Γενέθλια στην Ίμπιζα για την Ιωάννα Τούνη: Η τούρτα, η έκπληξη & οι φίλοι

32α γενέθλια στο κοσμοπολίτικο νησί της Ισπανίας

10.08.25 , 11:28 Γενέθλια στην Ίμπιζα για την Ιωάννα Τούνη: Η τούρτα, η έκπληξη & οι φίλοι
Celebrities & Gossip Νεα
Στην Ίμπιζα θέλησε να περάσει τα φετινά της γενέθλια η Ιωάννα Τούνη για να γιορτάσει τα 32 της χρόνια με όμορφες αναμνήσεις.

Ιωάννα Τούνη: Κάνει αληθινό τελετουργικό για να διώξει την κακή ενέργεια!

Γενέθλια στην Ίμπιζα για την Ιωάννα Τούνη: Η τούρτα, η έκπληξη & οι φίλοι

Λίγες μέρες νωρίτερα είχε αποκαλύψει μέσα από τα social media πως ετοίμαζε ένα μεγάλο birthday trip, κλείνοντας εισιτήρια για όλους τους φίλους της.

Ιωάννα Τούνη: «Έχω 4 δουλειές και δουλεύω κάθε μέρα. Τι δεν καταλαβαίνεις;»

Γενέθλια στην Ίμπιζα για την Ιωάννα Τούνη: Η τούρτα, η έκπληξη & οι φίλοι

Λίγο πριν ξεκινήσουν τα τραγούδια και οι χοροί, οι φίλοι της, τους οποίους θεωρεί οικογένειά της, της ετοίμασαν μια έκπληξη. Εμφανίστηκαν στο ξενοδοχείο με μια baby blue τούρτα γεμάτη χρώμα και λάμψη.

Η baby blue τούρτα γενεθλίων

Η baby blue τούρτα γενεθλίων

Όλοι μαζί της τραγούδησαν το Happy Birthday και εκείνη με τη σειρά της έσβησε τα κεράκια της τούρτα όλο συγκίνηση και χαμόγελα.

Το birthday look της Ιωάννας Τούνη

Το birthday look της Ιωάννας Τούνη

Το απρόοπτο πριν την…πτήση


Λίγες ώρες πριν μπει στο αεροπλάνο η influencer – επιχειρηματίας αποκάλυψε πως έβγαλε έρπη και το σχολίασε με χιούμορ.

Απρόοπτο για την Ιωάννα Τούνη πριν την Ίμπιζα: «Με φάγατε μωρέ!»


«Βγάζω έρπη και το έκαψα με οινόπνευμα, κουμπώθηκα στις βιταμίνες και ξεκίνησα αλοιφές και χάπια Zovirax μήπως και το προλάβω. Με φάγατε μωρέ!», είπε η ίδια.

