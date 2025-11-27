First Dates - Μυρτώ σε Γιώργο: «Σε ευχαριστώ που με ανέχτηκες!»

Το ραντεβού που ξέφυγε από τη friend zone κι έγινε... awkward

27.11.25 , 22:05 First Dates - Μυρτώ σε Γιώργο: «Σε ευχαριστώ που με ανέχτηκες!»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από την αρχή, το ραντεβού της Μυρτώς και του Γιώργου στο First Dates, δεν ήταν από αυτά που πηγαίνουν καλά... 

Σε ό,τι ρωτούσε η 23χρονη κοπέλα ο 24χρονος από τον Ωρωπό, απαντούσε λάθος! «Είπα στην αρχή ότι δε θέλω με τίποτα να ακούσω κλισέ, ατάκες και νομίζω ότι σήμερα τις άκουσα όλες», είπε στο cue της η Μυρτώ. 

First Dates - Μυρτώ σε Γιώργο: «Σε ευχαριστώ που με ανέχτηκες!»

«Έχουμε πλέον αποχωριστεί για τα καλά το friend zone κι έχουμε φτάσει στο awkward zone. Η φάση μου είναι απλά επιβίωση», τόνισε σε άλλο σημείο η κοπέλα, τη στιγμή που ο Γιώργος έλεγε σε φίλο του στον τηλέφωνο ότι το ραντεβού πηγαίνει καλά

First Dates: Πώς αντέδρασε ο Γιώργος όταν είδε τη Μυρτώ;

First Dates - Μυρτώ σε Γιώργο: «Σε ευχαριστώ που με ανέχτηκες!»

«Εσύ πώς πιστεύεις ότι πήγε το σημερινό;», τον ρώτησε. «Πιστεύω ότι πηγαίνει καλά», της απάντησε εκείνος. «Ή δεν έχει πάρει καρφί, ή με τρολάρει απίστευτα και δεν το έχω καταλάβει εγώ», σχολίασε η Μυρτώ. Φεύγοντας από το εστιατόριο... έριξαν κι ένα τραγούδι με τη Ζενεβιέβ!

First Dates - Μυρτώ σε Γιώργο: «Σε ευχαριστώ που με ανέχτηκες!»

Στην ερώτηση να θα βγουν δεύτερο ραντεβού, ο Γιώργος απάντησε ότι είναι ανοιχτός. «Εγώ δεν θα έβγαινα», απάντησε η Μυρτώ. «Δεν υπάρχει πρόβλημα», αποκρίθηκε ο 24χρονος. «Είσαι πολύ καλό παιδί. Σε συμπάθησα σαν άνθρωπο. Πιστεύω ότι δεν ταιριάζουμε καθόλου», πρόσθεσε. «Σε ευχαριστώ που με ανέχτηκες!», είπε φεύγοντας η Μυρτώ.

