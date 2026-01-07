Χρυσούλα Διαβάτη: «Υπάρχει πρόοδος, κινείται» δήλωσε ο Νικήτας Τσακίρογλου

Όσα αποκάλυψε ο σύζυγός της για τη θετική εξέλιξη στην υγεία της

Θετική εξέλιξη παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με την υγεία της.

Ραγίζει καρδιές ο Νικήτας Τσακίρογλου: «Δεν είναι η Χρυσούλα που γνωρίζαμε»

Η δημοσιογράφος του Πρωινού Χριστίνα Βουδούρη επικοινώνησε με τον σύζυγο της ηθοποιού, Νικήτα Τσακίρογλου, ο οποίος αποκάλυψε πως η Χρυσούλα Διαβάτη αναρρώνει στο σπίτι τους.

Χρυσούλα Διαβάτη: «Υπάρχει πρόοδος, κινείται» δήλωσε ο Νικήτας Τσακίρογλου

«Όλα καλά και όλα προς ανάρρωση. Δόξα τω Θεώ πάμε καλά. Συμπεριφέρεται στο σπίτι, οικιακά, άλλωστε η Χρυσούλα πάντοτε πρώτα έβαζε στη ζωή της το σπίτι και μετά την τέχνη», είπε αρχικά ο Νικήτας Τσακίρογλου.

Νικήτας Τσακίρογλου: «Tώρα λέω πολύ περισσότερο το "σ'αγαπώ” στη Χρυσούλα»

Σε ερώτηση για το αν της λείπει το θέατρο, απάντησε: «Δε νομίζω. Γιατί σε κάποια φάση, όταν μεγαλώνει κανένας, ωριμάζει και σιγά-σιγά αποσύρεται. Αρκετά δούλεψε και σκληρά, γιατί η Χρυσούλα είναι πολυτάλαντο πλάσμα και έκανε και χορό και τραγούδι και επιθεώρηση και πρόζα, όλα. Υπάρχει πρόοδος, κινείται».

Θυμίζουμε ότι η καταξιωμένη ηθοποιός πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα και τα τελευταία χρόνια η υγεία της έχει επιδεινωθεί.

Χρυσούλα Διαβάτη: «Υπάρχει πρόοδος, κινείται» δήλωσε ο Νικήτας Τσακίρογλου

Η Χρυσούλα Διαβάτη είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες κι αγαπητές Ελληνίδες ηθοποιούς, με μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Είναι γνωστή για το πηγαίο ταλέντο της τόσο στην κωμωδία όσο και στο δράμα, καθώς και για την ειλικρινή, συχνά αιχμηρή, δημόσια παρουσία της.

Χρυσούλα Διαβάτη:Η σιωπηλή μάχη με την υγεία της & το διαφορετικό καλοκαίρι

Το κοινό ακόμα και σήμερα την απολαμβάνει μέσα από τις επαναλήψεις των σειρών Δυο ξένοι και Οι στάβλοι της Εριέτας Ζαϊμη, αλλά και πολλών ακόμα τηλεοπτικών της συμμετοχών.

