Πρώην βετεράνος των ΗΠΑ ο «μακελάρης» της Νέας Ορλεάνης -Στους 15 οι νεκροί

Αμερικανός πρώην στρατιωτικός, ο οποίος φέρεται να «εμπνεόταν» από την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS), είναι ο 42χρονος άνδρας που έριξε νοικιασμένο φορτηγάκι πάνω σε πλήθος που γιόρταζε την έλευση του νέου έτους τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς σε τουριστική γαλλική γειτονιά της Νέας Ορλεάνης των ΗΠΑ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 πολίτες.

Κάνοντας λόγο περί «ειδεχθούς» επίθεσης, ο αμερικανός απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απευθύνθηκε στους πολίτες χθες το βράδυ (τοπική ώρα). Υπογράμμισε πως ο δράστης, ο οποίος αφού ακινητοποιήθηκε το αυτοκίνητο άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών, που ανταπέδωσαν και τον σκότωσαν, είχε μεταφορτώσει σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που υποδεικνύουν πως «είχε εμπνευστεί από το Ισλαμικό Κράτος» και «ήθελε να σκοτώσει» όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσε.

Ο 42χρονος μακελάρης της Νέας Ορλεάνης

«Το πνεύμα της Νέας Ορλεάνης μας δεν θα νικηθεί ποτέ», διαβεβαίωσε, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις επιβολής της τάξης «εργάζονται ακούραστα» για να εξιχνιάσουν την «ειδεχθή» ενέργεια.

Ερευνητές εργάζονται για να εξακριβώσουν πιθανές συνδέσεις και δεσμούς του προσώπου αυτού με τρομοκρατικές οργανώσεις» και αν υπήρχαν συνεργοί στην επίθεση στη Λουιζιάνα, όπως ανέφεραν οι αρχές, χωρίς να γίνουν πιο συγκεκριμένες.

Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν πως οι ερευνητές μελετούν βίντεο που μοιάζει να εικονίζει τρεις άνδρες και γυναίκα, καθώς τοποθετούσαν εκρηκτικούς μηχανισμούς προτού διαπραχθεί η επίθεση.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) ονομαζόταν Σαμσούντ Ντιν Τζαμπάρ, ήταν Αμερικανός υπήκοος από το Τέξας κι είχε υπηρετήσει στον στρατό ξηράς. Υπηρέτησε από το 2007 ως το 2015 κι είχε αναπτυχθεί στο Αφγανιστάν την περίοδο 2009-2010, ενώ αποστρατεύτηκε με βαθμό αρχιλοχία, σύμφωνα το υπουργείο Άμυνας.

Ο αδελφός του Αμπντούρ Τζαμπάρ τον περιέγραψε με τον χαρακτηρισμό «αγάπη», διευκρινίζοντας στην εφημερίδα New York Times ότι ήταν μουσουλμάνος από νεαρή ηλικία αλλά τα τελευταία χρόνια πέρασε «μια μορφή ριζοσπαστικοποίησης».

Φίλος του από μικρή ηλικία είπε στην ίδια εφημερίδα πως ξαναβρέθηκαν το 2017 και διαπίστωσε πως είχε γίνει «αληθινά παθιασμένος» όσον αφορά την πίστη του.

BREAKING: The New Orleans attacker is Shamsud Din Jabbar. Born in Texas. Served in the US Army. Via @karol pic.twitter.com/YQrzJAiKFd

Το FBI ανέφερε πως βρέθηκε λάβαρο «του ΙΚ μέσα στο αυτοκίνητο» που είχε νοικιάσει και ότι εντοπίστηκαν επίσης δυο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, εντός του ημιφορτηγού και στη γαλλική συνοικία της Νέας Ορλεάνης, που εξουδετερώθηκαν.

Αφού όρμησε με το όχημα, σκότωσε και τραυμάτισε δεκάδες διερχόμενους, ο άνδρας σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς. Δυο αστυνομικοί τραυματίστηκαν - βρίσκονται σε «σταθερή» κατάσταση.

🚨 JUST IN: New surveillance video shows the New Orleans attacker FLYING down Bourbon Street in New Orleans, causing mass panic



This is horrifying to watch. pic.twitter.com/5NZ5brnbgl