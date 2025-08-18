Ιωάννα Τούνη: Έκοψε τούρτα με τον Πάρη για τα γενέθλιά της

Μετά το ταξίδι - εξπρες στην Κέρκυρα για τον γάμο μιας φίλης της, η Ιωάννα Τούνη επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής 17/8 στη Θεσσαλονίκη και στην αγκαλιά του γιου της.

Τις προηγούμενες μέρες η Ιωάννα Τούνη γιόρτασε τα 32α γενέθλιά της στην Ίμπιζα με φίλους μακριά από τον Πάρη, ο οποίος ήταν με τον μπαμπά του, Δημήτρη Αλεξάνδρου, καθότι ήταν η σειρά του να τον κρατήσει.

«Αυτές τις μέρες βάσει νόμου ο Πάρης πρέπει να είναι με τον μπαμπά του! Ελπίζω του χρόνου να τον έχω μαζί μου!, απάντησε η influncer σε σχόλιο που έλαβε στο Instagram κι αφορούσε την απουσία του γιου της από τα γενέθλιά της.

Το πρωί της Δευτέρας η επιχειρηματίας έσβησε κεράκια μαζί με τον μικρό Πάρη στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη, τηρώντας την υπόσχεση που του είχε δώσει. «Είχα τάξει στον Παρούλη μου ότι μόλις βρεθούμε Θεσσαλονίκη θα σβήσουμε και μαζί τούρτα για τα γενέθλια της μαμάς... Και πότε - ποτέ δεν ξεχνάμε να κάνουμε πράξη όσα τάζουμε στους αγαπημένους», είπε σε ένα από τα insta story της.

Ιωάννα Τούνη: Έσβησε κεράκια με τον Πάρη

Γεμάτος ενθουσιασμός ο Πάρης τραγούδησε στη μαμά του το Happy Birthday με την ίδια να συγκινείται και να του λέει «Σ' αγαπώ μωρό μου!».

Το «σ'αγαπώ» της Ιωάννας Τούνη στον γιο της