Συναγερμός στον Άλιμο: Σεξουαλικές επιθέσεις σε δύο γυναίκες από άγνωστο

«Με άρπαξε και με φίλησε. Ούρλιαξα», λέει θύμα στο Star

Τι λέει ένα από τα θύματα που δέχθηκαν σεξουαλική επίθεση από άγνωστο άνδρα στον Άλιμο / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αναστάτωση επικρατεί στην περιοχή του Aλίμου, καθώς δύο γυναίκες κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν σεξουαλική επίθεση από άγνωστο άνδρα μέσα σε λίγες ημέρες.

Οι δύο επιθέσεις σημειώθηκαν στο ίδιο σημείο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star και οι δύο γυναίκες περιέγραψαν παρόμοιο τρόπο δράσης, γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο. Ο άνδρας φέρεται να είναι αλλοδαπός, σύμφωνα με την κατάθεση μίας εκ των γυναικών.

Στην πρώτη περίπτωση, ο δράστης πλησίασε τη γυναίκα δείχνοντάς της το κινητό του τηλέφωνο, αφήνοντας την εντύπωση ότι ζητούσε οδηγίες. Ωστόσο, στη συνέχεια προέβη σε ανάρμοστη συμπεριφορά και επιχείρησε να την αγγίξει χωρίς τη συναίνεσή της. Η γυναίκα, τρομοκρατημένη, κατάφερε να τον απωθήσει και να τραπεί σε φυγή.

Άλιμος

Λίγες ημέρες αργότερα, στο ίδιο ακριβώς σημείο, μια άλλη γυναίκα κατήγγειλε ότι ο άνδρας την πλησίασε και την άγγιξε χωρίς τη θέλησή της. Το θύμα άρχισε να καλεί σε βοήθεια, με αποτέλεσμα ο δράστης να τραπεί σε φυγή προς το εσωτερικό του δρόμου, δίπλα στην εκκλησία της Κοιμήσεως.

Η μία γυναίκα μίλησε στο Star, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε. Όπως τόνισε, δεν περίμενε ότι ο άνδρας θα επιτεθεί, καθώς αρχικά φάνηκε να ζητά απλώς πληροφορίες.

«Με αρπάζει, με φιλάει και βάζει το χέρι του στα γεννητικά όργανα. Τα έχασα, δεν το περίμενα καν. Τον έσπρωξα, ούρλιαξα και το έβαλε στα πόδια. Ήταν αλλοδαπός, σκουρόχρωμος, δε θυμάμαι καλά. Ήταν περίπου σε ηλικία 30 ετών», περιέγραψε η γυναίκα.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη είναι σε πλήρη εξέλιξη. Εξετάζεται υλικό από κάμερες, πιθανά ίχνη διαφυγής και καταθέσεις κατοίκων. Η παρουσία περιπολιών στην περιοχή έχει ενισχυθεί έως ότου εντοπιστεί ο ύποπτος.

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
