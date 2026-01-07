Μάρα Ζαχαρέα για Γιώργο Παπαδάκη: «Όλοι μας νιώθουμε άδικο τον χαμό του»

«Είχε το αλάνθαστο ένστικτο να πιάνει τον σφυγμό του λαϊκού Έλληνα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.01.26 , 15:41 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου
07.01.26 , 15:21 Φαραντούρης: Δεν παραδίδω την έδρα - Λογοδοτώ μόνο στους συμπολίτες μου
07.01.26 , 15:15 ΠΑΟ: Ο Τετέ αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του
07.01.26 , 15:08 Δένδιας: Πιο σημαντικό από την πολιτική επιβίωση το συμφέρον της χώρας
07.01.26 , 15:04 Τουμασάτου: «Δε βλέπω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις, δε θέλω να πληγωθώ»
07.01.26 , 14:50 Δασκουλίδης για γιο ΑμεΑ: «Μένει στην Αγγλία - Είναι μπροστά εκεί»
07.01.26 , 14:45 Η Ορχήστρα δωματίου Festival Strings Lucerne στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης
07.01.26 , 14:42 Σταύρος Ζαλμάς: «Δε Θέλω Να Πεθάνω Πάνω Στο Σανίδι»
07.01.26 , 14:37 Ελένη Χατζίδου: «Είναι μια δύσκολη ημέρα για εμένα»
07.01.26 , 14:34 ΣΥΡΙΖΑ: Διέγραψαν τον Φαραντούρη - Του ζητούν να παραδώσει την έδρα
07.01.26 , 14:28 Άρειος Πάγος: Νέα παρέμβαση για τα μπλόκα των αγροτών
07.01.26 , 14:19 Τα μέτρα για τους αγρότες: Στα 8,5 λεπτά/kWh το ρεύμα
07.01.26 , 13:58 TracioN: Eικόνες από την παρουσίαση του Ημερολογίου της Pirelli 2026!
07.01.26 , 13:56 Εύκολη συνταγή για κεμπάπ γιαουρτλού
07.01.26 , 13:42 Τσιμτσιλή: «Δε το λέω με διάθεση απολογίας – Έτυχε ο θάνατος του Παπαδάκη»
Εκτός Πρωινού ο Γιώργος Λιάγκας: «Έχει συμβεί κάτι, ένα μικρό θέμα υγείας»
Τσιμτσιλή: «Δε το λέω με διάθεση απολογίας – Έτυχε ο θάνατος του Παπαδάκη»
Αναστασοπούλου για Παπαδάκη: «Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ένωσε την Ελλάδα»
Φοίβος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του
Έλενα Τοπαλίδου: Η ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ & η ζωή μετά τον χωρισμό της
Άση Μπήλιου: Ποια ζώδια θα αντιμετωπίσουν απρόοπτα σήμερα
Ματίνα Παγώνη για Γιώργο Παπαδάκη: «Είχε πάθει έμφραγμα και στο παρελθόν»
Ελένη Τσολάκη: Πρόωρο τέλος για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια και τον γιο τους στον αγιασμό των υδάτων
Μπέττυ Μαγγίρα για επεμβάσεις: «Έχω κάνει, όπου πάω με κοιτάζουν έκπληκτοι»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Η Μάρα Ζαχαρέα μιλάει για τον Γιώργο Παπαδάκη - Το Πρωινό - 07/01/2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη μίλησε η Μάρα Ζαχαρέα σε απόσπασμα δηλώσεών της που προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου, στην εκπομπή Το Πρωινό. Η διευθύντρια ειδήσεων του Star και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου εμφανίστηκε στην κάμερα συγκλονισμένη με τον θάνατο του σπουδαίου δημοσιογράφου - παρουσιαστή, περιγράφοντας τη θλίψη και το κενό που αφήνει πίσω του μετά τον θάνατό του.

ΖΑΧΑΡΕΑ

Μάρα Ζαχαρέα: Συγκινημένη στο δελτίο του Star για τον Γιώργο Παπαδάκη

Αναφερόμενη στον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, η Μάρα Ζαχαρέα δήλωσε: «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι για το θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, όχι επειδή έφυγε ένας συνάδελφος αυτού του βεληνεκούς με ρεκόρ που δεν θα σπάσουμε ποτέ, αλλά επειδή δεν πρόλαβε να ζήσει αυτά που ήθελε με την σύζυγό του και την οικογένειά του. Όλοι μας νιώθουμε άδικο το χαμό του που έφυγε τόσο ξαφνικά. Με το χαμό του θα λείψει ένα κομμάτι από την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί έφτιαχνα καφέ, έκανα ζάπινγκ και μοιραία άκουγες τον Γιώργο Παπαδάκη».

Για την απουσία του Γιώργου Παπαδάκη από την τηλεόραση

Η Μάρα Ζαχαρέα αναφέρθηκε ακόμα, στην απουσία του Γιώργου Παπαδάκη από τα τηλεοπτικά δρώμενα από τον Σεπτέμβριο: «Φέτος άνοιξα την τηλεόραση τον Σεπτέμβριο και είπα “α δεν είναι ο Γιώργος Παπαδάκης φέτος στην τηλεόραση”. Είναι πολύ δύσκολη εκπομπή που κρατάει πολλές ώρες, πρέπει να είσαι πολύ χαρισματικός για να το πετύχεις και να αντέξεις τον ανταγωνισμό, εγώ δεν ξέρω αν θα το κατάφερνα, να σας πω την αλήθεια. Λίγοι μπορούν να κάνουν αυτό που έκανε. Είχε το αλάνθαστο ένστικτο να πιάνει τον σφυγμό του λαϊκού Έλληνα».

παπαδακης

Ο Γιώργος Παπαδάκης στο Καλημέρα Ελλάδα

Κλείνοντας, η Μάρα Ζαχαρέα έστειλε το δικό της μήνυμα συμπαράστασης στην οικογένεια του γνωστού δημοσιογράφου - παρουσιαστή και στον τηλεοπτικό σταθμό Ant1: «Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου, δεν μπορώ να διανοηθώ τι περνούν αυτές τις ημέρες, και στον ΑΝΤ1, αλλά η αλήθεια είναι τι μπορείς να πεις σε αυτή την απώλεια».

Γιώργος Παπαδάκης: Σε 4 ημέρες ξεκινούσαν τα γυρίσματα της νέας εκπομπής του

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Παπαδάκης «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, σε ηλικία 74 ετών, ύστερα από οξύ έμφραγμα που υπέστη στο σπίτι του στο Κολωνάκι.

Με αφορμή το αφιέρωμα που έγινε εις μνήμην του από τους συνεργάτες του στον ΑΝΤ1, η Μαρία Σαράφογλου αποκάλυψε ότι ο σπουδαίος δημοσιογράφος, έξι μήνες μετά την αποχώρησή του από το «Καλημέρα Ελλάδα», προγραμμάτιζε να μπει ξανά στο στούντιο. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Παπαδάκης στις 10 Ιανουαρίου θα ξεκινούσε τα γυρίσματα της νέας ενημερωτικής εκπομπής του. Ήταν μια εκπομπή την οποία ανέμενε με μεγάλο με μεγάλο ενθουσιασμό. Δυστυχώς όμως, «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top