ιδιομορφία, με αποτέλεσμα τα νερά από τη λεωφόρο Καλαμακίου και τους γύρω δρόμους να συγκεντρώνονται στο ίδιο σημείο, σχηματίζοντας μια «λεκάνη» που πλημμυρίζει σε κάθε δυνατή βροχόπτωση.

Άλιμος: «Φοβόμαστε ότι θα θρηνήσουμε θύματα»

Άλιμος: «Φοβόμαστε ότι θα θρηνήσουμε θύματα»

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν πως το φαινόμενο επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια, χωρίς να έχει δοθεί ουσιαστική λύση. Αυτοκίνητα παρασύρονται, υπόγεια πλημμυρίζουν και άνθρωποι εγκλωβίζονται στα σπίτια τους. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το περιστατικό ηλικιωμένης γυναίκας σε διπλανή πολυκατοικία, η οποία είδε τα νερά να εισβάλλουν στο διαμέρισμά της και γλίτωσε χάρη στο ότι το σπίτι βρίσκεται σε ελαφρώς υπερυψωμένο σημείο.

Η αγανάκτηση είναι διάχυτη, με τους κατοίκους να ζητούν άμεση παρέμβαση από τους αρμόδιους φορείς, προειδοποιώντας πως την επόμενη φορά μπορεί να μην σταθούν όλοι το ίδιο τυχεροί.

«Είπαμε αρκετά, δεν αντέχουμε άλλο, γίνεται συνέχεια αυτό κάθε φορά που βρέχει, είμαστε τρομοκρατημένοι και αισθανόμαστε τυχεροί που δεν είχαμε ένα νεκρό. Πρέπει να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή για να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα;»

«Έχω κουραστεί. Κουράστηκα 20 χρόνια να μένω εδώ και να είμαι μέσα στην πλημμύρα. Δεν άντεξε η μάντρα, την γκρέμισε. Θάλασσα, θάλασσα. Αυτό που γίνεται είναι τραγικό κάθε χρόνο, κάθε φορά που βρέχει».

