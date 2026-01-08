 Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ\\\

Το τελευταίο αντίο λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι και παλιοί συνεργάτες στον Γιώργο Παπαδάκη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

H σύζυγός του, Τίνα, μαζί με τους γιους τους έφτασαν «αθόρυβα» στο σημείο στις 9:30. Η οικογένεια έχει ζητήσει από τα τηλεοπτικά συνεργεία και τους φωτογράφους να μην καταγραφεί εικόνα τους, λόγω της άσχημης ψυχολογικής τους κατάστασης.

Ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών εντελώς ξαφνικά και η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος την οικογένειά του και σκόρπισε θλίψη στο πανελλήνιο.

Ο «πατριάρχης» της πρωινής ενημέρωσης υπέστη βαρύ έμφραγμα την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι του, στο Κολωνάκι, και άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαϊκό όπου οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο, δεν τα κατάφεραν.

Από νωρίς σήμερα το πρωί, κόσμος καταφθάνει στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, προκειμένου να πει το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη.

O Θοδωρής Κυριακού με τη σύζυγό του, Δήμητρα Μπιθαρά / Φωτογραφία: NDP

\\\

Ελεονώρα Μελέτη / Φωτογραφία: NDP

Στρατής Λιαρέλλης / Φωτογραφία: NDP

Γιώργος Καραμέρος / Φωτογραφία: Eurokinissi

Νίκος Ανδρουλάκης / Φωτογραφία: NDP

Ζωή Κωνσταντοπούλου / Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Nίκη Κεραμέως / Φωτογραφία: NDP

Παύλος Μαρινάκης / Φωτογραφία: NDP

Κωνσταντίνος Κυρανάκης / Φωτογραφία: NDP

Ελεονώρα Μελέτη - Φαίη Κυριακοπούλου / Φωτογραφία: InTime

Ζωή Κωνσταντοπούλου / Φωτογραφία: NDP

Λόλα Νταϊφά / Φωτογραφία: NDP

Νίκος Σηφουνάκης / Φωτογραφία: NDP

Aλέξης Διακόπουλος / Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Βίκυ Χατζηβασιλείου / Φωτογραφία: NDP