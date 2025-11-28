Jeep Βελμάρ: Στηρίζει το Dirfys Trail Run 2025

Η Jeep Βελμάρ, επίσημος διανομέας της Jeep στην Ελλάδα και μέλος του Ομίλου Autohellas, στηρίζει ενεργά τον αθλητισμό, τη φύση και την περιπέτεια, ως Επίσημος Χορηγός του Dirfys Trail Run, στη Στενή Ευβοίας, που διοργανώνεται στις 29 και 30 Νοεμβρίου.

Ο αγώνας διεξάγεται το την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2025, στη μαγευτική Στενή Διρφύων — έναν από τους πιο δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς της Εύβοιας, γνωστή για τα εντυπωσιακά μονοπάτια της Δίρφης και τη μοναδική φυσική της ομορφιά. Ο αγώνας περιλαμβάνει διαδρομές 5 χλμ, 15 χλμ και 30 χλμ, μέσα από πανέμορφα μονοπάτια της Δίρφης, προσελκύοντας δρομείς κάθε επιπέδου από όλη την Ελλάδα.

Στο χώρο της εκκίνησης και του τερματισμού, η Jeep Βελμάρ θα έχει δυναμική παρουσία με επιλεγμένα μοντέλα της σειράς Jeep 4x4, όπως το Avenger και το Compass 4xe. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα νέα μοντέλα, να ενημερωθούν για τις τεχνολογίες εξηλεκτρισμού και να ανακαλύψουν τη φιλοσοφία ελευθερίας και αυθεντικότητας που χαρακτηρίζει τη μάρκα Jeep.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, οι επισκέπτες και οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετέχουν σε έναν ξεχωριστό διαγωνισμό της Jeep Βελμάρ για να κερδίσουν ένα ρολόι Garmin, ιδανικό για κάθε διαδρομή στο βουνό, στην πόλη, παντού!