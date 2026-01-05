Μαδούρο στο δικαστήριο: Είμαι αθώος, παραμένω πρόεδρος της χώρας μου

Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών από το 2000

Κοσμος
Πηγή: ΑΜΠΕ, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Αθώος για όλες τις κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών δήλωσε σήμερα, ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, ο Νικολάς Μαδούρο, διαβεβαιώνοντας ότι «παραμένει πάντα πρόεδρος» της χώρας του.

«Είμαι αθώος, δεν είμαι ένοχος. Είμαι έντιμος άνθρωπος», είπε, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό κανάλι CNN, ο 63χρονος πρώην πρόεδρος, ενώπιον του δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν ο οποίος νωρίτερα τον ενημέρωσε για τις τέσσερις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, 69 ετών, δήλωσε επίσης αθώα.

Ο δικαστής Χέλερσταϊν είπε στο ζεύγος ότι έχουν το δικαίωμα να ενημερώσουν το προξενείο της Βενεζουέλας για τη σύλληψή τους και όρισε την επόμενη δικάσιμο στις 17 Μαρτίου.

Μερικές δεκάδες υποστηρικτές και αντίπαλοι του Μαδούρο είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο.

«Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου και αυτό ήταν το ωραιότερο δώρο που έλαβα ποτέ στη ζωή μου», είπε ο 36χρονος Άνχελ Μοντέρο, «ευχαριστώντας τον Ντόναλντ Τραμπ» για την «εντυπωσιακή στρατιωτική επιχείρηση» που οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο.

Οι ΗΠΑ άσκησαν δίωξη στον Μαδούρο, τη σύζυγό του και άλλα τέσσερα πρόσωπα, που δεν έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων είναι ο γιος του έκπτωτου προέδρου και ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσντάντο Καμπέγιο, ένας από τους ισχυρότερους πολιτικούς της χώρας. Ο Μαδούρο ήταν «επικεφαλής μιας διεφθαρμένης και παράνομης κυβέρνησης η οποία, επί δεκαετίες, χρησιμοποιούσε την κρατική εξουσία για να προστατεύει και να προωθεί παράνομες ενέργειες, κυρίως τη διακίνηση ναρκωτικών. Αυτή η διακίνηση πλούτισε και εδραίωσε την κυριαρχία της πολιτικής και στρατιωτικής ελίτ» της Βενεζουέλας, αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Φέρεται ότι συμμάχησε με αντάρτικα κινήματα που η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει «τρομοκρατικά» καθώς και με καρτέλ ναρκωτικών «για να στείλει τόνους κοκαΐνης στις ΗΠΑ».

Σύμφωνα με τις αμερικανικές εισαγγελικές αρχές, ο Μαδούρο είχε εμπλακεί σε διακίνηση ναρκωτικών από την εποχή που εξελέγη βουλευτής το 2000.

Ο δικηγόρος του Μαδούρο, ο Μπάρι Πόλακ, είπε ότι αναμένει μια «περίπλοκη και τεράστια» δικαστική μάχη με αντικείμενο τη «στρατιωτική απαγωγή» του πελάτη του. Σημείωσε ότι ο Μαδούρο δεν ζήτησε την αποφυλάκισή του αλλά ενδέχεται να το κάνει αργότερα.

Ο δικηγόρος της Σίλια Φλόρες, Μαρκ Ντόνελι, είπε ότι η πελάτισσά του φέρει σοβαρά τραύματα, όπως μώλωπες στα πλευρά και ζήτησε να υποβληθεί σε ακτινογραφίες και να την δει γιατρός.

Βενεζουέλα: «Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά», λέει συγκινημένος ο γιος του Μαδούρο σε συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης

Συνθήματα υπέρ του Νικολάς Μαδούρο ακούστηκαν σήμερα στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Εθνοσυνέλευσης στη Βενεζουέλα καθώς πολλοί βουλευτές θέλησαν να εκφράσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο την υποστήριξή τους προς τον ανατραπέντα από τις ΗΠΑ πρόεδρο της χώρας, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου για να του απαγγελθούν κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών.

Για εμπόριο ναρκωτικών από το 2000 κατηγορείται ο Μαδούρο από τη Δικαιοσύνη των ΗΠΑ

Για εμπόριο ναρκωτικών από το 2000 κατηγορείται ο Μαδούρο από τη Δικαιοσύνη των ΗΠΑ  

«Vamos Nico» («Πάμε Νίκο») - ένα από τα βασικά συνθήματα της προεκλογικής εκστρατείας - ακούστηκε κατ’ επανάληψη από τα χείλη βουλευτών. Η κυβερνώσα παράταξη εξασφάλισε 256 από τις 285 έδρες στην Εθνοσυνέλευση μετά τις εκλογές του περασμένου Μαΐου, τις οποίες μποϊκοτάρισε μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ παριστάνει τον εισαγγελέα, τον δικαστή και τον αστυνομικό ολόκληρου του κόσμου. Από την Μπολιβοριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, λέμε: Δεν θα τα καταφέρετε!», δήλωσε ο Φερνάντο Σότο Ρόχας κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

Με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστήριου, τα ηνία της εξουσίας έχει αναλάβει η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες.

Ο γιος του έκπτωτου προέδρου, ο επανεκλεγείς βουλευτής Νικολάς Μαδούρο Γκέρα - ο αποκαλούμενος Νικολασίτο (δηλ. μικρός Νικολάς) - εξέφρασε την υποστήριξή του στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας. Απευθυνόμενος στην Ντέλσι Ροδρίγκες, τόνισε πως έχει την «αμέριστη υποστήριξη» του στην «πολύ δύσκολη αποστολή» που έχει μπροστά της, διαβεβαιώνοντας πως ο πατέρας και η μητριά του «θα επιστρέψουν».

«Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά», δήλωσε ο γιος του Μαδούρο, εμφανώς συγκινημένος.
 

