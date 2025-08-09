Απρόοπτο για την Ιωάννα Τούνη πριν την Ίμπιζα: «Με φάγατε μωρέ!»

Η Ιωάννα Τούνη έφτιαξε βαλίτσες και σήμερα, Σάββατο 9 Αυγούστου, αναχώρησε για Ίμπιζα μαζί με τους κολλητούς της για να γιορτάσει τα γενέθλιά της με τον πιο fun τρόπο!

Η influencer και επιχειρηματίας γίνεται 32 την Κυριακή 10 Αυγούστου και αποφάσισε να το γιορτάσει με ένα ταξίδι που τα έχει όλα: ήλιο, θάλασσα, πάρτι και φυσικά αγαπημένα πρόσωπα.

Η Ιωάννα κανόνισε τα πάντα από τη διαμονή μέχρι τα εισιτήρια και ετοίμασε ένα ταξίδι-δώρο για την παρέα της, ώστε να περάσουν όλοι μαζί ένα αξέχαστο birthday weekend.

Λίγο πριν φύγουν, όμως, ένα μικρό απρόοπτο πήγε να της χαλάσει τη διάθεση. Όπως αποκάλυψε η ίδια στα Instagram Stories της, εμφάνισε ξανά έρπη στο πρόσωπό της.

«Βγάζω έρπη και το έκαψα με οινόπνευμα, κουμπώθηκα στις βιταμίνες και ξεκίνησα αλοιφές και χάπια Zovirax μήπως και το προλάβω. Με φάγατε μωρέ!», έγραψε με το γνωστό της χιούμορ.