Οι ΗΠΑ «συνέλαβαν» ρωσικό δεξαμενόπλοιο στον βόρειο Ατλαντικό!

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν διαδοχικά στον βόρειο Ατλαντικό δύο δεξαμενόπλοια με ρωσική σημαία που καταδίωκε επί μέρες η αμερικανική Ακτοφυλακή στο πλαίσιο του αποκλεισμού που επιβάλλει η Ουάσινγκτον με στόχο δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τη Βενεζουέλα.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, σε συντονισμό με το υπουργείο Πολέμου, ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη του Bella 1 για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων» έγραψε στην πλατφόρμα X η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για την Ευρώπη.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι οι ΗΠΑ συνέλαβαν και δεύτερο δεξαμενόπλοιο με την ίδια αιτιολογία, αυτή τη φορά στην Καραϊβική.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει ήδη επικίνδυνη κλιμάκωση, με τη Ρωσία να στέλνει υποβρύχιο στην ίδια περιοχή, το οποίο μάλιστα φέρεται να βρίσκεται ήδη κάτω από το συλληφθέν δεξαμενόπλοιο!



Σύμφωνα