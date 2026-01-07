Χρυσούλα Διαβάτη: «Υπάρχει πρόοδος, κινείται» δήλωσε ο Νικήτας Τσακίρογλου

Θετική εξέλιξη παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με την υγεία της.

Η δημοσιογράφος του Πρωινού Χριστίνα Βουδούρη επικοινώνησε με τον σύζυγο της ηθοποιού, Νικήτα Τσακίρογλου, ο οποίος αποκάλυψε πως η Χρυσούλα Διαβάτη αναρρώνει στο σπίτι τους.

«Όλα καλά και όλα προς ανάρρωση. Δόξα τω Θεώ πάμε καλά. Συμπεριφέρεται στο σπίτι, οικιακά, άλλωστε η Χρυσούλα πάντοτε πρώτα έβαζε στη ζωή της το σπίτι και μετά την τέχνη», είπε αρχικά ο Νικήτας Τσακίρογλου.

Σε ερώτηση για το αν της λείπει το θέατρο, απάντησε: «Δε νομίζω. Γιατί σε κάποια φάση, όταν μεγαλώνει κανένας, ωριμάζει και σιγά-σιγά αποσύρεται. Αρκετά δούλεψε και σκληρά, γιατί η Χρυσούλα είναι πολυτάλαντο πλάσμα και έκανε και χορό και τραγούδι και επιθεώρηση και πρόζα, όλα. Υπάρχει πρόοδος, κινείται».

Θυμίζουμε ότι η καταξιωμένη ηθοποιός πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα και τα τελευταία χρόνια η υγεία της έχει επιδεινωθεί.

Η Χρυσούλα Διαβάτη είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες κι αγαπητές Ελληνίδες ηθοποιούς, με μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Είναι γνωστή για το πηγαίο ταλέντο της τόσο στην κωμωδία όσο και στο δράμα, καθώς και για την ειλικρινή, συχνά αιχμηρή, δημόσια παρουσία της.

Το κοινό ακόμα και σήμερα την απολαμβάνει μέσα από τις επαναλήψεις των σειρών Δυο ξένοι και Οι στάβλοι της Εριέτας Ζαϊμη, αλλά και πολλών ακόμα τηλεοπτικών της συμμετοχών.