Η στιγμή που ο μετροπόντικας «Αθηνά» φτάνει στον Ευαγγελισμό

Ημέρα «ορόσημο» για το Μετρό της Αθήνας. Καθώς, ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της Σήραγγας Κατεχάκη - Ευαγγελισμός. Με τραγούδι των Doors ξεπρόβαλε ο μετροπόντικας. Εκεί ήταν ο Άρης Λάμπος και μετέφερε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star το ρεπορτάζ.
Η διαδικασία που ο μετροπόντικας βγαίνει ξανά στην επιφάνεια λέγεται breakthrough γι' αυτό και επέλεξαν το τραγούδι των Doors «Break on through».
Συναγερμός στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές
Η σήραγγα που ολοκληρώθηκε είναι η διαδρομή Κατεχάκη - Ευαγγελισμός.
Εκεί θα κινείται η γραμμή 4 του Μετρό που θα περνάει από περιοχές όπως Ζωγράφου, Ιλίσια που εξυπηρετούνται μόνο από λεωφορειακές γραμμές σήμερα. Σημαντικό για τους φοιτητές.
Εκκρεμεί η δημιουργία άλλης μια σήραγγας που ξεκινάει από Γαλάτσι και θα συναντήσει τον μετροπόντικα στον Ευαγγελισμό.
Όταν ολοκληρωθεί η γραμμή 4 εκτιμάται ότι θα εξυπηρετήσει πάνω από 340.000 επιβάτες, ενώ υπολογίζεται να κυκλοφορούν 53.000 λιγότερα αυτοκίνητα.
Οι στάσεις της Γραμμής 4 του μετρό
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.