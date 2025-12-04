Νέος τραυματισμός για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: Κατέρρρευσε στο παρκέ

Τι είχε πει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για τον Στέφανο Τσιτσιπά/ βίντεο από ΣΚΑΙ

Δύσκολες στιγμές πέρασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καθώς μόλις στο τρίτο λεπτό του αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, υπέστη τραυματισμό.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υπέστη τραυματισμό/ φωτογραφία από apimages

O Greak Freak που θεωρείται ευρέως ως ένας από τους καλύτερους πάουερ φόργουορντ όλων των εποχών, έπαθε διάταση δεξιού γαστροκνημίου, και στη συνέχεια κατέρρευσε στο παρκέ.

Oι συμπαίκτες του έσπευσαν για να τον βοηθήσουν/ φωτογραφία από apimages/ Kylie Bridenhagen

Ο κορυφαίος καλαθοσφαιριστής ζήτησε βοήθεια για να αποχωρήσει από το παρκέ και έφυγε φανερά εκνευρισμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του επαγγελματία προπονητή Γκλεν Άντον "Ντοκ" Ρίβερς ο Greak Freak υποβλήθηκε άμεσα σε μαγνητική τομογραφία και όπως όλα δείχνουν για καλή του τύχη δεν έχει πειραχτεί ο αχίλλειος.

Aυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χάνει παιχνίδια λόγω τραυματισμού αλλά έχουν προηγηθεί άλλα έξι.

Ο μπασκετμπολίστας μπορεί κατά καιρούς να περνάει επίπονες καταστάσεις ωστόσο έχει πάντα στο πλευρό του την αγαπημένη του σύζυγο Μαράια με την οποία είναι μαζί από παιδιά.

Η Μαράια είναι η κρυφή δύναμή του και η γυναίκα που του έχει χαρίσει τέσσερα υπέροχα παιδιά: τον Λίαμ-Τσαρλς (γενν. 2020), τον Μάβερικ-Σάι (γενν. 2021), την Εύα-Μπρουκ (γενν. 2023) και την Άρια-Κάπρι (γενν. 2025).

Tην ίδια στιγμή σύμφωνα με πληροφορίες του Σαμς Σαράνια του ESPN, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται σε συζητήσεις με τους Μιλγουόκι Μπακς σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα. Ο ίδιος φέρεται να θέλει να γίνει παίκτης των Νιου Γιορκ Νικς.