Άση Μπήλιου: Έρχονται τρεις «φανταστικές» μέρες - Ποιες είναι αυτές;

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.11.25 , 15:44 Νέα Πέραμος: «Ήταν με πρησμένα μάτια από το ξύλο, επιτίθονταν με μαχαίρια»
24.11.25 , 15:42 Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά με την οικογένειά της
24.11.25 , 15:33 Αναστασία: Η συγκινητική έκπληξη που την περίμενε στο καμαρίνι της
24.11.25 , 15:09 Πάολα - Φώτης Ζογλοπίτης: Πτυχιούχος η κόρη τους, Παολίνα!
24.11.25 , 15:00 Καζίνο Απάτη: Τι είπε ο Φίλιππος Καμπούρης για τον φερόμενο αρχηγό
24.11.25 , 14:57 Πνιγμός 12χρονη: «Έχασα τον κόσμο»
24.11.25 , 14:51 Παντελής Παντελίδης: «Μάρτυρας είπε ότι τον έβαλε στη θέση του συνοδηγού»
24.11.25 , 14:48 Aυτά τα τρία ζώδια θα ζήσουν ένα δυνατό love story
24.11.25 , 14:37 Νεκρός 37χρονος Έλληνας σε τροχαίο στη Σερβία
24.11.25 , 14:27 Γιώργος Λιάγκας: Η αποκάλυψη για τη ρήξη με τον Χρήστο Μάστορα!
24.11.25 , 14:03 Οι Three Days Grace στην πλατεία Νερού
24.11.25 , 14:02 Η εξομολόγηση του Κώστα Καραφώτη: «Θα είμαι μέσα στον τοκετό»
24.11.25 , 13:58 Στο νοσοκομείο η Μαρίνα Σάττι - Δε θα εμφανιστεί στo Madwalk 2025
24.11.25 , 13:54 Cash or Trash: Ένα οικογενειακό κειμήλιο μαγνητίζει τη Δέσποινα Μοιραράκη
24.11.25 , 13:37 Χαλκίδα: Μητέρα παρασύρθηκε από ΙΧ – Πήγαινε τον γιο της στο σχολείο
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Καινούργιου: «Δεν επιτρέπω να με θέτουν σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή»
Παντελής Παντελίδης: «Μάρτυρας είπε ότι τον έβαλε στη θέση του συνοδηγού»
Νέα Πέραμος: «Αν μείνω σπίτι θα τον σκοτώσω» - Έγινε το αντίθετο
Στο νοσοκομείο η Μαρίνα Σάττι - Δε θα εμφανιστεί στo Madwalk 2025
Πάολα - Φώτης Ζογλοπίτης: Πτυχιούχος η κόρη τους, Παολίνα!
Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρή κακοκαιρία από αύριο με βροχές και καταιγίδες
Κατερίνα Καινούργιου: Παραλίγο να ακυρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης. Τι συνέβη;
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Οι τρεις καλύτερες μέρες της εβδομάδας σύμφωνα με την Άση Μπήλιου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ακόμη απολαυστική και άκρως αποκαλυπτική ενότητα αστρολογίας παρουσίασε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star, μιλώντας για την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε και για τις σημαντικές πλανητικές αλλαγές που επηρεάζουν όλα τα ζώδια.

Όπως τόνισε, αυτή η περίοδος είναι από τις πιο «ζόρικες» για τους αστρολόγους, καθώς απαιτεί προετοιμασία για τις προβλέψεις της νέας χρονιάς, του μήνα και των ημερών.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Δεν υπάρχει αστρολόγος που να προλαβαίνει αυτή την εποχή. Είναι η χειρότερη περίοδος, γιατί γράφεις για τη νέα χρονιά, για τον επόμενο μήνα… Θέλει ώρες ησυχίας», ανέφερε με χιούμορ.

«Αυτή η εβδομάδα είναι πιο συμπαθητική. Η προηγούμενη μας… τρέλανε»

Η γνωστή αστρολόγος ξεκίνησε λέγοντας ότι η νέα εβδομάδα είναι αισθητά καλύτερη από την προηγούμενη, η οποία έφερε αρκετά απρόοπτα και αναποδιές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

«Άκουσα αυτοκίνητα να μένουν! Αυτοκίνητα να παθαίνουν διάφορα… Η προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν η πιο εύκολη», είπε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, τώρα τα πράγματα δείχνουν να ηρεμούν, αφού διανύουμε την τελευταία εβδομάδα με ανάδρομο Ερμή, ενώ παράλληλα ολοκληρώνεται και η ανάδρομη πορεία του Κρόνου στους Ιχθύες.

Σημαντικές αστρολογικές εξελίξεις

Η Άση Μπήλιου εξήγησε πως αυτή η εβδομάδα είναι μεταβατική αλλά θετική, καθώς τελειώνει ο ανάδρομος Ερμής, βελτιώνοντας επικοινωνία, συνεννοήσεις και μετακινήσεις.

Ολοκληρώνεται η ανάδρομη πορεία του Κρόνου, κάτι που φέρνει περισσότερη σταθερότητα και ξεκαθαρίσματα. Και τέλος μπαίνουμε σε μια περίοδο που οι μετακινήσεις αυξάνονται, καθώς πλησιάζουν οι γιορτές.

«Τουλάχιστον να έρθει ο Δεκέμβριος για να συνεννοούμαστε!», είπε γελώντας.

Τρεις φανταστικές μέρες χάρη στις όψεις της Αφροδίτης

Η αστρολόγος αποκάλυψε ότι από αύριο μέχρι την Πέμπτη έρχονται τρεις ημέρες με εξαιρετικές όψεις της Αφροδίτης:
•    Συνάντηση Αφροδίτης – Δία
•    Συνάντηση Αφροδίτης – Ερμή
•    Αρμονική όψη Αφροδίτης – Κρόνου
«Αυτό μόνο ωραίο μπορεί να είναι», υπογράμμισε. Οι όψεις αυτές ευνοούν θέματα αγάπης, σχέσεων, οικονομικών αλλά και γενικής ευημερίας.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top