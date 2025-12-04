First Dates: Κέρασε σφηνάκια όλο το μαγαζί - Δείτε το trailer

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.12.25 , 16:03 Κακοκαιρία BYRON: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή 5/12
04.12.25 , 15:53 Πάργα: Ένοπλη Ληστεία Σε Κοσμηματοπωλείο
04.12.25 , 15:49 Τροχαίο Λούτσα: Προφυλακίστηκε ο 29χρονος οδηγός - Τι ισχυρίστηκε
04.12.25 , 15:46 Μουρτζούκου: Tα Γράμματα Στις Κόρες Της Από Τη Φυλακή
04.12.25 , 15:40 Νίκος Γεωργιάδης: Το σχόλιο για το διαζύγιο της Χρηστίδου και του Μαραντίνη
04.12.25 , 15:33 Ο Γιώργος Ρήγας πήγε τον κορμό σοκολάτας σε άλλο επίπεδο!
04.12.25 , 15:31 Λιονάκη: Έλειπε από την υποδοχή του Μητροπολίτη - Μυστήριο η απουσία της
04.12.25 , 15:22 Ένταση στη δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς - Λιποθύμησε η αδερφή της
04.12.25 , 15:07 Φαίη Σκορδά: «Μη με συγχύζετε, μη μου στέλνετε μηνύματα!»
04.12.25 , 14:54 Θοδωρής Μισόκαλος: Τι κάνει σήμερα ο αδερφός της Ελένης Μενεγάκη;
04.12.25 , 14:48 Ηράκλειο: Μέσα στα σκουπίδια έμεναν τα οχτώ αδέλφια - Σοκαριστικές εικόνες
04.12.25 , 14:46 Νέος τραυματισμός για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: Κατέρρρευσε στο παρκέ
04.12.25 , 14:45 Ο Mente Fuerte παρουσιάζει το «συμπαντικό» του πρότζεκτ
04.12.25 , 14:17 Κακοκαιρία Byron: Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε Γύθειο, Ζάκυνθο, Λίνδο
04.12.25 , 13:59 Πάνος Ιωαννίδης: Οι λαμπεροί καλεσμένοι στα «γενέθλια» του εστιατορίου του
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Κακοκαιρία BYRON: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή 5/12
Κλειστά σχολεία και στην Αττική στις 5/12, λόγω της κακοκαιρίας
Συγκινεί ο Γιάννης Βούρος: «Ποτέ δεν άκουσα από εκείνον ένα “σ’ αγαπώ”»
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Θανάσης Σπανούλης: Ο 15χρονος γιος του Βασίλη που μαγεύει στο παρκέ!
Θοδωρής Μισόκαλος: Τι κάνει σήμερα ο αδερφός της Ελένης Μενεγάκη;
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Ηράκλειο: Μέσα στα σκουπίδια έμεναν τα οχτώ αδέλφια - Σοκαριστικές εικόνες
Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έρωτας, φλερτ, χορός και πολύ τραγούδι έχει το σημερινό μενού του First Dates, με οικοδέσποινα τη Ζενεβιέβ Μαζαρί!

Την πόρτα του διασημότερου τηλεοπτικού εστιατορίου χτυπά απόψε στις 21:00 η Αλεξάνδρα, ένας έξω καρδιά άνθρωπος, με μεγάλη αγάπη για το λαϊκό τραγούδι. Η ίδια νιώθει οικείο το περιβάλλον, γι’ αυτό δεν διστάζει να τραγουδήσει το άσμα «Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο», σε πρώτη εκτέλεση Αντύπα, ξεσηκώνοντας τους θαμώνες του μαγαζιού.

First Dates - Μυρτώ σε Γιώργο: «Σε ευχαριστώ που με ανέχτηκες!»

First Dates: Η στιγμή που η Αλεξάνδρα τραγουδά, παρασέρνοντας στους ρυθμούς της τον Στρατή

First Dates: Η στιγμή που η Αλεξάνδρα τραγουδά, παρασέρνοντας στους ρυθμούς της τον Στρατή

First Dates: Τα τρία πράγματα που κοιτάζει ο Παύλος σε μια γυναίκα!

Η Ζεν, σε τρελά κέφια, ζητά από τον Θάνο να κεράσει σφηνάκια όλο το μαγαζί, ενώ συμβουλεύει τις δύο νεαρές κοπέλες που κάθονται αντικριστά στο τραπέζι να χαλαρώσουν και να το απολαύσουν. «Θέλω να περάσουμε καλά, το μαγαζί είναι όλο δικό σας», λέει η ίδια στο trailer από το επεισόδιο που θα προβληθεί το βράδυ της Πέμπτης στο Star.

First Dates: Όταν το POS «κόλλησε» και η Ζενεβιέβ μίλησε για… κάρμα

First Dates: Όταν το POS «κόλλησε» και η Ζενεβιέβ μίλησε για… κάρμα

Στο βίντεο που εξασφάλισε το Breakfast@Star, η κοπέλα στα αριστερά παραδέχεται πως έχει χορτάσει καλοπέραση, αν και μόλις 18 ετών. Η παραδοχή αυτή παραξενεύει την παρτενέρ της, η οποία της επισημαίνει την ηλικία της. «Βγαίνω από τα 14 και κουράστηκα. Έχω γεράσει πια. Πρέπει να βγω στη σύνταξη», εξηγεί η νεαρή με αρκετή δόση χιούμορ.

Στη συνέχεια, βλέπουμε να συμβαίνει ένα απρόοπτο, το οποίο η Ζενεβιέβ χαρακτηρίζει ως… καρμικό. Ένα υποψήφιο ζευγάρι ενδέχεται να σηκωθεί από το τραπέζι χωρίς να πληρώσει, αφού κόλλησε το POS την ώρα της συναλλαγής.

«Ααα… τι ωραίο! Τέλεια! Μισό λεπτό γιατί έχει ένα θεματάκι εδώ το… τέτοιο. Έρχομαι, δεν θα αργήσω. Ώρα που βρήκε κι αυτό», σχολιάζει ο Στρατής.

Ωστόσο, η πάντα απολαυστική Ζενεβιέβ δίνει τη δική της ερμηνεία: «Άκουσέ με, αγαπημένο μου τηλεθεατή. Είναι καρμικό. Γιατί ξέρεις τι είναι το POS; Ανέπαφο. Εμείς είμαστε της επαφής».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FIRST DATES
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
 |
BREAKFASTSTAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top