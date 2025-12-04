Νέος τραυματισμός για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: Κατέρρρευσε στο παρκέ

Δύσκολες στιγμές πέρασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καθώς μόλις στο τρίτο λεπτό του αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, υπέστη τραυματισμό.
Άσχημα νέα σχετικά με τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο
O Greak Freak που θεωρείται ευρέως ως ένας από τους καλύτερους πάουερ φόργουορντ όλων των εποχών, έπαθε διάταση δεξιού γαστροκνημίου, και στη συνέχεια κατέρρευσε στο παρκέ.
Ο κορυφαίος καλαθοσφαιριστής ζήτησε βοήθεια για να αποχωρήσει από το παρκέ και έφυγε φανερά εκνευρισμένος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του επαγγελματία προπονητή Γκλεν Άντον "Ντοκ" Ρίβερς ο Greak Freak υποβλήθηκε άμεσα σε μαγνητική τομογραφία και όπως όλα δείχνουν για καλή του τύχη δεν έχει πειραχτεί ο αχίλλειος.
Philip Tsiaras- Portraits: Για πρώτη φορά το πορτραίτο του Αντετοκούνμπο
Aυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χάνει παιχνίδια λόγω τραυματισμού αλλά έχουν προηγηθεί άλλα έξι.
Ο μπασκετμπολίστας μπορεί κατά καιρούς να περνάει επίπονες καταστάσεις ωστόσο έχει πάντα στο πλευρό του την αγαπημένη του σύζυγο Μαράια με την οποία είναι μαζί από παιδιά.
Η Μαράια είναι η κρυφή δύναμή του και η γυναίκα που του έχει χαρίσει τέσσερα υπέροχα παιδιά: τον Λίαμ-Τσαρλς (γενν. 2020), τον Μάβερικ-Σάι (γενν. 2021), την Εύα-Μπρουκ (γενν. 2023) και την Άρια-Κάπρι (γενν. 2025).
Tην ίδια στιγμή σύμφωνα με πληροφορίες του Σαμς Σαράνια του ESPN, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται σε συζητήσεις με τους Μιλγουόκι Μπακς σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα. Ο ίδιος φέρεται να θέλει να γίνει παίκτης των Νιου Γιορκ Νικς.