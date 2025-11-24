Γιώργος Λιάγκας: Η αποκάλυψη για τη ρήξη με τον Χρήστο Μάστορα!

Μία από τις πιο αποκαλυπτικές στιγμές της φετινής τηλεοπτικής σεζόν εκτυλίχθηκε στο Πρωινό, όταν ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε ανοιχτά για την τεταμένη σχέση του με τον Χρήστο Μάστορα.

Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Αντώνη Ρέμου, ο οποίος, μέσα από το βραδινό πρόγραμμα όπου εμφανίζεται μαζί με τον frontman των Melisses, εξέφρασε την επιθυμία του να τους δει να τα βρίσκουν ξανά.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως με τον Μάστορα είχαν στο παρελθόν μια αρκετά κοντινή σχέση, ιδιαίτερα την περίοδο του Rising Star. Όπως είπε, οι δυο τους –μαζί με τον Ρέμο– περνούσαν πολύ χρόνο παρέα, βγαίνοντας για φαγητό, διασκεδάζοντας και έχοντας ουσιαστική επαφή εκτός τηλεοπτικού πλατό. Ωστόσο, όλα άλλαξαν όταν ο Λιάγκας βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής για ένα δικό του τηλεοπτικό λάθος.

Εκείνη την περίοδο, όπως διευκρίνισε, ένιωσε ότι η πάρα πολύ αυστηρή δημόσια τοποθέτηση του Μάστορα πάνω στο θέμα τον πλήγωσε βαθιά. «Δεν περίμενα να με υπερασπιστεί», είπε, «αλλά περίμενα ότι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχεις πιει έναν καφέ, έχεις κάνει παρέα, δεν θα ρίξει κι εκείνος άλλο ένα καρφί τη στιγμή που όλοι σε χτυπούν».

Ο παρουσιαστής μάλιστα ανέφερε ότι είχε στείλει τότε μήνυμα στον τραγουδιστή για να εκφράσει το παράπονό του, όμως η απάντηση δεν ήρθε ποτέ, γεγονός που έδωσε τη χαριστική βολή στη σχέση τους.

Παρά το ψυχρό κλίμα, ο Γιώργος Λιάγκας όπως είπε στήριξε τον Χρήστο Μάστορα πέρσι, όταν ο τραγουδιστής συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ. Τόνισε ότι, παρότι η στάση του Χρήστου Μάστορα παλιότερα τον είχε πονέσει, θεώρησε άδικο να «σταυρωθεί» ο καλλιτέχνης για ένα ποινικό παράπτωμα που δεν είχε ως αποτέλεσμα κάποιο τραγικό συμβάν.

Όμως η ένταση αναζωπυρώθηκε όταν η κάμερα του Πρωινού βρέθηκε έξω από το σπίτι όπου μένει ο Μάστορας με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Η αντίδραση του μοντέλου ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή, λέγοντας στους δημοσιογράφους πως «τρομάζει» με την παρουσία τους κάτω από το σπίτι της. Ο Λιάγκας τότε σχολίασε με τη γνωστή του ευθύτητα: «Κι εγώ φοβάμαι τους μεθυσμένους οδηγούς».

Η φράση αυτή φαίνεται πως ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον τραγουδιστή, ο οποίος –σύμφωνα με τον παρουσιαστή– του κρατά ακόμη κακία.

Παρά ταύτα, ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε με απόλυτο σεβασμό για το ταλέντο και την προσωπικότητα του Χρήστου Μάστορα. «Η φωνή του είναι μοναδική. Είναι εξαιρετικός και ως άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα δήλωσε έτοιμος να τον συναντήσει, έπειτα και από την προτροπή του Αντώνη Ρέμου, τόσο για να μιλήσουν όσο και –αν χρειαστεί– για να του ζητήσει συγγνώμη.

