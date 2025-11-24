Γιώργος Λιάγκας: Η αποκάλυψη για τη ρήξη με τον Χρήστο Μάστορα!

Εξηγεί για πρώτη φορά τι συνέβη ανάμεσα σε εκείνον και τον τραγουδιστή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.11.25 , 15:58 Μαρίνα Ασλάνογλου: «Θήλασα 11 μέρες- Μια χαρά ψηλό και γερό είναι το παιδί»
24.11.25 , 15:57 Μάρα Ζαχαρέα: Με εντυπωσιακό φόρεμα σε glamorous βραδιά
24.11.25 , 15:57 Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
24.11.25 , 15:44 Νέα Πέραμος: «Ήταν με πρησμένα μάτια από το ξύλο, επιτίθονταν με μαχαίρια»
24.11.25 , 15:42 Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
24.11.25 , 15:33 Αναστασία: Η συγκινητική έκπληξη που την περίμενε στο καμαρίνι της
24.11.25 , 15:09 Πάολα - Φώτης Ζογλοπίτης: Πτυχιούχος η κόρη τους, Παολίνα!
24.11.25 , 15:00 Καζίνο Απάτη: Τι είπε ο Φίλιππος Καμπούρης για τον φερόμενο αρχηγό
24.11.25 , 14:57 Πνιγμός 12χρονη: «Έχασα τον κόσμο»
24.11.25 , 14:51 Παντελής Παντελίδης: «Μάρτυρας είπε ότι τον έβαλε στη θέση του συνοδηγού»
24.11.25 , 14:48 Aυτά τα τρία ζώδια θα ζήσουν ένα δυνατό love story
24.11.25 , 14:37 Νεκρός 37χρονος Έλληνας σε τροχαίο στη Σερβία
24.11.25 , 14:27 Γιώργος Λιάγκας: Η αποκάλυψη για τη ρήξη με τον Χρήστο Μάστορα!
24.11.25 , 14:03 Οι Three Days Grace στην πλατεία Νερού
24.11.25 , 14:02 Η εξομολόγηση του Κώστα Καραφώτη: «Θα είμαι μέσα στον τοκετό»
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Καινούργιου: «Δεν επιτρέπω να με θέτουν σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή»
Νέα Πέραμος: «Αν μείνω σπίτι θα τον σκοτώσω» - Έγινε το αντίθετο
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Πάολα - Φώτης Ζογλοπίτης: Πτυχιούχος η κόρη τους, Παολίνα!
Νέα Πέραμος: «Ήταν με πρησμένα μάτια από το ξύλο, επιτίθονταν με μαχαίρια»
Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρή κακοκαιρία από αύριο με βροχές και καταιγίδες
Στο νοσοκομείο η Μαρίνα Σάττι - Δε θα εμφανιστεί στo Madwalk 2025
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία από τις πιο αποκαλυπτικές στιγμές της φετινής τηλεοπτικής σεζόν εκτυλίχθηκε στο Πρωινό, όταν ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε ανοιχτά για την τεταμένη σχέση του με τον Χρήστο Μάστορα.

Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Αντώνη Ρέμου, ο οποίος, μέσα από το βραδινό πρόγραμμα όπου εμφανίζεται μαζί με τον frontman των Melisses, εξέφρασε την επιθυμία του να τους δει να τα βρίσκουν ξανά.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως με τον Μάστορα είχαν στο παρελθόν μια αρκετά κοντινή σχέση, ιδιαίτερα την περίοδο του Rising Star. Όπως είπε, οι δυο τους –μαζί με τον Ρέμο– περνούσαν πολύ χρόνο παρέα, βγαίνοντας για φαγητό, διασκεδάζοντας και έχοντας ουσιαστική επαφή εκτός τηλεοπτικού πλατό. Ωστόσο, όλα άλλαξαν όταν ο Λιάγκας βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής για ένα δικό του τηλεοπτικό λάθος.

Εκείνη την περίοδο, όπως διευκρίνισε, ένιωσε ότι η πάρα πολύ αυστηρή δημόσια τοποθέτηση του Μάστορα πάνω στο θέμα τον πλήγωσε βαθιά. «Δεν περίμενα να με υπερασπιστεί», είπε, «αλλά περίμενα ότι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχεις πιει έναν καφέ, έχεις κάνει παρέα, δεν θα ρίξει κι εκείνος άλλο ένα καρφί τη στιγμή που όλοι σε χτυπούν».

Ο παρουσιαστής μάλιστα ανέφερε ότι είχε στείλει τότε μήνυμα στον τραγουδιστή για να εκφράσει το παράπονό του, όμως η απάντηση δεν ήρθε ποτέ, γεγονός που έδωσε τη χαριστική βολή στη σχέση τους.

Παρά το ψυχρό κλίμα, ο Γιώργος Λιάγκας όπως είπε στήριξε τον Χρήστο Μάστορα πέρσι, όταν ο τραγουδιστής συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ. Τόνισε ότι, παρότι η στάση του Χρήστου Μάστορα παλιότερα τον είχε πονέσει, θεώρησε άδικο να «σταυρωθεί» ο καλλιτέχνης για ένα ποινικό παράπτωμα που δεν είχε ως αποτέλεσμα κάποιο τραγικό συμβάν.

