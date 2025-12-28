Ο Τραμπ συγχαίρει Ταϊλάνδη και Καμπότζη για την εκεχειρία

«Ίσως είμαστε ο πραγματικός ΟΗΕ», λέει ο Αμερικανός πρόεδρος

Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ντόναλντ Τραμπ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη τους ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης, οι οποίοι κατέληξαν, χθες Σάββατο, σε άμεση κατάπαυση του πυρός για τη συνοριακή τους σύγκρουση, η οποία άφησε τουλάχιστον 47 νεκρούς και σχεδόν ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους.

Αμερικανικά πλήγματα κατά των τζιχαντιστών της Νιγηρίας με εντολή Τραμπ

«Θέλω να συγχαρώ αυτούς τους δύο σπουδαίους ηγέτες για το λαμπρό έργο τους στην επίτευξη αυτής της γρήγορης και πολύ δίκαιης κατάληξης», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «είναι περήφανες που βοήθησαν» σε αυτό το ζήτημα.

«Ίσως οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν γίνει τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Ηνωμένα Έθνη», πρόσθεσε ο Τραμπ, επαινώντας τον ρόλο που θεωρεί πως έχει στην επίλυση αρκετών συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο. 

Εορταστικό σόου Τραμπ: Οι ατάκες, τα απρόοπτα και τα... «καρφιά»

Ο ΟΗΕ, υποστήριξε, «έχει προσφέρει πολύ μικρή βοήθεια σε οποιαδήποτε από αυτές τις συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής που εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».
 

