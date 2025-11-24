Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα

Πλάνα από drone από το Μύλο των Ξωτικών, στα Τρίκαλα, που άνοιξε πριν από λίγες μέρες τις πύλες του

Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την πιο μαγική γιορτή του χρόνου και εμείς σας παρουσιάζουμε τα καλύτερα θεματικά πάρκα, για να επισκεφθείτε με τα παιδιά σας τις ημέρες των Χριστουγέννων, σε μοναδικούς προορισμούς!

Τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα πάρκα στην Ελλάδα

Είτε επιλέξετε να μείνετε στην Αθήνα, είτε να ταξιδέψετε με την οικογένειά σας σε κάποιον χειμωνιάτικο προορισμό, συνδυάζοντας τις διακοπές σας με μία επίσκεψη σε μοναδικά θεματικά πάρκα, εμείς σας έχουμε τις καλύτερες προτάσεις.

Τα τελευταία χρόνια αποτελεί must προορισμό για μικρούς και μεγάλους που θέλουν να ζήσουν από πρώτο χέρι τη μαγεία των Χριστουγέννων! Ο Μύλος των Ξωτικών στα μαγευτικά Τρίκαλα, έχει κερδίσει επάξια τον τίτλο του πιο φαντασμαγορικού χριστουγεννιάτικου προορισμού για οικογένειες.

Οι δραστηριότητες στο μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο της χώρας ποικίλλουν και είναι μία ιδανική πρόταση για μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρείτε παγοδρόμιο, ρόδα, καρουζέλ, παιχνίδια, εργαστήρια, παραμυθοχώρες, ενώ λαμβάνουν χώρα παραστάσεις και συναυλίες.

Κάποιες από τις θεματικές δράσεις του πάρκου είναι:

Το σπίτι του Άη Βασίλη: Εκεί όπου τα όνειρα των παιδιών γίνονται πραγματικότητα

Το δεντρόσπιτο της Τίνκερμπελ: Η καρδιά της νεραϊδόσκονης στον Μύλο των Ξωτικών

Η κουζίνα της κυρά Βασίλενας: Ανακαλύψτε το μέρος που ζυμώνονται τα μυστικά των γιορτών

Ταχυδρομείο των Ξωτικών: Η μαγική διαδρομή των χριστουγεννιάτικων ευχών

Ζωγραφική προσώπου: Οι ζωγράφοι των ξωτικών μεταμορφώνουν μικρούς και μεγάλους!

Ο Τροχός των Πειρατών της Βιολάντα: Ένας λαμπερός τροχός γεμάτος γλυκές εκπλήξεις και χαρές

Εργαστήρι Μανιταριών: Ταξίδι στη φύση και τα υπέροχα μυστικά του Βορρά

Ημέρες Παραμυθιού: Μια μαγική εμπειρία γεμάτη ιστορίες, ήρωες και φαντασία

Ημερομηνίες έναρξης - λήξης: 21 Νοεμβρίου 2025 – 06 Ιανουαρίου 2026.

Ωστόσο, η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα απλώνεται σε ολόκληρη την πόλη των Τρικάλων. Οι πεζόδρομοι, το ποτάμι και οι γέφυρες φωτίζονται με πολυάριθμα λαμπάκια, ενώ οι must βόλτες είναι η οδός Ασκληπιού, η Κεντρική Γέφυρα, η Γέφυρα Ασκληπιού και η Κεντρική Πλατεία με το εντυπωσιακό δέντρο. Επίσης, εάν αναζητάτε χειμερινή, ζεστή ατμόσφαιρα , τότε μία εκδρομή στα γραφικά χωριά Ελάτη και Περτούλι θα σας ανταμείψει.

Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που κάποιος πρέπει να επισκεφθεί την υπέροχη πόλη της Δράμας, έναν από τους κορυφαίους χριστουγεννιάτικους προορισμούς της Ελλάδας, είναι η «Ονειρούπολή» της... Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή γιορτινά event στη χώρα μας.

Το μεγαλύτερο μέρος της πόλης «ντύνεται» γιορτινά και καλωσορίζει μικρούς και μεγάλους στο μαγικό χωριό του Αϊ-Βασίλη με ξύλινα σπιτάκια, δωρεάν δραστηριότητες, κουκλοθέατρο, εργαστήρια και άλλες δράσεις, όλες δωρεάν για τους επισκέπτες. Το σκηνικό είναι πραγματικά παραμυθένιο και αποτελεί μία από τις αγαπημένες προτάσεις για τα παιδιά.

Ημερομηνίες έναρξης - λήξης: 04 Δεκεμβρίου 2025 - 06 Ιανουαρίου 2026 (Η επίσημη έναρξη, με συναυλία, θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου).

Εάν είστε και λάτρεις των χειμερινών σπορ, τότε μόλις 1,5 ώρα από τη Δράμα θα συναντήσετε το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού, το οποίο επαναλειτούργησε το 2024 και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα της χώρας, χάρη στο υψόμετρο και την ποιότητα χιονιού.

Η Δράμα αποτελεί έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για τα Χριστούγεννα και σας την προτείνουμε ανεπιφύλακτα.

Ο Βόλος τα Χριστούγεννα συνδυάζει τον εντυπωσιακό στολισμό και τη μαγεία του Πηλίου, ενώ κάθε χρόνο στην πόλη διοργανώνεται ένας γιορτινός κύκλος με events με τίτλο «Ο Βόλος μας Μαγεύει». Εκείνη την περίοδο πραγματοποιούνται πολυπληθή δρώμενα, στολισμοί, θεματικά πάρκα. κ.λπ.