Όμως η ένταση αναζωπυρώθηκε όταν η κάμερα του Πρωινού βρέθηκε έξω από το σπίτι όπου μένει ο Μάστορας με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Η αντίδραση του μοντέλου ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή, λέγοντας στους δημοσιογράφους πως «τρομάζει» με την παρουσία τους κάτω από το σπίτι της. Ο Λιάγκας τότε σχολίασε με τη γνωστή του ευθύτητα: «Κι εγώ φοβάμαι τους μεθυσμένους οδηγούς».

Η φράση αυτή φαίνεται πως ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον τραγουδιστή, ο οποίος –σύμφωνα με τον παρουσιαστή– του κρατά ακόμη κακία.

Παρά ταύτα, ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε με απόλυτο σεβασμό για το ταλέντο και την προσωπικότητα του Χρήστου Μάστορα. «Η φωνή του είναι μοναδική. Είναι εξαιρετικός και ως άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα δήλωσε έτοιμος να τον συναντήσει, έπειτα και από την προτροπή του Αντώνη Ρέμου, τόσο για να μιλήσουν όσο και –αν χρειαστεί– για να του ζητήσει συγγνώμη.

Γιώργος Λιάγκας: Η αποκάλυψη για τη ρήξη με τον Χρήστο Μάστορα!

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε χαρακτηριστικά: «Ο Αντώνης είναι φίλος μου πολύ. Και προφανώς, επειδή ξέρει ότι έχει γίνει κάτι με τον Χρήστο Μάστορα και θέλει να μας τα βρει… Την εποχή του Rising Star που έκανα εγώ στον ΑΝΤ1, ο Αντώνης και ο Χρήστος ήταν κριτές, ήμασταν μαζί, κάναμε παρέα, βγαίναμε, τρώγαμε, κάναμε, φτιάχναμε. Άντε, να το πω να τελειώνω, γιατί δεν το έχω πει ποτέ.

Σε μια δύσκολη τηλεοπτική μου στιγμή, με ένα λάθος που είχα κάνει, βγήκε και με έκρινε το σύμπαν άπαν. Καλώς, κακώς, καλώς. Άλλοι δίκαια, άλλοι άδικα, άλλοι υπερβολικά. Okay. Μες στις κριτικές που δέχτηκα τότε, ήταν και μία πολύ αυστηρή κριτική απ’ τον Χρήστο Μάστορα. Εμένα με πείραξε γιατί εγώ είχα κάνει το λάθος.

Αλλά όταν κάνεις το λάθος, περιμένεις από κάποιους ανθρώπους που έχεις κάνει λίγη παρέα, έχεις πάει άπειρες φορές στο καμαρίνι, έχεις πάει σε όλα τα προγράμματα, το θεωρείς έτσι κοντινό σου άνθρωπο, ότι δεν θα σου πετάξει και εκείνος ρε παιδί μου, εκείνη την ώρα το καρφί που σου βάζουν οι άλλοι στο τέτοιο. Δεν θα ‘ρθει να σου βάλει και μια σφυριά κι αυτός παραπάνω. Όχι ότι μπορεί να είχε δίκιο σε αυτά που έλεγε. Και με πείραξε τότε. Και του έστειλα ένα μήνυμα. Του λέω, “Ρε Χρήστο, τώρα που βλέπεις ότι με αυτώνουν” και τα λοιπά και τα λοιπά… Δεν σου λέω να πεις μια καλή κουβέντα, μην πεις τίποτα. Δεν μου απάντησε ποτέ.

Γίνεται η ιστορία πέρσι με το τροχαίο που έφυγε ο Χρήστος που δεν σταμάτησε. Και τον στήριξα τον Χρήστο. Παρότι εκείνος δεν μου είχε φερθεί, κατά τη δική μου άποψη, σωστά. Τον στήριξα τον Χρήστο. Και είπα, παιδιά, δεν έχει καλύτερο ποινικό αμάρτημα, μην τον σκοτώσουμε τον άνθρωπο κτλ κτλ.

Και μετά πήγε μια κάμερα της εκπομπής της δικιάς μας και άλλης μιας εκπομπής της Κατερίνας κάτω απ’ τον Πύργο που μένουνε με την Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Και λέει η Καληφώνη, φοβάμαι τις κάμερες. Εκείνη την ώρα τρελάθηκα και εγώ και λέω και εγώ φοβάμαι τους μεθυσμένους οδηγούς. Και από τότε ο Χρήστος μου κρατάει κακία, ότι εγώ του φέρθηκα άσχημα.

Εγώ τον εκτιμώ πάρα, πάρα πολύ το Χρήστο σαν καλλιτέχνη. Η φωνή του Χρήστου, το ταλέντο του Χρήστου είναι μυθικό. Επίσης, επειδή έχω κάνει παρέα μαζί του, είναι ένα πραγματικά καλό παιδί. Και με μεγάλη χαρά -εγώ δεν έχω ούτε κακία ούτε τίποτα και αν κι εγώ κάπου έχω φταίξει, να του ζητήσω και συγγνώμη. Αν θεωρεί ότι κάπου τον αδίκησα- θα πάω την άλλη εβδομάδα, έχουμε πει ότι θα πάω το άλλο Σαββατοκύριακο και εννοείται να πάμε και με τον Αντώνη και να μας αφήσει και μόνους μας».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top