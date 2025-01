Μακελειό στη Νέα Ορλεάνη: Νεκρός ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης με αυτοκίνητο στη Νέα Ορλεάνη σήμερα είναι νεκρός, μετέδωσαν δύο αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα επικαλούμενα αστυνομικές πηγές.

Ο ύποπτος, ο οποίος έριξε το όχημά του πάνω σε πλήθος ανθρώπων που γιόρταζε την Πρωτοχρονιά σε αυτήν την πόλη των νότιων ΗΠΑ, πέθανε, είπε στο CNN ένας ομοσπονδιακός αξιωματούχος των δυνάμεων επιβολής του νόμου, έπειτα από την επίθεση με απολογισμό τουλάχιστον 10 νεκρούς και 35 τραυματίες.

Αυτοκίνητο έπεσε στο πλήθος στη Νέα Ορλεάνη και σκότωσε 10 ανθρώπους / AP (Gerald Herbert)

Η στιγμή που του κάνουν ΚΑΡΠΑ σε βίντεο:

Πρόκειται για μια επίθεση που το FBI λέει πως ερευνά ως μια τρομοκρατική ενέργεια.

10 dead, 30+ injured, several police officers shot after man drove his car through the crowd then began shooting police. There was a bomb found as well.



Reports this is a terrorist attack.



Lifting up prayers for the victims and their families.🙏



