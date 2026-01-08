Ρωσία: «Πρέπει να βυθίσουμε αμερικανικά πλοία. Να χτυπήσουμε τους πειρατές»

Οργισμένη αντίδραση της Μόσχας στο αμερικανικό ρεσάλτο

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Aνησυχητική κλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας. Το ρεσάλτο των Αμερικανών στο υπό ρωσική σημαία τάνκερ, Marinera, μετά από μια δραματική καταδίωξη δυο εβδομάδων στον Ατλαντικό, προκάλεσε την οργή της Μόσχας. Ορισμένες φωνές προτείνουν επίθεση σε αμερικανικά πλοία.

Οι ΗΠΑ «συνέλαβαν» ρωσικό δεξαμενόπλοιο στον βόρειο Ατλαντικό!

«Βυθίστε τα πλοία τους - χτυπήστε τους πειρατές!». Αυτή είναι η πρόταση ορισμένων βουλευτών της Ρωσικής Δούμας. Συγκεκριμένα, ο αναπληρωτής πρόεδρος της Ρωσικής Επιτροπής Άμυνας, ο Ζουρά-βλεφ, πρότεινε σκληρή στρατιωτική απάντηση. Βύθιση αμερικανικών πλοίων με τορπίλες.

Νέα ένταση ΗΠΑ–Ρωσίας: Ρωσικά πολεμικά προστατεύουν τάνκερ της Βενεζουέλας

Ρωσία: «Πρέπει να βυθίσουμε αμερικανικά πλοία. Να χτυπήσουμε τους πειρατές»

Ενώ ένας άλλος βουλευτής, ο Γκουρού-λιοφ, πρότεινε να πλήξουν την Ευρώπη με υπερηχητικό πύραυλο «Ορέσνικ» και να βυθίσουν πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Κι αυτό γιατί βοήθησαν και Βρετανοί τους Αμερικανούς στην επιχείρηση, όπως παραδέχθηκε ο Βρετανός υπουργός άμυνας και... το άκουσε η Μόσχα. 

Επισήμως, η Ρωσία μιλά για «πειρατεία» και για «χονδροειδή» παραβίαση του ναυτικού δικαίου και της ελεύθερης ναυσιπλοίας.

Από την πλευρά τους, οι Αμερικανοί λένε ότι τα μέλη του πληρώματος, που έχουν μεταφερθεί στις ΗΠΑ, μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις! Διότι το -άδειο- τάνκερ έσπασε τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στη Βενεζουέλα.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

ΡΩΣΙΑ
 |
ΗΠΑ
