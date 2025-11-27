Snik: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση ότι θα γίνει μπαμπάς

Κοιτάζει τον υπέρηχο του μωρού και λάμπει από ευτυχία!

27.11.25 , 23:20 Snik: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση ότι θα γίνει μπαμπάς
Snik: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση ότι θα γίνει μπαμπάς
O Snik έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά τη χαρμόσυνη ανακοίνωση ότι θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά, καθώς η σύντροφός του Marta Aharonian κυοφορεί το μωρό τους.

Ο δημοφιλής Έλληνας τράπερ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφία με την αγαπημένη του η οποία έχει φανερά φουσκωμένη κοιλίτσα αλλά και άλλα στιγμιότυπα όπου κρατά τον υπέρηχο του μωρού στα χέρια του.

Πιο ευτυχισμένος από ποτέ, ο τράπερ ποζάρει στον φακό κρατώντας τον υπέρηχο και στη λεζάντα της ανάρτησής του προσθέτει δύο emojis μπιμπερό. 

Δες την ανάρτηση και τις φωτογραφίες που ανήρτησε ο Snik:

 

Snik: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση ότι θα γίνει μπαμπάς

Snik: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση ότι θα γίνει μπαμπάς

Snik: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση ότι θα γίνει μπαμπάς

Ο Snik έκανε την αποκάλυψη ότι θα γίνει μπαμπάς, το απόγευμα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου όταν βρέθηκε στο γήπεδο «Καραϊσκάκης». Εκεί τον «τσάκωσε» ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Μπάκας και ο τράπερ είπε με χαρά ότι η σύντροφός του είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί.

Marta Aharonian: Ποια είναι η σύντροφος του Snik

Η εντυπωσιακή Marta Aharonian είναι η σύντροφος του Snik και τα τελευταία χρόνια, οι δυο τους αποτελούν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Η Marta κατάγεται από την Αρμενία και έχει καταφέρει να ξεχωρίσει, όχι μόνο ως influencer στα social media, αλλά και ως επιχειρηματίας, καθώς διαθέτει δικό της κατάστημα στην Κηφισιά, όπου προσφέρει υπηρεσίες ομορφιάς και περιποίησης. 

Η σχέση τους έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2023, όταν άρχισαν να εμφανίζονται δημόσια μαζί — μέσα από κοινές φωτογραφίες και ταξίδια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Η Marta είναι ήδη μητέρα. Από προηγούμενη σχέση η TikToker - επιχειρηματίας έχει μια κόρη ηλικίας περίπου 7–8 ετών, με την οποία ο Snik φαίνεται πως έχει αναπτύξει πολύ καλή σχέση.

Τον Ιούλιο του 2024, ο Snik μέσα από ένα βίντεο αποκάλυψε πως προετοιμάζεται να παντρευτεί τη Marta, και επεσήμανε πως... γυμνάζεται εντατικά για τον γάμο!