Η έναρξη φέτος θα λάβει χώρα στην Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, με την τελετή φωταγώγησης της πόλης του Βόλου, θα κορυφωθεί στις 26 Δεκεμβρίου με τη Βραδιά των Φαναριών και θα ολοκληρωθεί στις 06 Ιανουαρίου.

Στην Πλατεία Ρήγα Φεραίου στήνεται το Χριστουγεννιάτικο χωριό του Αϊ-Βασίλη, ενώ στην Πλατεία Πανεπιστημίου φέτος θα στηθεί το θεματικό χριστουγεννιάτικο πάρκο «Ζαχαροχώρα».

Επιπρόσθετα, μην αμελήσετε να πραγματοποιήσετε εκδρομές στα παραδοσιακά χωριά του Πηλίου, όπως τη Μακρινίτσα, την Πορταριά, τις Μηλιές, τα Χάνια κ.ά. και να εντυπωσιαστείτε από την ομορφιά αυτού του τόπου.

Εάν θέλετε να ζήσετε τα πιο λαμπερά Χριστούγεννα και η Θεσσαλονίκη είναι μέσα στην ταξιδιωτική σας λίστα, τότε μην το σκέφτεστε: Τα Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη είναι λαμπερά, ζωντανά και γεμάτα επιλογές για μικρούς και μεγάλους. Στη στολισμένη Πλατεία Αριστοτέλους θα συναντήσετε καρουζέλ, δραστηριότητες και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια.

Το χριστουγεννιάτικο έλατο, θα στολιστεί με χιλιάδες λαμπιόνια, ενώ η φωταγώγησή του έχει ήδη προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου.

Επίσης, στην προβλήτα 1 του Λιμανιού φιλοξενείται μια εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη αγορά.

Επισκεφθείτε το δημοφιλή «Αστερόκοσμο», ο οποίος λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στον χώρο της ΔΕΘ και απολαύστε δραστηριότητες όπως εργαστήρι ξωτικών, face painting, παραστάσεις, καθώς και το σπίτι του Αϊ-Βασίλη.

Η συμπρωτεύουσα είναι ιδανική για βραδιές κινηματογράφου και παραστάσεων. Απολαύσετε οικογενειακώς ταινίες και παραστάσεις σε κάθε γωνιά της πόλης, όπως:

Μολυβένιος Στρατιώτης – Θέατρο Αριστοτέλειον: 22,23,29,30 Νοεμβρίου & 7,14 Δεκεμβρίου 2025

Ο Καρυοθραύστης (παιδική παράσταση) – Metropolitan Urban Theater: 13 Δεκεμβρίου 2025 – 4 Ιανουαρίου 2026

Τα Χριστούγεννα του Ίκαρου Ποντίκαρου (μιούζικαλ) – Θέατρο Αθήναιον: 6 – 28 Δεκεμβρίου 2025

Ο Άγιος Βασίλης και οι Αδέξιοι Βοηθοί του – Artbox Fargani Theater: 6,13,27 Δεκεμβρίου 2025

Peter Pan On Ice – Paok Sports Arena: 26 Δεκεμβρίου 2025

Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ – Θέατρο Ράδιο Σίτυ: 21 Δεκεμβρίου 2025

Η Αθήνα αποτελεί ιδανικό προορισμό για μια οικογενειακή χριστουγεννιάτικη απόδραση. Προσφέρει ένα άκρως εορταστικό κλίμα, στολισμούς σε διάφορα σημεία της πόλης – όπως η πλατεία Συντάγματος και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, εκδηλώσεις, παραστάσεις και φυσικά θεματικά πάρκα.

Κορυφαίο σημείο για παιδιά είναι το Christmas Factory στην Τεχνόπολη, το οποίο φέτος έχει ως θέμα τη «Φωτεινή Πολιτεία». Περιλαμβάνει Fun Park με παγοδρόμιο, ρόδα, καρουζέλ και άλλα παιχνίδια λούνα παρκ, εργαστήρια και θεατρική παράσταση. Υπάρχουν διαφόρων ειδών εισιτήρια, άλλα για το Fun Park και άλλα για την παράσταση.

Ημερομηνίες έναρξης - λήξης: 22 Νοεμβρίου 2025 - 06 Ιανουαρίου 2026

Η Αθήνα είναι το ιδανικό μέρος για να παρακολουθήσετε οικογενειακώς μια από τις δεκάδες παραστάσεις που παίζονται την περίοδο των Χριστουγέννων. Δείτε κάποιες από αυτές:

Το παιδικό μιούζικαλ «Ο Καρυοθραύστης», στον Πολυχώρο Αυλαία, 15 Νοεμβρίου 2025 – 10 Ιανουαρίου 2026

Η παιδική παράσταση «Ο Μίκυ και η παρέα σώζουν τα Χριστούγεννα», στο Θέατρο Αυλαία, Νοέμβριος 2025 – Ιανουάριος 2026

Το μιούζικαλ «Ο Αλαντίν και τα Μαγικά Χριστούγεννα» στο Μέγαρο Μουσικής, 20 Δεκεμβρίου 2025 – 5 Ιανουαρίου 2026

Η μουσικοθεατρική παράσταση «Τα Μαγικά Χριστούγεννα του Πινόκιο», στο Christmas Theater, 17-31 Δεκεμβρίου 2025

Παράσταση μπαλέτου «Ο Καρυοθραύστης» από το Εθνικό Ακαδημαϊκό Μπαλέτο Βάρνας, στο Christmas Theater, 23-24 Δεκεμβρίου 2025