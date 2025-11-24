Φάρμα: «Πιστεύω σε 2-3 μέρες θα έχει γίνει ο χαμός στο σπίτι!»

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο απόψε, Δευτέρα 24/11/25 στις 21:00

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Τετάρτη 19/11) αποχώρησε ο Άγγελος Κούκλαρης κι έτσι διαμορφώθηκε η τελική δεκάδα της Φάρμας. O Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοίνωσε στους farmers το τέλος των δύο ομάδων και τους ενημέρωσε ότι αύριο θα μετακομίσουν όλοι στο σπίτι. Από εδώ και πέρα τίποτα δε θα είναι ίδιο και το παιχνίδι γίνεται ατομικό! 

Νέος έρωτας στη Φάρμα: Ο Άγγελος και η Τζωρτζίνα είναι ζευγάρι!

Απόψε, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, οι πρώην γαλάζιοι απολαμβάνουν τις τελευταίες τους στιγμές στις σκηνές και μεταφέρουν σιγά σιγά τα πράγματά τους στο σπίτι. Ο Λευτέρης Δασκαλάκης μοιράζει τις τελευταίες προμήθειες στους πρώην πράσινους, αλλά δεν εγκρίνουν όλοι τον τρόπο που τις διαχειρίζεται. Το σπίτι έχει για ακόμα μία φορά δέκα ενοίκους. Ποιοι χαίρονται με τη νέα συνθήκη και ποιοι θα δυσκολευτούν στη συνύπαρξη;

Φάρμα: «Πιστεύω σε 2-3 μέρες θα έχει γίνει ο χαμός στο σπίτι!»

Επίσης, όπως είχε υποσχεθεί ο Λεωνίδας, οι παίκτες έχουν επιτέλους την ευκαιρία να μιλήσουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η προσμονή είναι μεγάλη και η συγκίνηση ακόμα μεγαλύτερη. Για κάποιους όμως η επικοινωνία με τους δικούς τους ανθρώπους, μετά από τόσο μεγάλο διάστημα, έχει αρνητικές συνέπειες στην ψυχολογία τους. 

Λίγο αργότερα, το κλίμα αλλάζει και οι παίκτες ενθουσιάζονται, αφού μια καντίνα έχει στηθεί έξω από το σπίτι της «Φάρμας» και οι παίκτες τρέχουν να απολαύσουν το λαχταριστό «βρώμικο» που προετοιμάζεται μπροστά στα μάτια τους!   

Ένωση, δάκρυα και εκπλήξεις: Δείτε sneak preview από τη Φάρμα

Στη συνέχεια οι farmers παίρνουν μέρος σε Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας, από την οποία θα προκύψει ο πρώτος μονομάχος. Αυτός που θα καταφέρει να κερδίσει τη δοκιμασία, θα παραμείνει ασφαλής και θα υποδείξει τον δεύτερο μονομάχο. Ποιοι δύο θα βρεθούν στον Αχυρώνα σε Μονομαχία Αποχώρησης και για ποιον το ταξίδι της Φάρμας θα τελειώσει οριστικά;

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο

Φάρμα: «Πιστεύω σε 2-3 μέρες θα έχει γίνει ο χαμός στο σπίτι!»

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της. 

Φάρμα: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος κοντράρεται με τον Θανάση στην τοξοβολία

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη. 

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών. 

Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;
Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί. 
Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα; 
Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η τελική δεκάδα της Φάρμας!

Η τελική δεκάδα της Φάρμας!

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!

ΦΑΡΜΑ 2025 - Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

ΦΑΡΜΑ TRAILER
 |
ΦΑΡΜΑ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΚΛΑΡΗΣ
