Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ

Ποιοι πήγαν στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ
Το τελευταίο αντίο λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι και παλιοί συνεργάτες στον Γιώργο Παπαδάκη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

H σύζυγός του, Τίνα, μαζί με τους γιους τους έφτασαν «αθόρυβα» στο σημείο στις 9:30. Η οικογένεια έχει ζητήσει από τα τηλεοπτικά συνεργεία και τους φωτογράφους να μην καταγραφεί εικόνα τους, λόγω της άσχημης ψυχολογικής τους κατάστασης.

Ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών εντελώς ξαφνικά και η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος την οικογένειά του και σκόρπισε θλίψη στο πανελλήνιο.

Μάρα Ζαχαρέα για Γιώργο Παπαδάκη: «Όλοι μας νιώθουμε άδικο τον χαμό του»

Ο «πατριάρχης» της πρωινής ενημέρωσης υπέστη βαρύ έμφραγμα την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι του, στο Κολωνάκι, και άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαϊκό όπου οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο, δεν τα κατάφεραν.

Από νωρίς σήμερα το πρωί, κόσμος καταφθάνει στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, προκειμένου να πει το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη.

O Θοδωρής Κυριακού με τη σύζυγό του, Δήμητρα Μπιθαρά

O Θοδωρής Κυριακού με τη σύζυγό του, Δήμητρα Μπιθαρά / Φωτογραφία: NDP

 Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ\\\

Ελεονώρα Μελέτη / Φωτογραφία: NDP

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ 

Στρατής Λιαρέλλης / Φωτογραφία: NDP

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ

Γιώργος Καραμέρος / Φωτογραφία: Eurokinissi

 Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ

Νίκος Ανδρουλάκης / Φωτογραφία: NDP

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ 

Ζωή Κωνσταντοπούλου / Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ 

Nίκη Κεραμέως / Φωτογραφία: NDP

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ 

Παύλος Μαρινάκης / Φωτογραφία: NDP

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ

Κωνσταντίνος Κυρανάκης / Φωτογραφία: NDP

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ

Ελεονώρα Μελέτη - Φαίη Κυριακοπούλου / Φωτογραφία: InTime

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ

Ζωή Κωνσταντοπούλου / Φωτογραφία: NDP

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ

Λόλα Νταϊφά / Φωτογραφία: NDP

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ 

Νίκος Σηφουνάκης / Φωτογραφία: NDP

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ 

Aλέξης Διακόπουλος / Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ 

Βίκυ Χατζηβασιλείου / Φωτογραφία: NDP

 

