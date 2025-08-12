Ιωάννα Τούνη: «Σας στέλνω την αγάπη μου x1000» – Η εξομολόγηση για τα 32

Στην Ίμπιζα βρέθηκε η Ιωάννα Τούνη για να γιορτάσει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τα 32α γενέθλιά της.

Η γνωστή influencer -επιχειρηματίας διοργάνωσε ένα λαμπερό τριήμερο πάρτι με τη «δεύτερη οικογένειά» της, τους φίλους της.

Η Ιωάννα έκανε το ισπανικό νησί να χορεύει στους ρυθμούς της όπως είδαμε και μέσα από τα posts που έκανε στο Instagram.

Τριήμερο ξέφρενο γλέντι

Η εορτάζουσα δεν αρκέστηκε σε μια βραδιά, αλλά έστησε ένα ολόκληρο concept γενεθλίων που κράτησε τρεις ημέρες. Cocktail πάρτι, βραδινές εξόδους και πολύ μουσική είχαν την τιμητική τους.

Η εξομολόγηση της Ιωάννας για τα 32

Φυσικά, η Ιωάννα Τούνη ξέκλεψε χρόνο για να «μιλήσει» στους χιλιάδες διαδικτυακούς της φίλους, ευχαριστώντας τους για τις ευχές και την αγάπη που της έστειλαν για τα γενέθλιά της.

«Ευχαριστώ τόοοοσο πολύ για τις υπέροχες ευχές, συμπεθέρες μου… πραγματικά με κάνετε να χαμογελάω όλη μέρα! Σας στέλνω πίσω όλη την αγάπη x1000. Σβήνω τα #32 κεράκια και το γιορτάζω στο πιο όμορφο μέρος, με τους πιο αγαπημένους μου ανθρώπους. Ευχαριστώ που είστε η οικογένεια μου, αυτοί που διάλεξα και που κάνουν τη ζωή μου να μοιάζει πάντα με διακοπές! Στα επόμενα κεφάλαια… να είναι όλα τόσο γεμάτα όσο αυτό εδώ».