First Dates: Κέρασε σφηνάκια όλο το μαγαζί - Δείτε το trailer

Έρωτας, φλερτ, χορός και πολύ τραγούδι έχει το σημερινό μενού του First Dates, με οικοδέσποινα τη Ζενεβιέβ Μαζαρί!

Την πόρτα του διασημότερου τηλεοπτικού εστιατορίου χτυπά απόψε στις 21:00 η Αλεξάνδρα, ένας έξω καρδιά άνθρωπος, με μεγάλη αγάπη για το λαϊκό τραγούδι. Η ίδια νιώθει οικείο το περιβάλλον, γι’ αυτό δεν διστάζει να τραγουδήσει το άσμα «Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο», σε πρώτη εκτέλεση Αντύπα, ξεσηκώνοντας τους θαμώνες του μαγαζιού.

First Dates: Η στιγμή που η Αλεξάνδρα τραγουδά, παρασέρνοντας στους ρυθμούς της τον Στρατή

Η Ζεν, σε τρελά κέφια, ζητά από τον Θάνο να κεράσει σφηνάκια όλο το μαγαζί, ενώ συμβουλεύει τις δύο νεαρές κοπέλες που κάθονται αντικριστά στο τραπέζι να χαλαρώσουν και να το απολαύσουν. «Θέλω να περάσουμε καλά, το μαγαζί είναι όλο δικό σας», λέει η ίδια στο trailer από το επεισόδιο που θα προβληθεί το βράδυ της Πέμπτης στο Star.

First Dates: Όταν το POS «κόλλησε» και η Ζενεβιέβ μίλησε για… κάρμα

Στο βίντεο που εξασφάλισε το Breakfast@Star, η κοπέλα στα αριστερά παραδέχεται πως έχει χορτάσει καλοπέραση, αν και μόλις 18 ετών. Η παραδοχή αυτή παραξενεύει την παρτενέρ της, η οποία της επισημαίνει την ηλικία της. «Βγαίνω από τα 14 και κουράστηκα. Έχω γεράσει πια. Πρέπει να βγω στη σύνταξη», εξηγεί η νεαρή με αρκετή δόση χιούμορ.

Στη συνέχεια, βλέπουμε να συμβαίνει ένα απρόοπτο, το οποίο η Ζενεβιέβ χαρακτηρίζει ως… καρμικό. Ένα υποψήφιο ζευγάρι ενδέχεται να σηκωθεί από το τραπέζι χωρίς να πληρώσει, αφού κόλλησε το POS την ώρα της συναλλαγής.

«Ααα… τι ωραίο! Τέλεια! Μισό λεπτό γιατί έχει ένα θεματάκι εδώ το… τέτοιο. Έρχομαι, δεν θα αργήσω. Ώρα που βρήκε κι αυτό», σχολιάζει ο Στρατής.

Ωστόσο, η πάντα απολαυστική Ζενεβιέβ δίνει τη δική της ερμηνεία: «Άκουσέ με, αγαπημένο μου τηλεθεατή. Είναι καρμικό. Γιατί ξέρεις τι είναι το POS; Ανέπαφο. Εμείς είμαστε της επαφής».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates