Πλήγματα κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία από τις ΗΠΑ με εντολή Τραμπ

Νέα πλήγματα εναντίον των τζιχαντιστών προαναγγέλλουν οι Νιγηριανοί

Πλήγματα κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία από τις ΗΠΑ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη, ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν «πολυάριθμα» αεροπορικά πλήγματα στη βορειοδυτική Νιγηρία εναντίον τζιχαντιστικής οργάνωσης, του Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), διαμηνύοντας πως θα υπάρξουν κι άλλοι βομβαρδισμοί αν δεν σταματήσει η «σφαγή χριστιανών».

Τρομοκρατικό «χτύπημα» η επίθεση στην Αυστρία με τον νεκρό 14χρονο

Από την πλευρά της, η διπλωματία της Νιγηρίας επιβεβαίωσε ότι διεξήχθησαν αμερικανικά «πλήγματα ακριβείας εναντίον τρομοκρατικών στόχων».

Μάλιστα η Νιγηρία άφησε σήμερα να εννοηθεί ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν και άλλα πλήγματα εναντίον τζιχαντιστικών οργανώσεων, μετά από εκείνα που έγιναν ανήμερα τα Χριστούγεννα από τις αμερικανικές δυνάμεις, στα βόρεια της χώρας.

Όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα νέων πληγμάτων, ο υπουργός Εξωτερικών Γιουσούφ Τούγκαρ απάντησε, στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ChannelsTV: «Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη και συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ. Συνεργαζόμαστε επίσης με άλλες χώρες».

«Η Νιγηρία ήταν εκείνη που παρείχε τις πληροφορίες» στην Ουάσινγκτον, υποστήριξε επίσης ο υπουργός, διευκρινίζοντας ότι μιλούσε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο. «Μιλήσαμε δύο φορές. Συζητήσαμε επί 19 λεπτά πριν από την επίθεση, στη συνέχεια μιλήσαμε για άλλα πέντε λεπτά αφού ξεκίνησε», είπε. 

Από την Ουάσινγκτον, ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου επιβεβαίωσε ότι υπήρξε συνεργασία με την κυβέρνηση της Νιγηρίας και ότι τα πλήγματα εγκρίθηκαν από τη νιγηριανή κυβέρνηση.

Πρώην βετεράνος των ΗΠΑ ο «μακελάρης» της Νέας Ορλεάνης -Στους 15 οι νεκροί

Ο Τούγκαρ διαβεβαίωσε και αυτός ότι ο πρόεδρος της Νιγηρίας Μπόλα Τινούμπου έδωσε το «πράσινο φως» για τα αμερικανικά πλήγματα. 

Προς το παρόν παραμένει άγνωστοι ποιοι ήταν οι στόχοι μεταξύ των πολλών ένοπλων οργανώσεων που δρουν στη Νιγηρία. Οι τζιχαντιστές δρουν κυρίως στη βορειοανατολική Νιγηρία, όμως έχουν κάνει επιδρομές και στις βορειοδυτικές περιοχές της χώρας.

«Είχα προειδοποιήσει ήδη αυτούς τους τρομοκράτες ότι αν δεν σταματούσαν τη σφαγή χριστιανών, θα πλήρωναν ακριβά» και «απόψε, πλήρωσαν», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσθέτοντας πως «διεξήχθησαν πολυάριθμα τέλεια πλήγματα».

Ένα βίντεο περίπου δέκα δευτερολέπτων που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δείχνει την εκτόξευση ενός πυραύλου από ένα πολεμικό πλοίο που φέρει την αμερικανική σημαία. 

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την αφρικανική ήπειρο (AFRICOM) επιβεβαίωσε ότι έγιναν βομβαρδισμοί «κατόπιν αιτήματος των νιγηριανών αρχών» με αποτέλεσμα «να σκοτωθούν πολλοί τρομοκράτες» του Ισλαμικού Κράτους στην πολιτεία Σόκοτο.

Οι βομβαρδισμοί αυτοί αποτελούν την πρώτη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος τον περασμένο μήνα υποστήριξε ότι οι χριστιανοί αντιμετωπίζουν «υπαρξιακή απειλή» στη Νιγηρία και απείλησε να προσφύγει σε ένοπλη δράση. 
 

