Τροχαίο Λούτσα: Προφυλακίστηκε ο 29χρονος οδηγός - Τι ισχυρίστηκε

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, σκοτώνοντας ένα νεαρό παιδί και τραυματίζοντας άλλους τρεις. Υπενθυμίζεται ότι είχε βρεθεί αλκοόλ στο αίμα του, αλλά και κοκαΐνη. Το ρεπορτάζ είναι της Τασούλας Παπανικολάου.

Η απόφαση Ανακριτρίας και Εισαγγελέα για τον 29χρονο οδηγό που προκάλεσε την τραγωδία εκδόθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 4/12. Δύο ώρες διήρκησε η απολογία του, φαίνεται πως δεν είχε πάρα πολλά να πει. Ο βασικός του ισχυρισμός ήταν «Είμαι σε άθλια κατάσταση, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχασα τον έλεγχο του οχήματος».

«Όλα έγιναν όταν βγήκε μπροστά μου το αυτοκίνητο από το στενό. Για να το αποφύγω αναγκάστηκα να κάνω ελιγμό και εκεί έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Δεν αποκλείω να υπήρξε σύγκρουση».

Ο 29χρονος ήταν μια «κινούμενη βόμβα», οδηγώντας το αυτοκίνητο εκείνο το μοιραίο βράδυ. Μέσα στο νεκροτομείο δήλωσε μεταμέλεια, αλλά έξω από το νεκροτομείο εμφανίστηκε ως ένας άνθρωπος που μόνο συντετριμμένος δεν έδειχνε. Ήταν απαθής, ψύχραιμος. Γελούσε σε στιγμές και μιλούσε με τον συνήγορό του, γιατί μόνο από αυτόν συνοδευόταν.