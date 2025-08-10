Γενέθλια στην Ίμπιζα για την Ιωάννα Τούνη: Η τούρτα, η έκπληξη & οι φίλοι

Στην Ίμπιζα θέλησε να περάσει τα φετινά της γενέθλια η Ιωάννα Τούνη για να γιορτάσει τα 32 της χρόνια με όμορφες αναμνήσεις.

Λίγες μέρες νωρίτερα είχε αποκαλύψει μέσα από τα social media πως ετοίμαζε ένα μεγάλο birthday trip, κλείνοντας εισιτήρια για όλους τους φίλους της.

Λίγο πριν ξεκινήσουν τα τραγούδια και οι χοροί, οι φίλοι της, τους οποίους θεωρεί οικογένειά της, της ετοίμασαν μια έκπληξη. Εμφανίστηκαν στο ξενοδοχείο με μια baby blue τούρτα γεμάτη χρώμα και λάμψη.

Η baby blue τούρτα γενεθλίων

Όλοι μαζί της τραγούδησαν το Happy Birthday και εκείνη με τη σειρά της έσβησε τα κεράκια της τούρτα όλο συγκίνηση και χαμόγελα.

Το birthday look της Ιωάννας Τούνη

Το απρόοπτο πριν την…πτήση



Λίγες ώρες πριν μπει στο αεροπλάνο η influencer – επιχειρηματίας αποκάλυψε πως έβγαλε έρπη και το σχολίασε με χιούμορ.



«Βγάζω έρπη και το έκαψα με οινόπνευμα, κουμπώθηκα στις βιταμίνες και ξεκίνησα αλοιφές και χάπια Zovirax μήπως και το προλάβω. Με φάγατε μωρέ!», είπε η ίδια.