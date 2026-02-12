Η στιγμή που ο μετροπόντικας «Αθηνά» φτάνει στον Ευαγγελισμό

Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της σήραγγας Κατεχάκη - Ευαγγελισμός

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (12/2/2026)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της Σήραγγας Κατεχάκη - Ευαγγελισμός για τη γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας.
  • Ο μετροπόντικας «Αθηνά» έκανε breakthrough με το τραγούδι «Break on through» των Doors.
  • Η νέα σήραγγα θα εξυπηρετεί περιοχές όπως Ζωγράφου και Ιλίσια, που σήμερα εξυπηρετούνται μόνο από λεωφορεία.
  • Η ολοκλήρωση της γραμμής 4 αναμένεται να εξυπηρετήσει πάνω από 340.000 επιβάτες και να μειώσει την κυκλοφορία κατά 53.000 αυτοκίνητα.
  • Εκκρεμεί η διάνοιξη άλλης σήραγγας από Γαλάτσι προς Ευαγγελισμό.

Ημέρα «ορόσημο» για το Μετρό της Αθήνας. Καθώς, ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της Σήραγγας Κατεχάκη - Ευαγγελισμός. Με τραγούδι των Doors ξεπρόβαλε ο μετροπόντικας. Εκεί ήταν ο Άρης Λάμπος και μετέφερε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star το ρεπορτάζ. 

Η διαδικασία που ο μετροπόντικας βγαίνει ξανά στην επιφάνεια λέγεται breakthrough γι' αυτό και επέλεξαν το τραγούδι των Doors «Break on through». 

Συναγερμός στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές

Η σήραγγα που ολοκληρώθηκε είναι η διαδρομή Κατεχάκη - Ευαγγελισμός. 

Η σήραγγα που ολοκληρώθηκε είναι η διαδρομή Κατεχάκη - Ευαγγελισμός. 

Εκεί θα κινείται η γραμμή 4 του Μετρό που θα περνάει από περιοχές όπως Ζωγράφου, Ιλίσια που εξυπηρετούνται μόνο από λεωφορειακές γραμμές σήμερα. Σημαντικό για τους φοιτητές.

Εκκρεμεί η δημιουργία άλλης μια σήραγγας που ξεκινάει από Γαλάτσι και θα συναντήσει τον μετροπόντικα στον Ευαγγελισμό. 
Όταν ολοκληρωθεί η γραμμή 4 εκτιμάται ότι θα εξυπηρετήσει πάνω από 340.000 επιβάτες, ενώ υπολογίζεται να κυκλοφορούν 53.000 λιγότερα αυτοκίνητα.

Οι στάσεις της Γραμμής 4 του μετρό 

Οι στάσεις της Γραμμής 4 του μετρό 

