Γκύζη: Το σημείωμα του άνδρα που μαχαίρωσε τη γυναίκα του κι έπεσε στο κενό

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που κατέληξε σε οικογενειακή τραγωδία, σημειώθηκε σήμερα Κυριακή (28/12) στην περιοχή του Γκύζη.

Ένας άνδρας μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και στη συνέχεια έπεσε από την ταράτσα, χάνοντας τη ζωή του.

Η γυναίκα, ηλικίας 67 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου νοσηλεύεται.

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη στην οδό Λοκρίδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από μαρτυρίες φαίνεται πως το ανδρόγυνο είχε έναν σοβαρό καβγά.

Κατά τη διάρκεια του καβγά στο ημιυπόγειο διαμέρισμά τους, ο άνδρας φέρεται να τραυμάτισε την 67χρονη γυναίκα του στον λαιμό με μαχαίρι και στη συνέχεια ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας που διαμένουν, πέρασε στην ταράτσα της διπλανής πολυκατοικίας και από εκεί βρέθηκε στο κενό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το σημείωμα του δράστη

Σε ιδιόχειρο σημείωμα, o δράστης φέρεται να εξομολογείται πως «δεν αντέχει άλλο την κατάσταση στο σπίτι».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο άνδρας άφησε ιδιόχειρο σημείωμα προς συγγενικό του πρόσωπο, στο οποίο έγραφε ότι δεν αντέχει άλλο την κατάσταση, χωρίς να διευκρινίζει σε τι αναφέρεται συγκεκριμένα.