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε χαρακτηριστικά: «Ο Αντώνης είναι φίλος μου πολύ. Και προφανώς, επειδή ξέρει ότι έχει γίνει κάτι με τον Χρήστο Μάστορα και θέλει να μας τα βρει… Την εποχή του Rising Star που έκανα εγώ στον ΑΝΤ1, ο Αντώνης και ο Χρήστος ήταν κριτές, ήμασταν μαζί, κάναμε παρέα, βγαίναμε, τρώγαμε, κάναμε, φτιάχναμε. Άντε, να το πω να τελειώνω, γιατί δεν το έχω πει ποτέ.

Σε μια δύσκολη τηλεοπτική μου στιγμή, με ένα λάθος που είχα κάνει, βγήκε και με έκρινε το σύμπαν άπαν. Καλώς, κακώς, καλώς. Άλλοι δίκαια, άλλοι άδικα, άλλοι υπερβολικά. Okay. Μες στις κριτικές που δέχτηκα τότε, ήταν και μία πολύ αυστηρή κριτική απ’ τον Χρήστο Μάστορα. Εμένα με πείραξε γιατί εγώ είχα κάνει το λάθος.

Αλλά όταν κάνεις το λάθος, περιμένεις από κάποιους ανθρώπους που έχεις κάνει λίγη παρέα, έχεις πάει άπειρες φορές στο καμαρίνι, έχεις πάει σε όλα τα προγράμματα, το θεωρείς έτσι κοντινό σου άνθρωπο, ότι δεν θα σου πετάξει και εκείνος ρε παιδί μου, εκείνη την ώρα το καρφί που σου βάζουν οι άλλοι στο τέτοιο. Δεν θα ‘ρθει να σου βάλει και μια σφυριά κι αυτός παραπάνω. Όχι ότι μπορεί να είχε δίκιο σε αυτά που έλεγε. Και με πείραξε τότε. Και του έστειλα ένα μήνυμα. Του λέω, “Ρε Χρήστο, τώρα που βλέπεις ότι με αυτώνουν” και τα λοιπά και τα λοιπά… Δεν σου λέω να πεις μια καλή κουβέντα, μην πεις τίποτα. Δεν μου απάντησε ποτέ.

Γίνεται η ιστορία πέρσι με το τροχαίο που έφυγε ο Χρήστος που δεν σταμάτησε. Και τον στήριξα τον Χρήστο. Παρότι εκείνος δεν μου είχε φερθεί, κατά τη δική μου άποψη, σωστά. Τον στήριξα τον Χρήστο. Και είπα, παιδιά, δεν έχει καλύτερο ποινικό αμάρτημα, μην τον σκοτώσουμε τον άνθρωπο κτλ κτλ.

Και μετά πήγε μια κάμερα της εκπομπής της δικιάς μας και άλλης μιας εκπομπής της Κατερίνας κάτω απ’ τον Πύργο που μένουνε με την Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Και λέει η Καληφώνη, φοβάμαι τις κάμερες. Εκείνη την ώρα τρελάθηκα και εγώ και λέω και εγώ φοβάμαι τους μεθυσμένους οδηγούς. Και από τότε ο Χρήστος μου κρατάει κακία, ότι εγώ του φέρθηκα άσχημα.

Εγώ τον εκτιμώ πάρα, πάρα πολύ το Χρήστο σαν καλλιτέχνη. Η φωνή του Χρήστου, το ταλέντο του Χρήστου είναι μυθικό. Επίσης, επειδή έχω κάνει παρέα μαζί του, είναι ένα πραγματικά καλό παιδί. Και με μεγάλη χαρά -εγώ δεν έχω ούτε κακία ούτε τίποτα και αν κι εγώ κάπου έχω φταίξει, να του ζητήσω και συγγνώμη. Αν θεωρεί ότι κάπου τον αδίκησα- θα πάω την άλλη εβδομάδα, έχουμε πει ότι θα πάω το άλλο Σαββατοκύριακο και εννοείται να πάμε και με τον Αντώνη και να μας αφήσει και μόνους μας».