Μάρα Ζαχαρέα για Γιώργο Παπαδάκη: «Όλοι μας νιώθουμε άδικο τον χαμό του»

Για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη μίλησε η Μάρα Ζαχαρέα σε απόσπασμα δηλώσεών της που προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου, στην εκπομπή Το Πρωινό. Η διευθύντρια ειδήσεων του Star και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου εμφανίστηκε στην κάμερα συγκλονισμένη με τον θάνατο του σπουδαίου δημοσιογράφου - παρουσιαστή, περιγράφοντας τη θλίψη και το κενό που αφήνει πίσω του μετά τον θάνατό του.

Αναφερόμενη στον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, η Μάρα Ζαχαρέα δήλωσε: «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι για το θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, όχι επειδή έφυγε ένας συνάδελφος αυτού του βεληνεκούς με ρεκόρ που δεν θα σπάσουμε ποτέ, αλλά επειδή δεν πρόλαβε να ζήσει αυτά που ήθελε με την σύζυγό του και την οικογένειά του. Όλοι μας νιώθουμε άδικο το χαμό του που έφυγε τόσο ξαφνικά. Με το χαμό του θα λείψει ένα κομμάτι από την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί έφτιαχνα καφέ, έκανα ζάπινγκ και μοιραία άκουγες τον Γιώργο Παπαδάκη».

Για την απουσία του Γιώργου Παπαδάκη από την τηλεόραση

Η Μάρα Ζαχαρέα αναφέρθηκε ακόμα, στην απουσία του Γιώργου Παπαδάκη από τα τηλεοπτικά δρώμενα από τον Σεπτέμβριο: «Φέτος άνοιξα την τηλεόραση τον Σεπτέμβριο και είπα “α δεν είναι ο Γιώργος Παπαδάκης φέτος στην τηλεόραση”. Είναι πολύ δύσκολη εκπομπή που κρατάει πολλές ώρες, πρέπει να είσαι πολύ χαρισματικός για να το πετύχεις και να αντέξεις τον ανταγωνισμό, εγώ δεν ξέρω αν θα το κατάφερνα, να σας πω την αλήθεια. Λίγοι μπορούν να κάνουν αυτό που έκανε. Είχε το αλάνθαστο ένστικτο να πιάνει τον σφυγμό του λαϊκού Έλληνα».

Ο Γιώργος Παπαδάκης στο Καλημέρα Ελλάδα

Κλείνοντας, η Μάρα Ζαχαρέα έστειλε το δικό της μήνυμα συμπαράστασης στην οικογένεια του γνωστού δημοσιογράφου - παρουσιαστή και στον τηλεοπτικό σταθμό Ant1: «Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου, δεν μπορώ να διανοηθώ τι περνούν αυτές τις ημέρες, και στον ΑΝΤ1, αλλά η αλήθεια είναι τι μπορείς να πεις σε αυτή την απώλεια».

Γιώργος Παπαδάκης: Σε 4 ημέρες ξεκινούσαν τα γυρίσματα της νέας εκπομπής του

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Παπαδάκης «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, σε ηλικία 74 ετών, ύστερα από οξύ έμφραγμα που υπέστη στο σπίτι του στο Κολωνάκι.

Με αφορμή το αφιέρωμα που έγινε εις μνήμην του από τους συνεργάτες του στον ΑΝΤ1, η Μαρία Σαράφογλου αποκάλυψε ότι ο σπουδαίος δημοσιογράφος, έξι μήνες μετά την αποχώρησή του από το «Καλημέρα Ελλάδα», προγραμμάτιζε να μπει ξανά στο στούντιο. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Παπαδάκης στις 10 Ιανουαρίου θα ξεκινούσε τα γυρίσματα της νέας ενημερωτικής εκπομπής του. Ήταν μια εκπομπή την οποία ανέμενε με μεγάλο με μεγάλο ενθουσιασμό. Δυστυχώς όμως, «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή.