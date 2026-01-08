Λευτέρης Σουλτάτος: Η βασιλόπιτα της πεθεράς του και το επικό λάθος!

Ο Λευτέρης Σουλτάτος είναι λάτρης των social media και πολύ συχνά μοιράζεται με τους followers του στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του. Αυτή τη φορά, ο γνωστός σεφ έκανε μια άκρως χιουμοριστική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο Λευτέρης Σουλτάτος αποκάλυψε ότι η πεθερά του, δηλαδή η μαμά της Βάσως Λασκαράκη, έφτιαξε για εκείνον και τη σύζυγό του μια βασιλόπιτα, ωστόσο πάνω σε αυτή υπήρχε ένα λάθος.

Αντί να γράψει πάνω στην πίτα 2026, έγραψε 2006, με τον Λευτέρη Σουλτάτο να κάνει πλάκα για αυτό στο σχετικό βίντεο που μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Η πεθερά μου μας έφτιαξε βασιλόπιτα. Μάλλον αναπολεί τα χρόνια που δε με είχε γνωρίσει ακόμα. 2006», σημείωσε ο Λευτέρης Σουλτάτος στο βίντεο που ανέβασε στο προφίλ του.

Και φυσικά η αγαπημένη ηθοποιός έκανε repost, γράφοντας με χιούμορ: «Μόλις το δει, θα σου πω εγώ...».

Βάσω Λασκαράκη - Λευτέρης Σουλτάτος: Η γνωριμία, ο έρωτας και η σχέση των παιδιών τους

Υπενθυμίζουμε ότι, η ηθοποιός έχει αποκτήσει ένα παιδί από τον προηγούμενο γάμο της με τον επίσης γνωστό ηθοποιό, Γιάννη Τσιμιτσέλη, ωστόσο εδώ και αρκετά χρόνια έχουν υπογράψει διαζύγιο και έχουν προχωρήσει και οι δύο στην ζωή τους, βάζοντας πάντα προτεραιότητα την κόρη τους.

Η Βάσω Λασκαράκη λοιπόν, μετά το διαζύγιο της δεν άργησε να βρει τον έρωτα ξανά στο πρόσωπο του πλέον συζύγου της, Λευτέρη Σουλτάτου, ο οποίος επίσης έχει αποκτήσει δύο παιδιά από τον προηγούμενο του γάμο. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξη τους αποκάλυψαν ότι η πρόταση γάμου έγινε… ταυτόχρονα.

Η Βάσω Λασκαράκη, σε συνέντευξή της στην εκπομπή Weekenders, είχε μιλήσει για τη σχέση τους και τα παιδιά τους, λέγοτνας: «Ο σύζυγός μου έχει 2 παιδιά. Η συνύπαρξη των οικογενειών είναι πολύ ωραία. Νομίζω πως τα παιδιά βρίσκουν ένα κώδικα μεταξύ τους φανταστικό και χαίρομαι πολύ που έχουν τέτοια σχέση τα παιδιά μας, παρόλο που οι ηλικίες είναι διαφορετικές. Τα κορίτσια ειδικά είναι κοντά πολύ και έχουν χτίσει μια δική τους σχέση που είναι μοναδική και είναι αυτό για το οποίο νομίζω πως είμαστε περήφανοι που το έχουμε καταφέρει.

Ο σύζυγός μου την πρώτη μέρα που με γνώρισε με ρώτησε τι δουλειά κάνω. Βέβαια είπε μετά για να το σώσει ότι δεν είχε καταλάβει ότι ήμουν ο ίδιος άνθρωπος με την κοπέλα που έπαιζε στην Πολυκατοικία. Ήταν σε μια άκυρη συνάντηση σε φούρνο στην Κρήτη. Λέω δεν θα συνεννοηθούμε. Η παρουσίαση μου άφησε πολύ ευχάριστη γεύση. Έμαθα πράγματα που δε θα μπορούσα να φανταστώ, όπως το πώς θα διαχειριζόμουν έναν άνθρωπο που ήρθε για συνέντευξη, τον οποίο μπορεί να μην τον γνώριζα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να μην γνωρίζω τον άλλον. Διάβαζα πριν για τους καλεσμένους, ήθελα να ήξερα κάποια πράγματα. Μου άφησε πολύ ωραία αίσθηση».