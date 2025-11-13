Ο Σάκης Ρουβάς «πετάει» στους κρίκους μαζί με τον Λευτέρη Πετρούνια!

Οι εντυπωσιακές ασκήσεις και η άψογη φυσική του κατάσταση

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε παλιό βίντεο για τον Σάκη Ρουβά από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Σάκης Ρουβάς είναι ένας από τους πιο αγαπημένους και διαχρονικούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, αλλά και ένα πρόσωπο που εδώ και δεκαετίες αποπνέει θετική ενέργεια, πειθαρχία και ευεξία.

Προπόνηση πολλών αστέρων για τον Σάκη Ρουβά

Εκτός από το τραγούδι και τη σκηνική του παρουσία, ο δημοφιλής star έχει δείξει πολλές φορές πως ο αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του.

Σάκης Ρουβάς: Μαθαίνει Brazilian jiu-jitsu - Η ανάρτηση στο Instagram

Από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο Σάκης είχε ασχοληθεί ενεργά με τον αθλητισμό. 

Στο παρελθόν είχε ασχοληθεί με το άλμα επί κοντώ και μάλιστα στα εφηβικά του χρόνια υπήρξε αθλητής στίβου. Στα 15 του χρόνια είχε ενταχθεί στην Εθνική ομάδα στίβου παίδων και εφήβων.

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιονίκης, Εμμανουήλ Καραλής, κάτω από ένα βίντεο στο TikTok είχε σχολιάσει: «Έχουμε κάνει άλματα μαζί».

Αυτή τη φορά, ο Σάκης Ρουβάς αποφάσισε να ανεβάσει τον πήχη, κυριολεκτικά και μεταφορικά!

Ο αγαπημένος τραγουδιστής επισκέφθηκε το γυμναστήριο του χρυσού Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια και δοκίμασε να προπονηθεί στους κρίκους – ένα από τα πιο δύσκολα και απαιτητικά αγωνίσματα της ενόργανης γυμναστικής.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sakis Rouvas (@sakisrouvas)

Μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Σάκης φαίνεται να τα καταφέρνει περίφημα!

Τον βλέπουμε να ανεβαίνει στους κρίκους, να εκτελεί άλματα και ασκήσεις δύναμης, πάντα με χαμόγελο και εντυπωσιακή αυτοπεποίθηση.

Σάκης Ρουβάς: Μαζεύει σύκα στον κήπο του στον Νέο Βουτζά

Η φυσική του κατάσταση εντυπωσιάζει, ενώ οι followers του έσπευσαν να σχολιάσουν το πόσο δυναμικός και fit παραμένει.

Η... συνεργασία του με τον Λευτέρη Πετρούνια φαίνεται να αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία για τον ίδιο, καθώς δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή και την πειθαρχία που απαιτεί το άθλημά του. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
 |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
