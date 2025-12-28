Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 29/12/2025 - 04/01/2025

Η εβδομάδα ξεκινά με μια παράξενη, κάπως μπερδεμένη αίσθηση

Δείτε όσα είπε η Άση Μπήλιου στο Stars System για το υπόλοιπο του Δεκεμβρίου
Ακούστε το άρθρο

Η εβδομάδα ξεκινά με μια παράξενη, κάπως μπερδεμένη αίσθηση, σαν η χρονιά να αλλάζει αφήνοντας ακόμα εκκρεμότητες στον αέρα. Ωστόσο, όσο περνούν οι ημέρες, το κλίμα γίνεται έντονα ερωτικό και υποσχόμενο, προετοιμάζοντας το έδαφος για έναν μήνα γεμάτο εξελίξεις, πάθος και καθοριστικές γνωριμίες.

Ο Ερμής σε τετράγωνο με τον Κρόνο στις 30/12/2025 φέρνει πιο σοβαρό και βαρύ τόνο στην επικοινωνία μας. Τα λόγια μπορεί να είναι μετρημένα, αλλά πιο ουσιαστικά, ενώ αναδεικνύονται αποστάσεις ή θέματα που χρειάζονται ωριμότητα για να αντιμετωπιστούν. Ως τελευταία όψη του έτους λειτουργεί σαν τελικό ξεκαθάρισμα, ώστε να μπουν όρια και να γίνουν απαραίτητες αλλά δύσκολες συζητήσεις. Η χρονιά κλείνει ζητώντας ειλικρίνεια, ευθύνη και ξεκάθαρες αποφάσεις στα ερωτικά.

Το τετράγωνο Ερμή-Ποσειδώνα την Πρωτοχρονιά, ως πρώτη όψη της χρονιάς, φέρνει ασάφεια και μπερδεμένα μηνύματα που μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση. Λόγια μπορεί να παρερμηνευτούν ή να βασίζονται περισσότερο στην επιθυμία παρά στην αλήθεια. Υπάρχει τάση για εξιδανίκευση ή αυταπάτες γύρω από ένα πρόσωπο, επομένως η χρονιά ξεκινά ζητώντας προσοχή στην επικοινωνία και διάκριση ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα. Ωστόσο, αργότερα την ίδια ημέρα, με τον Ερμή να περνά στον Αιγόκερω, η επικοινωνία γίνεται πιο σοβαρή και προσγειωμένη. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα νιώσουμε την ανάγκη για ξεκάθαρα λόγια, συνέπεια και σταθερότητα στις σχέσεις. Οι συζητήσεις στρέφονται σε πιο πρακτικά θέματα και σε σχέδια που έχουν προοπτική στον χρόνο. Τώρα μειώνεται η διάθεση για παιχνίδια ή ασάφειες και ευνοούνται οι δεσμοί που βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την υπευθυνότητα.

Στις 02/01/2026 ο Χείρωνας επιστρέφει σε ορθή πορεία, σηματοδοτώντας μια πιο συνειδητή φάση επούλωσης στα ερωτικά. Θέματα αυτοεκτίμησης, φόβου απόρριψης ή παλιών πληγών μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν πιο άμεσα. Καθώς μπαίνει στην τελική του πορεία στον Κριό, δίνεται έμφαση στο να διεκδικήσετε σχέσεις που σας σέβονται όπως είστε. Μέχρι τον Ιούνιο, όπου θα περάσει δοκιμαστικά στον Ταύρο, ξεκαθαρίζει τι αξίζει να κρατηθεί και τι όχι.

Στις 03/01/2026 η Πανσέληνος στον Καρκίνο φέρνει έντονα συναισθήματα και δυνατές καρμικές εξελίξεις στα ερωτικά. Η αντίθεση με τον Άρη και την Αφροδίτη ενισχύει το πάθος, την ερωτική έλξη και την επιθυμία, δημιουργώντας στιγμές έντονης έξαψης. Γνωριμίες μπορεί να έχουν μοιραίο χαρακτήρα και να σας αγγίξουν σε βαθύ συναισθηματικό επίπεδο. Το τρίγωνο με τον Βόρειο Δεσμό δείχνει ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ό,τι συμβεί τώρα ανοίγει έναν νέο δρόμο στις σχέσεις και αφήνει ισχυρό αποτύπωμα. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν το Σαββατοκύριακο για να αφεθείτε στο συναίσθημα, να ζήσετε το πάθος χωρίς φόβο και να ακολουθήσετε ό,τι σας έλκει μαγνητικά, ακόμα κι αν μοιάζει μοιραίο. Καλή Χρονιά, με έρωτα, αλήθεια και σχέσεις που αξίζουν να εξελιχθούν.

Δείτε αναλυτικά τις εβδομαδιαίες ερωτικές προβλέψεις για το ζώδιό σας στο asibiliou.gr 

