Βραβεία συγκίνησης και ελπίδας στα πρόσωπα που ξεχώρισαν το 2025

Παρουσίασαν οι παρουσιαστές του Star Σπύρος Λάμπρου και Άννα Σταματιάδου

27.11.25 , 22:07
Μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στα πρόσωπα που ξεχώρισαν για τη δύναμη και την αλληλεγγύη τους πραγματοποιήθηκε χθες στο Dia Noche στη Μαρίνα Αλίμου από την Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών και τον πρόεδρο της Cpt. Dr. Γιώργο Βάλλη.  

Άνθρωποι με διαφορετικές διαδρομές αλλά κοινό τους στοιχείο την προσφορά, την πίστη στην αλληλεγγύη ενώθηκαν στον χώρο και απέδειξαν ότι το φως νικάει το σκοτάδι ακόμη και στις πιο απαιτητικές στιγμές. 

Την παρουσίαση ανέλαβαν οι δημοσιογράφοι - παρουσιαστές Σπύρος Λάμπρου και Άννα Σταματιάδου, οι οποίοι με επαγγελματισμό και άψογο συντονισμό σε συνεργασία με τις κυρίες Ματίνα Βασιλάκου και Γεωργία Παπακωνσταντίνου ανέδειξαν τις ιστορίες των ανθρώπων που βρέθηκαν στο επίκεντρο της βραδιάς. 

Την αυλαία άνοιξε η απονομή βράβευσης του Νίκου Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη συμβολή του στη ρύθμιση φορολόγησης ιδιωτικών σκαφών αναψυχής, αλλά και του βουλευτή Κυκλάδων Φίλιππου Φόρτωμα για τη στήριξη των νησιωτών, την προσπάθεια συγκράτησης ακτοπλοϊκών τιμών και την προστασία του μνημείου της Πορτάρας. 

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η βράβευση του 13χρονου Μιχαήλ Πάνου από τον Cpt. Dr. Γιώργο Βάλλη, που ύψωσε το πλακάτ «Νίκησα τον καρκίνο στο κεφάλι» και έγινε σύμβολο δύναμης για κάθε παιδί που δίνει μάχη ζωής. 

Η εκδήλωση ανέδειξε επίσης πράξεις γενναιότητας όπως αυτή του Γκόγκα Λεβιάν, ο οποίος αψηφώντας τον κίνδυνο όρμησε στα νερά του Άραχθου για να σώσει δύο παιδιά. 

Με χειροκρότημα συγκίνησης παρέλαβαν τιμητικές πλακέτες ο υπεραθλητής Γιώργος Δούβας για τον άθλο Κως-Νίσυρος υπέρ παιδιών ΑμεΑ, ο Ιωάννης Παπαθανασίου, τυφλός σημαιοφόρος από τη Γαβαλού Αγρινίου, αλλά και ο ναυαγοσώστης Γιώργος Νικολόπουλος, που έσωσε τρίχρονο κορίτσι εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ.

Για τη σωτήρια επέμβασή της στο αεροδρόμιο της Ρόδου, όπου επανέφερε στη ζωή τουρίστα, βραβεύτηκε επίσης η παιδίατρος Όλγα Τζέτζη αλλά και ο Παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης για το παγκόσμιο ρεκόρ των 80,45 ναυτικά μίλια σε 60 ώρες, στέλνοντας μήνυμα ότι «τα όνειρα όρια δεν έχουν». 

Διακρίσεις απονεμήθηκαν και στους Κώστα Κριτζιλάκη και Ραφαέλα Φουρναράκη για τον αγώνα τους υπέρ της ισότητας των ΑμεΑ, μέσω των social media.  

Με τιμητικές πλακέτες βραβεύτηκαν επίσης στελέχη του λιμενικού αλλά και ο δημοσιογράφος Λάμπρος Κατσαρός.

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση:

Βραβεία συγκίνησης και ελπίδας στα πρόσωπα που ξεχώρισαν το 2025

Βραβεία συγκίνησης και ελπίδας στα πρόσωπα που ξεχώρισαν το 2025

Βραβεία συγκίνησης και ελπίδας στα πρόσωπα που ξεχώρισαν το 2025

Βραβεία συγκίνησης και ελπίδας στα πρόσωπα που ξεχώρισαν το 2025

Βραβεία συγκίνησης και ελπίδας στα πρόσωπα που ξεχώρισαν το 2025

Βραβεία συγκίνησης και ελπίδας στα πρόσωπα που ξεχώρισαν το 2025

