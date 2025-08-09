Χρυσούλα Διαβάτη:Η σιωπηλή μάχη με την υγεία της & το διαφορετικό καλοκαίρι

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Νικήτας Τσακίρογλου για την πορεία της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη/ εκπομπή Το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αυτό το καλοκαίρι είναι διαφορετικό για τη Χρυσούλα Διαβάτη. Δε βρίσκεται σε κάποια θεατρική σκηνή να κάνει πρόβες έχοντας το άγχος της πρεμιέρας.

Η ηθοποιός έχει επικεντρωθεί στην υγεία της και πώς θα καταφέρει και πάλι να σταθεί στα πόδια της.

Η αρχή του προσωπικού της Γολγοθά

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Μιχαήλ στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών, όλα ξεκίνησαν πριν από λίγους μήνες, όταν ένα αυτοάνοσο νόσημα την ανάγκασε να αποσυρθεί προσωρινά από κάθε επαγγελματική της δραστηριότητα.

Οι θεράποντες ιατροί της έχουν συστήσει να ξεκουραστεί και να δώσει προτεραιότητα στην υγεία της, προκειμένου να επανέλθει το γρηγορότερο στην καθημερινότητα.

Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Πέρασε μια κρίση υγείας και νοσηλεύτηκε»

Οι…φύλακες άγγελοί της

Όλο αυτό το δύσκολο διάστημα η Χρυσούλα Διαβάτη δεν είναι μόνη της. Διπλά της, σταθερά και ακούραστα, βρίσκεται ο σύζυγός της και επίσης ηθοποιός, Νικήτας Τσακίρογλου. 

Το ζευγάρι σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση το 2021/ NDP

Το ζευγάρι σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση το 2021/ NDP

Ο ίδιος, με λόγια απλά αλλά γεμάτα αγάπη, δήλωσε πρόσφατα: «Πάμε καλά», εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την πορεία της υγείας της συζύγου του. 

Τσακίρογλου για αυτοάνοσο της Διαβάτη: «Μας επισκέπτονται συχνά οι γιατροί»

«Θέλω να πιστεύω ότι πηγαίνει πολύ καλά. Υπάρχουν θεράποντες ιατροί που μας επισκέπτονται τακτικά και παρακολουθούν την κατάσταση, οι οποίοι και αυτοί είναι ευχαριστημένοι από την πορεία της υγείας. Ελπίζω ότι σύντομα η Χρυσούλα θα είναι κοντά στον κόσμο που την αγαπάει και που κι αυτή με την τέχνη της προσπαθεί να τους διασκεδάσει και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις που έχουν από τη Χρυσούλα. Δεν είμαστε για επισκέψεις τώρα, σε αυτές τις καταστάσεις. Θα περάσουν όλα αυτά και θα επανέλθουμε στην τακτική μας ζωή, με τους αγαπητούς φίλους και τους αγαπητούς ανθρώπους που έχουμε σχέση», είχε συμπληρώσει στην εκπομπή του Ant1 «Το Πρωινό».

Εκεί για να τη φροντίζει και να την προσέχει είναι και η κόρη τους, Λήδα, με τα δύο εγγόνια τους.

Το ζευγάρι είναι μαζί περισσότερα από 50 χρόνια

Ο Νικήτας Τσακίρογλου έχει βρει την αιώνια αγάπη στο πρόσωπο της Χρυσούλας Διαβάτη. Οι δυο τους είναι μαζί περισσότερα από 50 χρόνια  και αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του καλλιτεχνικού κόσμου.

Η Χρυσούλα Διαβάτη και ο Νικήτας Τσακίρογλου είναι μαζί πάνω από 50 χρόνια/ NDP

Η Χρυσούλα Διαβάτη και ο Νικήτας Τσακίρογλου είναι μαζί πάνω από 50 χρόνια/ NDP

Οι δύο ηθοποιοί έχουν αποκτήσει μια κόρη, η οποία δεν ακολούθησε  τα επαγγελματικά βήματά τους, αλλά έγινε συμβολαιογράφος. Η ίδια είναι παντρεμένη και τους έχει μάλιστα, χαρίσει και δύο πανέμορφα εγγονάκια.

«Είναι πολύ σημαντικό το «μαζί» γιατί μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες για το θέατρο πρωτίστως και τις ίδιες αγωνίες για να δημιουργήσουμε μία καλύτερη ζωή. Αυτοσκοπός είναι να συντηρείς σωστά τη μονιμότητα και να υπάρχει αυτό το πρωτογενές στοιχείο που την έφτιαξε. Λέγεται έρωτας», έχει πει ο Νικήτας Τσακίρογλου.

