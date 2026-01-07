Νέα ένταση ΗΠΑ–Ρωσίας: Ρωσικά πολεμικά προστατεύουν τάνκερ της Βενεζουέλας

Σε νέα φάση έντασης εισέρχονται οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, καθώς ένα παλαιό δεξαμενόπλοιο πετρελαίου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα έχει εξελιχθεί σε σημείο γεωπολιτικής κρίσης στον Βόρειο Ατλαντικό.

Η Ρωσία φέρεται να έστειλε υποβρύχιο και άλλα ναυτικά μέσα για να συνοδεύσουν το πλοίο, ενώ η Αμερικανική Ακτοφυλακή το καταδιώκει εδώ και δύο εβδομάδες, στο πλαίσιο της προσπάθειας επιβολής κυρώσεων και αποκλεισμού δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν παράνομο πετρέλαιο.

Video released by RT shows U.S. Coast Guard pursuing sanctioned tanker Marinera (Bella 1) to seize it in the North Atlantic.



Contributed by @AZ_Intel_. pic.twitter.com/jHxzXM106u — Open Source Intel (@Osint613) January 6, 2026

Το δεξαμενόπλοιο και η πορεία του

Το πλοίο, παλαιότερα γνωστό ως Bella 1 και σήμερα μετονομασμένο σε Marinera, είχε αποτύχει να δέσει σε λιμάνι της Βενεζουέλας και να φορτώσει πετρέλαιο. Παρά το γεγονός ότι ήταν άδειο, παρέμεινε στόχος της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, η οποία καταδιώκει συστηματικά πλοία που θεωρούνται μέρος ενός στόλου μεταφοράς παράνομου πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένου πετρελαίου της μαύρης αγοράς που πωλεί η Ρωσία.

Η πορεία του Marinera τον οδήγησε στον Βόρειο Ατλαντικό, ανάμεσα σε Ισλανδία και Σκωτία, σε περιοχές όπου οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι μεγάλες αποστάσεις από την ξηρά καθιστούν δύσκολη οποιαδήποτε επιχείρηση επιβίβασης ή κατάσχεσης. Το πλοίο άλλαξε νηολόγιο, πλέον πλέοντας υπό ρωσική σημαία, γεγονός που προσθέτει επιπλέον διπλωματική και στρατιωτική ένταση στην περιοχή.

Ρωσική στρατιωτική παρέμβαση

Η Μόσχα φέρεται να έχει στείλει υποβρύχιο, καθώς και άλλα πολεμικά μέσα, για να συνοδεύσουν το τάνκερ και να διασφαλίσουν την ασφάλειά του έναντι πιθανής αμερικανικής επιχείρησης. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι το πλοίο πλέει νόμιμα σε διεθνή ύδατα και κάλεσε τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ να σεβαστούν την αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι παρακολουθούν στενά το πλοίο και είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε ρεσάλτο για κατάσχεση, τονίζοντας ότι η αμερικανική δράση καθοδηγείται από την πραγματική ταυτότητα του πλοίου και το ιστορικό του, όχι από το όνομα ή τη σημαία που φέρει.

Γεωπολιτικές συνέπειες

Το περιστατικό με το Marinera δεν αφορά μόνο ένα άδειο τάνκερ. Συμβολίζει τη νέα ένταση ΗΠΑ–Ρωσίας, αγγίζει τη σύγκρουση γύρω από τις κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας και τον έλεγχο των θαλάσσιων οδών, ενώ θυμίζει προηγούμενες επιχειρήσεις κατά δεξαμενόπλοιων που μετέφεραν παράνομα πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και το Ιράν.

Με την παρουσία ρωσικών υποβρυχίων και πολεμικών πλοίων να προστατεύουν το τάνκερ και τις αμερικανικές δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, η κατάσταση στον Βόρειο Ατλαντικό εξελίσσεται σε επικίνδυνο γεωπολιτικό παιχνίδι ισορροπίας, όπου κάθε κίνηση μπορεί να οδηγήσει σε νέα ένταση ή ακόμα και ανοιχτή αντιπαράθεση.