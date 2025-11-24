Άση Μπήλιου: Έρχονται τρεις «φανταστικές» μέρες - Ποιες είναι αυτές;

Οι τρεις καλύτερες μέρες της εβδομάδας σύμφωνα με την Άση Μπήλιου

Μια ακόμη απολαυστική και άκρως αποκαλυπτική ενότητα αστρολογίας παρουσίασε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star, μιλώντας για την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε και για τις σημαντικές πλανητικές αλλαγές που επηρεάζουν όλα τα ζώδια.

Όπως τόνισε, αυτή η περίοδος είναι από τις πιο «ζόρικες» για τους αστρολόγους, καθώς απαιτεί προετοιμασία για τις προβλέψεις της νέας χρονιάς, του μήνα και των ημερών.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Δεν υπάρχει αστρολόγος που να προλαβαίνει αυτή την εποχή. Είναι η χειρότερη περίοδος, γιατί γράφεις για τη νέα χρονιά, για τον επόμενο μήνα… Θέλει ώρες ησυχίας», ανέφερε με χιούμορ.

«Αυτή η εβδομάδα είναι πιο συμπαθητική. Η προηγούμενη μας… τρέλανε»

Η γνωστή αστρολόγος ξεκίνησε λέγοντας ότι η νέα εβδομάδα είναι αισθητά καλύτερη από την προηγούμενη, η οποία έφερε αρκετά απρόοπτα και αναποδιές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις.

«Άκουσα αυτοκίνητα να μένουν! Αυτοκίνητα να παθαίνουν διάφορα… Η προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν η πιο εύκολη», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, τώρα τα πράγματα δείχνουν να ηρεμούν, αφού διανύουμε την τελευταία εβδομάδα με ανάδρομο Ερμή, ενώ παράλληλα ολοκληρώνεται και η ανάδρομη πορεία του Κρόνου στους Ιχθύες.

Σημαντικές αστρολογικές εξελίξεις

Η Άση Μπήλιου εξήγησε πως αυτή η εβδομάδα είναι μεταβατική αλλά θετική, καθώς τελειώνει ο ανάδρομος Ερμής, βελτιώνοντας επικοινωνία, συνεννοήσεις και μετακινήσεις.

Ολοκληρώνεται η ανάδρομη πορεία του Κρόνου, κάτι που φέρνει περισσότερη σταθερότητα και ξεκαθαρίσματα. Και τέλος μπαίνουμε σε μια περίοδο που οι μετακινήσεις αυξάνονται, καθώς πλησιάζουν οι γιορτές.

«Τουλάχιστον να έρθει ο Δεκέμβριος για να συνεννοούμαστε!», είπε γελώντας.

Τρεις φανταστικές μέρες χάρη στις όψεις της Αφροδίτης

Η αστρολόγος αποκάλυψε ότι από αύριο μέχρι την Πέμπτη έρχονται τρεις ημέρες με εξαιρετικές όψεις της Αφροδίτης:

• Συνάντηση Αφροδίτης – Δία

• Συνάντηση Αφροδίτης – Ερμή

• Αρμονική όψη Αφροδίτης – Κρόνου

«Αυτό μόνο ωραίο μπορεί να είναι», υπογράμμισε. Οι όψεις αυτές ευνοούν θέματα αγάπης, σχέσεων, οικονομικών αλλά και γενικής ευημερίας.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

