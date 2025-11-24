Σοκαριστικό ατύχημα στη σκηνή για τον Σάκη Ρουβά

Το βράδυ της Παρασκευής στο Enastron σημαδεύτηκε από ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα τρομακτικό συμβάν. Κατά τη διάρκεια της εντυπωσιακής χορογραφίας για το τραγούδι «Άντεξα», ο Σάκης Ρουβάς και η χορεύτριά του βρέθηκαν ξαφνικά στο έδαφος, πέφτοντας από την ειδική κατασκευή στην οποία ήταν ξαπλωμένοι.

Η πτώση ήταν τόσο απότομη και δυνατή που για λίγα δευτερόλεπτα το κοινό πάγωσε, ενώ ο πυκνός καπνός από το εφέ του ξηρού πάγου έκρυβε το τι είχε συμβεί ακριβώς.

To ατύχημα επί σκηνής του Σάκη Ρουβά

«Ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Έπεσε με δύναμη, φοβηθήκαμε ότι είχε χτυπήσει άσχημα», ανέφερε θαμώνας του μαγαζιού, περιγράφοντας τη στιγμή που το κοινό δεν ήξερε αν έπρεπε να χειροκροτήσει, να φωνάξει ή να περιμένει σε σιωπή.

Απτόητος ο Σάκης Ρουβάς

Παρά τη δυνατή πτώση, ο Σάκης Ρουβάς απέδειξε για ακόμη μία φορά την αντοχή, την πειθαρχία και τον επαγγελματισμό του. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σηκώθηκε, έδωσε την εντύπωση ότι «όλα είναι υπό έλεγχο» και συνέχισε το πρόγραμμα χωρίς να αφήσει το περιστατικό να τον επηρεάσει ακόμη και αν ήταν προφανές πως ένιωθε πόνο.

Το συγκεκριμένο ατύχημα ήρθε σε μια περίοδο όπου ο κορυφαίος Έλληνας σταρ βρίσκεται στο απόγειο μιας ακόμη δημιουργικής του φάσης. Παρόλο που πλησιάζει τα 54, παραμένει ακμαίος, γεμάτος ενέργεια και συνεχίζει να μαγνητίζει το κοινό με την ίδια ένταση όπως πάντα.

Η δυνατή συνεργασία με τον Σάκη Ρουβά

Τη φετινή σεζόν μοιράζεται τη σκηνή του Enastron με τη Νατάσα Θεοδωρίδου μια συνεργασία που έχει ήδη καταγραφεί ως μία από τις πιο επιτυχημένες και δυναμικές της χρονιάς.

Με εκρηκτικές ερμηνείες, έντονη σκηνική παρουσία και performance που ανεβάζουν τη θερμοκρασία, ο Ρουβάς συνεχίζει να επιβεβαιώνει γιατί παραμένει διαχρονικά στην κορυφή.

Το ατύχημα, αν και σοκαριστικό, δεν κατάφερε να μειώσει την εντύπωση που αφήνει σε κάθε του εμφάνιση. Αντιθέτως, ανέδειξε ακόμη περισσότερο την επαγγελματική του νοοτροπία και την ικανότητά του να «αντέχει» όπως ακριβώς λέει και το τραγούδι.