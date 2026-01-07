Οι ΗΠΑ «συνέλαβαν» ρωσικό δεξαμενόπλοιο στον βόρειο Ατλαντικό!

Κατέλαβαν και δεύτερο δεξαμενόπλοιο στην Καραϊβική

07.01.26 , 17:33
Κοσμος
τάνκερ Βενεζουέλα
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν διαδοχικά στον βόρειο Ατλαντικό δύο δεξαμενόπλοια με ρωσική σημαία που καταδίωκε επί μέρες η αμερικανική Ακτοφυλακή στο πλαίσιο του αποκλεισμού που επιβάλλει η Ουάσινγκτον με στόχο δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τη Βενεζουέλα.

Νέα ένταση ΗΠΑ–Ρωσίας: Ρωσικά πολεμικά προστατεύουν τάνκερ της Βενεζουέλας

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, σε συντονισμό με το υπουργείο Πολέμου, ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη του Bella 1 για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων» έγραψε στην πλατφόρμα X η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για την Ευρώπη.

Μαδούρο στο δικαστήριο: Είμαι αθώος, παραμένω πρόεδρος της χώρας μου

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι οι ΗΠΑ συνέλαβαν και δεύτερο δεξαμενόπλοιο με την ίδια αιτιολογία, αυτή τη φορά στην Καραϊβική.   

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει ήδη επικίνδυνη κλιμάκωση, με τη Ρωσία να στέλνει υποβρύχιο στην ίδια περιοχή, το οποίο μάλιστα φέρεται να βρίσκεται ήδη κάτω από το συλληφθέν δεξαμενόπλοιο!     
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΗΠΑ
ΡΩΣΙΚΟ ΠΛΟΙΟ
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
ΤΑΝΚΕΡ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ,
