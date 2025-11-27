Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού μετά από καταδίωξη - Δείτε βίντεο

«Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;», είπε στους αστυνομικούς

Βίντεο από την καταδίωξη του γιου γνωστού πολιτικού στη Νέα Ερυθραία / Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 27 Νοεμβρίου στη Νέα Ερυθραία, όταν η Αστυνομία συνέλαβε τον γιο γνωστού πολιτικού.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάσε το Mega, φαίνεται ένα λευκό αυτοκίνητο που κινούταν με μεγάλη ταχύτητα και το οποίο οδηγούσε ο νεαρός γιος του πολιτικού, με έναν φίλο του στη θέση του συνοδηγού. Παρά τα σήματα των αστυνομικών, οι δύο νεαροί επιχείρησαν να διαφύγουν στρίβοντας διαδοχικά στα στενά της περιοχής και αναπτύσσοντας υψηλές ταχύτητες.

«Τους έκαναν σήμα με φάρο και σειρήνες, αλλά δε σταμάτησαν. Έτρεχαν εδώ μέσα με τουλάχιστον 100 χιλιόμετρα», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Το περιστατικό ξεκίνησε λίγο νωρίτερα, όταν αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς έσπευσαν στο κλειστό Γυμναστήριο της Νέας Ερυθραίας μετά από αναφορές κατοίκων για άτομα που προκαλούσαν ζημιές. Οι αρχές εντόπισαν δύο νεαρούς, όμως όταν προσπάθησαν να τους ελέγξουν, εκείνοι μπήκαν γρήγορα στο όχημα και προσπάθησαν να φύγουν.

Ακολούθησε καταδίωξη μέσα στα στενά, με τον 19χρονο γιο του γνωστού πολιτικού να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, να παραβιάζει δύο STOP σε ώρα αιχμής και να εισέρχεται ανάποδα σε δρόμο, θέτοντας σε κίνδυνο διερχόμενους οδηγούς και πεζούς.

Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού μετά από καταδίωξη - Δείτε βίντεο

Η «τρελή» πορεία ολοκληρώθηκε στη διασταύρωση Βορείου Ηπείρου και Σολωμού, όπου το αυτοκίνητο σταμάτησε. Οι δύο νεαροί βγήκαν τρέχοντας, όμως οι αστυνομικοί τους καταδίωξαν πεζοί και τους συνέλαβαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος του πολιτικού φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Ξέρετε ποιος είμαι;».

Ο 19χρονος και ο 20χρονος φίλος του συνελήφθησαν για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ στον οδηγό βεβαιώθηκαν και τροχονομικές παραβάσεις. Οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να οριστεί η δίκη τους.

