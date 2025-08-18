Ιωάννα Τούνη: Έκοψε τούρτα με τον Πάρη για τα γενέθλιά της

Η influencer τήρησε την υπόσχεσή της!

Τελευταία Νέα
18.08.25 , 15:16 Κωνσταντίνος Αργυρός: Ξεκούραση και γκολφ σε πολυτελές θέρετρο!
18.08.25 , 15:10 Φωτιά τώρα στη Φωκίδα - Συνδράμουν εναέρια μέσα
18.08.25 , 14:59 Τάκης Βαμβακίδης: Στο νοσοκομείο με πνευμονική εμβολή
18.08.25 , 14:47 Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Αυτός είναι ο 28χρονος που σκότωσε τη 47χρονη
18.08.25 , 14:10 Μαρίνα Καλογήρου: «Έζησα αδελφικά μαζί με μοναχές σε δύο μοναστήρια»
18.08.25 , 13:46 Αύγουστος 2025: «Το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια»
18.08.25 , 13:39 Συγκινεί ο Αντρέας Γεωργίου για τα 31 χρόνια από τον θάνατο της μητέρας του
18.08.25 , 13:29 Τραγωδία στην Εγνατία Οδό Ξάνθης - Κομοτηνής: 3 απανθρακωμένοι από τροχαίο
18.08.25 , 13:19 Γουδί: Ανετράπη ιδιωτικό ασθενοφόρο - Νεκρός ο ασθενής που μετέφερε
18.08.25 , 13:16 Η Δέσποινα Βανδή παίζει βελάκια σε καφέ μπαρ στην Κρήτη!
18.08.25 , 12:48 «Έκπληξη» στις τιμές του φυσικού αερίου: Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025
18.08.25 , 12:27 Ιωάννα Τούνη: Έκοψε τούρτα με τον Πάρη για τα γενέθλιά της
18.08.25 , 12:13 Σωκράτης Μάλαμας & Ιουλία Καραπατάκη: Συνεχίζονται οι live εμφανίσεις τους
18.08.25 , 12:12 Δολοφονία στο Χαλάνδρι: Τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου σε είσοδο πολυκατοικίας
18.08.25 , 12:05 Μητσοτάκης: «Το ΕΣΥ γίνεται πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά το ταξίδι - εξπρες στην Κέρκυρα για τον γάμο μιας φίλης της, η Ιωάννα Τούνη επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής 17/8 στη Θεσσαλονίκη και στην αγκαλιά του γιου της.

Ιωάννα Τούνη: «Σας στέλνω την αγάπη μου x1000» – Η εξομολόγηση για τα 32

Τις προηγούμενες μέρες η Ιωάννα Τούνη γιόρτασε τα 32α γενέθλιά της στην Ίμπιζα με φίλους μακριά από τον Πάρη, ο οποίος ήταν με τον μπαμπά του, Δημήτρη Αλεξάνδρου, καθότι ήταν η σειρά του να τον κρατήσει. 

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Μοναδικές διακοπές στη Λευκάδα με τον γιο του, Πάρη

«Αυτές τις μέρες βάσει νόμου ο Πάρης πρέπει να είναι με τον μπαμπά του! Ελπίζω του χρόνου να τον έχω μαζί μου!, απάντησε η influncer σε σχόλιο που έλαβε στο Instagram κι αφορούσε την απουσία του γιου της από τα γενέθλιά της.

Το πρωί της Δευτέρας η επιχειρηματίας έσβησε κεράκια μαζί με τον μικρό Πάρη στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη, τηρώντας την υπόσχεση που του είχε δώσει. «Είχα τάξει στον Παρούλη μου ότι μόλις βρεθούμε Θεσσαλονίκη θα σβήσουμε και μαζί τούρτα για τα γενέθλια της μαμάς... Και πότε - ποτέ δεν ξεχνάμε να κάνουμε πράξη όσα τάζουμε στους αγαπημένους», είπε σε ένα από τα insta story της.

Ιωάννα Τούνη: Έσβησε κεράκια με τον Πάρη

Ιωάννα Τούνη: Έσβησε κεράκια με τον Πάρη

Γεμάτος ενθουσιασμός ο Πάρης τραγούδησε στη μαμά του το Happy Birthday με την ίδια να συγκινείται και να του λέει «Σ' αγαπώ μωρό μου!».

Το «σ'αγαπώ» της Ιωάννας Τούνη στον γιο της

Το «σ'αγαπώ» της Ιωάννας Τούνη στον γιο της

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top