Κλειστά σχολεία και στην Αττική στις 5/12, λόγω της κακοκαιρίας

Έκτακτες ανακοινώσεις από τους δήμους

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η κακοκαιρία BYRON δείχνει τα δόντια της κι έτσι αρκετοί δήμοι αποφάσισαν ότι αρκετά σχολεία θα μείνουν κλειστά αύριο Παρασκευή 5/12.

Νέο Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η κακοκαιρία Byron

Συγκεκριμένα, με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη αύριο θα παραμείνουν κλειστά όλες οι σχολικές μονάδες, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, καθώς και των αθλητικών εγκαταστάσεων, σε όλες τις δημοτικές ενότητες του νησιού, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που προκαλεί η κακοκαιρία BYRON. 

Η αναστολή αφορά και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής, όλα τα Ειδικά Σχολεία και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, το Δημοτικό Ωδείο και όλα τα εργαστήρια που λειτουργούν με ευθύνη του Δήμου Ρόδου. 

Κακοκαιρία BYRON: Ασταμάτητες βροχές για 48 ώρες σε 9 περιοχές

Οι υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από την κακοκαιρία. 

Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Κλειστά σχολεία στον Δήμο Ταύρου - Μοσχάτου

Λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην περιοχή, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Μοσχάτου–Ταύρου την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Η ανακοίνωση του δήμου Ταύρου - Μοσχάτου για τα σχολεία που θα μείνουν κλειστά αύριο 5/12

Κλειστά τα σχολεία στη Σαντορίνη (5/12)

Κλειστά θα παραμείνουν επίσης τα σχολεία όλων των βαθμίδων στον δήμο Θήρας. 

Ειδικότερα με απόφαση του Δημάρχου, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου «λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών».

Κλειστά τα σχολεία στην Τήλο (5/12)

Επίσης και ο δήμος Τήλου ανακοίνωσε ότι αύριο θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία του νησιού, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. 

Κλειστά τα σχολεία στη Σύμη (5/12)

Λόγω των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στα Δωδεκάνησα, ο Δήμος Σύμης ανακοίνωσε το προληπτικό κλείσιμο όλων των σχολείων αύριο Παρασκευή, ώστε να προστατευτούν μαθητές και προσωπικό από πιθανές επικίνδυνες συνθήκες. 

Κλειστά τα σχολεία και στο Καστελόριζο (5/12)

Τέλος κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο Καστελλόριζο. Ο Δήμαρχος Καστελλορίζου, κ. Νίκος Ασβέστης, απηύθυνε έκκληση προς όλους τους δημότες και τους αλιείς να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όσο το δυνατόν περισσότερο, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, για τη δική τους ασφάλεια.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
